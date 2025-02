La DANA deja ya 207 muertos

José A. González Viernes, 1 de noviembre 2024 | Actualizado 02/11/2024 02:41h. Comenta Compartir

La búsqueda de «decenas y decenas» de desaparecidos a causa de la terrible DANA desatada el martes pasado en la mitad oriental de España, sobre todo en Valencia, continúa de manera angustiosa. La luz del día trajo este viernes una nueva «oleada» de militares al sur de esa provincia para ayudar en las tareas de limpieza y suministro de víveres tres días después de producirse la catástrofe. Mientras centenares de valencianos se agrupan palas y garrafas en mano para ayudar, el temor y desolación llega con cada actualización de datos desde el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI).

La última información disponible del balance provisional de fallecidos asciende ya a 207 víctimas mortales, repartidas entre las provincias de Valencia (204), Cuenca (1), Albacete (1) y Málaga (1). Aunque el miedo a que la cifra continúe ascendiendo es patente. «Hay muchas zonas a las que aún no se ha podido acceder», advierten los servicios de emergencias.

En la misma línea, tras destacar que «está todo el mundo movilizado», la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que «es muy difícil llegar en determinados momentos a los sitios». «No es fácil, hace falta una maquinaria especial», admitió ya por la noche en una entrevista en Onda Cero, donde constató que «va a llevar tiempo» culminar todas las tareas de rescate, sin querer precisar plazos, aunque aseguró que «los militares van a estar el tiempo que haga falta». Así, los refuerzos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se adentraron durante toda la jornada en la zona más devastada por la DANA. «Nuestra prioridad es la búsqueda y rescate», afirmaba un mando de la UME sobre el terreno.

El último dato de víctimas mortales, que volverá a ser actualizado este sábado, lo dio el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cerca de acabar el viernes tras haber estado horas antes en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de Valencia. «La actualización que tengo son 207 víctimas», dijo añadiendo que «desgraciadamente vamos a tener más fallecidos». Preguntado después en una entrevista en la cadena SER por una información que hablaba de 1.900 personas desaparecidas, la desmintió de forma rotunda al igual que hizo horas antes la Generalitat valenciana: «Es imposible y por lo tanto sería imprudente fijar una cifra». «No se han barajado esos datos porque no obedecen a ningún criterio razonable», apostilló el ministro.

Autopsias y huellas dactilares

Por su parte, los médicos forenses habían realizado desde el miércoles y hasta las nueve de la noche de este viernes un total de 162 autopsias a personas fallecidas a consecuencia de la brutal DANA que ha azotado la provincia de Valencia. De esos fallecidos, 39 están plenamente identificados gracias a las huellas dactilares, según confirmaron desde el Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a la situación de emergencia actual. Todos los cuerpos que han sido examinados para determinar las causas de la muerte han sido trasladados por la Unidad de Militar de Emergencias (UME) desde la Ciudad de la Justicia de Valencia a la morgue habilitada en Fira Valencia

Mientras, las primeras unidades militares ya están desplegadas en Paiporta, Massanasa, Catarroja, Utiel y Torrent, entre otras localidades valencianas, para «colaborar en tareas de distribución y ayuda a la población» después de que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón pidiera ayuda al Ejército. Cinco centenares de militares ya se han incorporado a los trabajos: cien de la Guardia Real, doscientos de otras unidades de Tierra, cien del Aire y cien de la Armada. «Hemos pedido 500 más que llegarán el sábado», avanzó Mazón. «Estaremos allí con los 120.000 hombres del Ejército si fuera necesario», anunció Robles, quien confirmó por la noche que ya había 2.000 militares desplegados en el sur de la provincia de Valencia y habían llegado ya a todas las localidades afectadas.

Desde el cielo están apoyados por 15 helicópteros -incluidos los Chinooks de transporte de carga pesada- y 18 drones operan ya sobre la zona. A ellos se unirán 24 unidades del servicio cinológico (perros entrenados para la búsqueda de supervivientes en catástrofes) y equipos certificados por Naciones Unidas en búsqueda y rescate urbano. Hasta el momento, la Guardia Civil ha podido rescatar cerca de 2.500 personas.

