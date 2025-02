La actriz Eva Llorach (Murcia, 1970) recibió el Goya en 2019 a la Mejor Actriz Revelación por su papel en la película 'Quién te cantará'. Un Goya que después utilizó para que una de las puertas de su casa aguantara las rachas de viento. Pero ... ya cambió de ubicación. Y este verano estrena peli.

– ¿Qué se ha propuesto este verano?

– Viajar con mi perra, 'Gena Rowlands', estar con mi familia, ver a amigas queridas, tal vez algún viaje sola… Ah, y estrenar este mes 'Un lugar común', una película que protagonizo y que es absolutamente preciosa.

– ¿Por qué le puso 'Gena Rowlands' a su perra?

– Mmm... ¿Por qué una actriz puede ponerle a su perra el nombre de una de las mejores actrices de todos los tiempos? Es una pregunta que yo también me hago... (querido lector, añada aquí el emoticono con el ojo guiñado).

– ¿Todas sus mascotas han tenido nombre de actores y actrices?

– Antes tenía gatos. Uno se llamaba 'Vincent' por el personaje de John Travolta en 'Pulp Fiction'; otra tenía el nombre de una actriz que trabajó con John Waters, Traci Lords; y el tercero se llamaba 'Huevo'. ¡Premio si encuentra usted un actor con este nombre!

– Una murciana como usted, acostumbrada supongo a temperaturas abrasadoras, ¿tiene la piel más dura para unos veranos que cada vez son más infernales?

– Creo que nadie, ya sea de Murcia o del mismísimo infierno, podrá aguantar los veranos que nos esperan de aquí en adelante.

– De esta época estival, ¿qué es lo que más y lo que menos le gusta?

– Lo que más me gusta es volver a reencontrarme con amigas de toda la vida y pasar tiempo con mi familia. Lo que menos, el calor infernal. Una cerveza al punto de congelación en un sitio junto al mar con amigos y donde no haya mucha gente alrededor es algo que me hace muy feliz, pero es verdad que en verano no es fácil encontrar eso. Playas sí, pero la masificación... no. A veces prefiero las piscinas.

– Si sólo pudiera llevarse tres cosas a una isla desierta, ¿qué sería?

– Mi perra, una 'tablet' que se cargara por energía solar (esto se inventará, ya verá) con 10.000 libros, toda la música del mundo y todas las películas. Y también a alguna persona, tal vez, pero no sé muy bien a quién. O sí, pero no lo diré, porque se enfadarían las demás (ríe).

– ¿En qué película le gustaría pasar unas buenas vacaciones?

–¡Uf! Hay muchas películas que me gustan y que transcurren en verano. Pero, si me tengo que quedar sólo con una, y porque amo a Burt Lancaster, elegiría 'The swimmer'. Esas casas maravillosas con piscinas infinitas en las que el protagonista busca el sentido de su vida buceando de una en otra…

– ¿Qué viaje no haría nunca?

– Creo que no hay ningún sitio al que no iría nunca. Todo me produce curiosidad. El último viaje que hice fue a Cuba y todavía lo tengo muy presente, lo disfruté muchísimo. ¿Viajes pendientes? Muchísimos. En septiembre creo que iré a algún lugar de Asia.

– Estrena 'Un lugar común', pero en uno de sus últimos papeles también interpretaba a una abogada en la película 'Disco, Ibiza, Locomía'. ¿Le atrae Ibiza?

– Sólo he ido una vez hace mil años, pero me encantaría volver. No sé si me atrae, pero sí me produce curiosidad.

– Y de su querido Mar Menor, ¿qué me dice?

– ¡Qué le voy a decir! Que es un bien natural nuestro excepcional y que está maltratado.

– Hablando de Locomía, ¿cuál es la última cosa loca que ha hecho?

– A usted se lo voy a contar…

– Pues entonces cuénteme algo que le cueste mucho hacer.

– Organizar mi tiempo.

– ¿Para qué se considera muy buena?

– Para mi trabajo.

– ¿Sigue teniendo el Goya que ganó a la Mejor Actriz Revelación por 'Quién te cantará' sujetando una puerta de su casa?

– Ya no, va cambiando de sitio. Ahora está en el salón entre un montón de libros y cosas, tienes que buscarlo un poco, pero ahí está.

– ¿Está muy disgustada con Carlos Vermut (director de cine con el que trabajó en 'Quien te cantará' y acusado este año por varias mujeres de haber cometido violencia sexual contra ellas)?

– Estoy muy disgustada con el hecho de que se den abusos de poder y las consecuencias que provocan en las víctimas. Pero, perdone, ¿esto no era una entrevista veraniega y divertida?

– Esa era la intención... Una lección de vida imborrable para usted, ¿cuál ha sido?

– Que hay que abrazar los errores, porque ahí está la esencia de lo que somos: en la vulnerabilidad. La perfección es inalcanzable, aburrida y, además, no emociona.

– Si tuviera que elegir un deseo irrenunciable, ¿cuál sería?

–Actuar.