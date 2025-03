Emilio García-Ruiz: «La democracia en EE UU está en peligro; la mitad del país cree la versión de Trump»

Antonio Paniagua Madrid Jueves, 7 de abril 2022 | Actualizado 08/04/2022 14:22h. Comenta Compartir

El periodista Emilio García-Ruiz, director del 'San Francisco Chronicle' ha dirigido varios equipos que han cosechado el premio Pulitzer. Hijo de emigrantes españoles, este reputado experto en transformación digital comanda el periódico más influyente del estado de California, sede de los grandes imperios digitales. Procedente del 'Washington Post', donde fue el responsable del área digital, García-Ruiz desgranó los peligros de la propaganda y desmontó algunos de los lugares comunes más enraizados en la era de internet.

El director del 'San Francisco Chronicle' intervino este jueves por la tarde en 'La Conversación', evento que conmemora el 50 aniversario de Colpisa, en un acto que tuvo lugar en el CaixaForum de Madrid, con la colaboración de Fundación 'la Caixa' y el patrocinio de Cepsa. «La democracia en EE UU está en peligro. La mitad del país cree la versión de Trump», sentenció.

Frente a los agoreros que se relamen con apocalipsis incontables, el periodista se mostró optimista y dijo que el profesional de la información dispone hoy en día de herramientas increíbles para hacer su trabajo.

García-Ruiz recordó que el mandato de Donald Trump fue duro para el periodismo. A él en particular le tocó lidiar con las embestidas del inquilino de la Casa Blanca cuando estaba en el 'Washington Post' y el periódico publicó varias investigaciones que demostraban la misoginia y el trato degradante que dispensaba Trump a las mujeres. Conviene subrayar, dijo el periodista, que el fascismo comienza con invectivas a la prensa.

Para el maestro de periodistas, es importante que los reporteros gráficos den testimonio del horror y el sufrimiento. Las cámaras no han podido mostrar los estragos de la covid en EE UU, lo que ha dado alas a los negacionistas del virus. «La imagen es mucho más potente que la palabra siempre», remachó.

Los antecedentes de Trump no están tan lejos. Bill Clinton mintió en el caso Lewinsky y abrió la espita de las fabulaciones. García-Ruiz adujo que el gran bulo que se propagó en EE UU desde 1968 fue la no llegada del hombre a la Luna. «Desde ese momento hasta ahora, nuestro trabajo es encontrar la evidencia. Si la encontramos, el público nos va a creer. Y a pesar de ello una porción de la audiencia nunca va a tener confianza en nosotros». No obstante, si se hace bien, el esfuerzo merece la pena. La audiencia del 'San Francisco Chronicle' creció durante la pandemia, al igual que las suscripciones y los ingresos.

Autócratas

Todos los tiranos se esfuerzan por destrozar a la prensa. «Es muy difícil ser fascista y no controlar la prensa», alegó el director del 'San Francisco Chronicle'.

Cree García-Ruiz que las plataformas tecnológicas son cuchillos de doble filo. Es imposible prescindir de ellas porque ello despojaría a los periódicos del poder para amplificar el alcance de sus informaciones. Pero, al mismo tiempo, son un caballo de Troya, pues compiten con los medios en la venta de anuncios.

Ampliar Emilio García-Ruiz, en la redacción de Colpisa. ÓSCAR CHAMORRO

Uno de las misiones de la prensa, según el invitado, es comprobar de manera fehaciente la veracidad de las imágenes. El Kremlin sin ir más lejos no ha podido controlar la narrativa de la invasión y se ha mostrado incapaz de impedir la circulación de vídeos en los que se han revelado los problemas logísticos en la guerra de Ucrania. Pero paraque las imágenes fueran creíbles, era preciso que un periodista verificara su autenticidad,

«Estamos vivienda una revolución. Hoy en día nadie escribe cartas, la comunicación es mucho más visual. Si los seres humanos están en TikTok, Facebook o Twitter nosotros, los periodistas, tenemos que estar allí, porque los propagandistas también ocupan las redes», dijo.

Vídeo. r.c.

Argumentó que los gigantes de internet viven de robustas economías que premian la difusión de noticias que o bien rayan la propaganda, o simplemente son mentira. Abonan los bulos y falsedades, de modo que los contornos de la verdad se difuminan. Ente este sentido, internet es una criatura de dos cabezas, porque a la vez que brinda el acceso universal al conocimiento, favorece la multiplicación de formidables campañas de propaganda. Primero fue el 'brexit', luego las patrañas de Trump y ahora las campañas de Putin. En cualquier tiempo y lugar ha existido propaganda, pero ahora es más fácil construirla a un precio baratísimo.

Jeff Bezos, el dueño de Amazon y 'The Washington Post', ha reconocido que es bueno que el lector pague por la lectura de noticias. En la fidelización de usuarios y la consecución de suscriptores está el futuro, según el conferenciante.

De acuerdo con el periodista, el reportaje de largo aliento es compatible con la noticia corta y rápida, si bien es cierto que ahora se puede medir el tiempo de permanencia de los lectores en la noticia. «Es muy difícil decir a un poeta que nadie lee el poema. Lo mismo sucede con los periodistas», dijo con ironía,

García-Ruiz adujo que el periodista no debe tener vergüenza en plantear la batalla de la inmediatez. «Si quieres ganar en Google tienes que publicar inmediatamente, si no publicamos inmediatamente Google no nos encuentra. Tenemos que adaptarnos a estas formas nuevas formas de comunicación y parar de quejarnos».