Los casi dos millares de unidades desplegadas en la zona cero de la devastación por la DANA trabajarán con los equipos de la Policía Nacional, Local, Guardia Civil y Protección Civil en el auxilio de los supervivientes y en la búsqueda de los desaparecidos. Para facilitar la llegada de víveres a las personas que permanecen incomunicadas en las zonas más afectadas, la UME trasladará a Mercavalencia los «suministros precisos» para su posterior distribución.

Despliegue masivo y coordinación

«Instamos a la población a que no salga, a que no se desplacen porque ahora lo fundamental es que lleguen los suministros», pedía el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista en TVE. «Por favor, no obstaculicen las vías para que lleguen la ayuda», ha reclamado Mazón. «La solidaridad está entorpeciendo masivamente en algunos puntos».

Este viernes -festivo en toda España- se desató una ola de solidaridad en Valencia. Centenares de vecinos de los barrios del sur de la ciudad del Turia se desplazaron a pie equipados con cepillos, garrafas de agua y palas para ayudar a las localidades más afectadas por la DANA del martes, al igual que también hicieron desde otros municipios de la provincia. Y aunque agradeció la enorme solidaridad ciudadana, el presidente valenciano avisaba al mediodía que no descartaba medidas adicionales para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias.

Así, por la noche la Generalitat acordaba restringir la circulación de vehículos particulares en las vías de acceso a los municipios más afectados del sur de Valencia durante todo el fin de semana (desde las 0:00 horas del sábado a las 23:59 del domingo). Estarán exceptuados de esa prohibición los servicios esenciales y empresas responsables de garantizar el suministro de servicios básicos de agua, energía, comunicaciones y distribución de alimentos.

En este sentido, la ministra de Defensa quiso remarcar que los números no son suficientes si no se ven acompañados de una organización y logística. «Es necesario que haya un mando, un control y una coordinación; no basta con que haya muchas personas que acuden a un sitio, tienen que responder a un plan», apuntó. «Ese exceso de personas a lo mejor lo que puede hacer es complicar más la actuación de aquellos que están técnicamente preparados, que tienen instrumentos y demás», previno Robles citando a un general de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por otro lado, en las últimas horas i-DE, la empresa distribuidora del grupo Iberdrola, ha conseguido reponer el suministro eléctrico a más de 132.000 clientes en la provincia de Valencia, el 85% de los afectados inicialmente. Ya ha se ha llevado a cabo la conexión de más de 25 de estos grupos en las localidades afectadas como Alborache, Alfafar, Buñol, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Montroy, Real, Siete Aguas, Torrent y Utiel, entre otras, y se sigue trabajando en el resto de localidades que continúan sin servicio.

Con la mirada en el cielo

Al tiempo que se suceden las labores de búsqueda y auxilio en La Huerta de Valencia, la preocupación por los últimos coletazos de la DANA se sucede en otros puntos de la península ibérica. «Mucho cuidado, la DANA puede dar todavía algún susto», advertía el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Poco antes de las siete de la mañana del viernes este organismo había elevado el nivel de aviso a alerta máxima por lluvias torrenciales en Huelva, la tercera ocasión en esta semana. Pasadas las 15:00 horas, el nivel bajaba a naranja, el segundo de tres en gravedad.

Esta provincia andaluza es uno de los puntos que generaba más preocupación el viernes, junto con Baleares. Además, cinco comunidades proseguían bajo aviso: Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura y, una vez más, Comunidad Valenciana. Hay avisos naranjas en Valencia, Castellón, Tarragona, Mallorca y Menorca. Hasta última hora de la tarde se habían han recogido más de 120 litros por metro cuadrado en Cartaya (Huelva), más de 90 en Mazaricos (A Coruña) y cerca de 65 en Fregenal de la Sierra (Badajoz).

Este sábado proseguirá la inestabilidad en el Mediterráneo, con chubascos «de nuevo fuertes y persistentes en el sur de Cataluña, también en la Comunidad Valenciana y en el archipiélago balear que, de forma más débil, se podrán registrar en puntos del tercio sur de la Península». El mayor peligro volverá a estar en Baleares, donde el aviso es naranja, mientras que Cataluña y Comunidad Valenciana siguen en amarillo.