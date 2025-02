¿Existe un diferente rasero entre religiones?

Álvaro Soto Madrid Viernes, 14 de abril 2023 | Actualizado 15/04/2023 13:04h. Comenta Compartir

Los críticos con las burlas a la Iglesia lamentan que los católicos sean un blanco fácil de los chistes mientras que otras religiones y, en concreto, el Islam, están, a su juicio, blindadas por el miedo a que quienes bromean con ellas sufran atentados terroristas, con el brutal y sanguinario ataque contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo siempre en la mente. Pero este diferente rasero entre la Iglesia y el Islam, en palabras de Natalia Meléndez Malavé, es un «tópico manido» que tiene su explicación. «Si en España se hace más humor con la fe católica es porque, por nuestra trayectoria histórica, tradicionalmente es la que ha predominado y por tanto, se conoce mejor como para poder parodiarla. Hay católicos practicantes que disfrutan con ese humor», resalta la profesora.

¿Pero es verdad que los humoristas 'no se atreven' con el Islam? «No es cierto. El Jueves y otros medios satíricos reaccionaron con valentía tras el asunto terrible de las viñetas de Mahoma», apunta Meléndez Malayé, que introduce una arista en su discurso: «Pero tampoco me parece justo pedirles a los humoristas que se pongan en determinados puntos de mira».

Más duro se muestra Edu Galán, que critica a quienes esgrimen este «tremendo» argumento porque «parece que añoran tiempos no democráticos donde se castigaba físicamente al personal». «Eso es muy poco cristiano: no sé qué hay que envidiar de amenazar de muerte o matar». Y de humor negro tira Juan Soto Ivars: «Que los católicos aprendan de los musulmanes y se pongan a matar gente a tiros si tanto les molesta la diferencia de trato con otros cómicos».

Atentado yihadista contra Charlie Hebdo 7 de enero de 2015: Doce personas murieron en las oficinas de la revista francesa Charlie Hebdo tiroteados por dos hombres armados con fusiles de asalto. La revista había publicado una serie de caricaturas satíricas de Mahoma, incluyendo dibujos en los que el profeta se encontraba desnudo, y había sido objeto de varios ataques anteriormente. El atentado fue reivindicado por Al Qaeda.