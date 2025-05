¿Has recibido un mensaje desde un número desconocido que dice ser tu hijo? Incibe alerta

Redacción Hoy Martes, 13 de mayo 2025, 19:54 Comenta Compartir

El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado a los ciudadanos de una campaña de mensajes fraudulentos a través de SMS, en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por tu hijo o hija. Utilizan un número de teléfono desconocido y alegan que su móvil se ha roto, pidiendo que te comuniques con ellos a través de WhatsApp. «El objetivo de esta estafa es engañar a la víctima para que realice un pago», advierten. Por tanto, es importante que cualquier persona que haya recibido un mensaje de texto con las características mencionadas y haya seguido las instrucciones a través de WhatsApp para realizar un Bizum o una transferencia bancaria, sepa cómo actuar.

Cómo detectar la estafa

En el mensaje explican haber tenido un problema con su teléfono móvil, por ejemplo, que se les ha roto y piden que se les contacte por otro número distinto a través de WhatsApp. Una vez que establecen comunicación por esta vía, tratan de engañar a la víctima para que les envíe dinero, ya sea mediante Bizum o a través de una transferencia bancaria.

Con este tipo de estafa se pretende dar una sensación de emergencia y urgencia para que la víctima actúe con rapidez y sin pensar ni razonar lo que está ocurriendo. Por eso mismo, antes de tomar ninguna decisión, es importante utilizar el sentido común, pensar bien lo que está ocurriendo e intentar contactar a través de otro medio con la persona involucrada, en este caso, tu hijo.

Estos son algunos ejemplos de los mensajes recibidos por algunos usuarios, pero no se descarta que existan otros similares:

«Hola Mama, mi telefono se ha roto, este es mi nuevo número, enviame un mensaje por WhatsApp en cuanto puedas«.

«Mama se me ha roto el movil y este es mi numero nuevo, llamame o hablame por WhatsApp«.

Cómo actuar si has caído en la trampa

Si has recibido el mensaje de texto (SMS) descrito, pero no has llegado a interactuar con el número de teléfono a través de WhatsApp, ni has realizado ningún pago, bloquea el número de teléfono y elimina dicho SMS.

Si tienes dudas sobre la autenticidad de la situación y quieres comprobar que realmente no se trata de tu hijo, contacta directamente con él o ella por la vía habitual. Puedes llamar directamente por teléfono y realizarle una pregunta que sepas que solo tu hijo sabría responder.

Si, por el contrario, has llegado a interactuar con el número que te ha enviado el SMS, o incluso, has realizado algún pago, sigue los siguientes pasos:

- En el caso de que hayas realizado una transferencia bancaria o Bizum, contacta con tu entidad bancaria lo antes posible para tomar medidas de protección e intentar cancelar la operación.

- Reporta y bloquea a través de WhatsApp el número a través del cual hayas contactado supuestamente con tu familiar, para ello puedes seguir las instrucciones de su página oficial.

- Guarda todas las pruebas posibles del fraude, así como capturas de pantalla de los mensajes, números de teléfonos utilizados por los estafadores, conversaciones y justificantes de transferencias o Bizum si los hubiera. Para verificar estas evidencias, puedes hacer uso del servicio de testigos online.

- Informa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y presenta una denuncia aportando todas las pruebas que tengas.

Permanece alerta ante posibles nuevos intentos de fraude desde ese mismo número por otros canales. Además, es importante que ante cualquier mensaje sospechoso, apliques la regla de «confianza cero», no sigas las indicaciones recibidas ni compartas información personal, bancaria o sensible, aunque el mensaje parezca venir de alguien cercano.

