Cómo evitar que el móvil se sobrecaliente durante el verano

Salvador Vallejo Caballero Viernes, 28 de junio 2024, 18:14 Comenta Compartir

Llegas a la playa o la piscina, extiendes la toalla, echas un vistazo al móvil y vas a pegarte un chapuzón al agua. Plan ideal, excepto para tu smartphone si lo dejas encima de la toalla expuesto al sol.

Al contrario que sus dueños, el teléfono no agradece tomar vitamina D del sol. Estos dispositivos, especialmente los iones de litio que componen las baterías, sufren las temperaturas extremas, ya sean altas o bajas, lo que perjudica su vida útil.

De hecho, a muchos os habrá llegado en más de una ocasión una alerta del smartphone avisando de que su temperatura es demasiado alta. La solución no pasa por darle un chapuzón -aunque dispongas de tecnología de resistencia al agua, mejor no tentar a la suerte-, sino por algunos de estos consejos:

- Evita la exposición directa al sol. Trata siempre de protegerlo dentro de una mochila o, al menos, taparlo con una camiseta encima si no tienes alternativa.

- Apoya el teléfono en superficies frescas, sin exagerar. No es necesario que metas el móvil en una nevera, de hecho las temperaturas demasiado bajas también dañan el dispositivo.

- Quitar la funda del teléfono para que ventile mejor en altas temperaturas. La funda es otro elemento que se calienta y que, por tanto, mantiene los grados de temperatura del móvil.

- No cargar el teléfono en lugares cálidos y, sobre todo, no hacerlo con tecnologías de carga rápida. Durante la carga, la temperatura de la batería aumenta, por lo que es aconsejable evitarlo.

- Hacer un uso más moderado del móvil. Incidimos en este último consejo porque son varias las medidas que se pueden tomar al respecto.

Hacer un uso más moderado implica desde reducir el brillo de la pantalla, hasta no hacer uso de aplicaciones exigentes como juegos o limitar el uso de datos móviles, Bluetooth, NFC y GPS. Apagar directamente el teléfono, si no esperas ninguna llamada o no necesitas tenerlo encendido, es la mejor opción en este sentido.

Estas son las recomendaciones que podemos aportar para cuidar el teléfono móvil y que este periodo veraniego no le pase demasiada factura. No obstante, cabe recordar que desconectar un rato del teléfono durante las vacaciones también hace que nuestra vida útil sea más larga.