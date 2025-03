Dua Lipa, la cantante de origen kosovar que no se calla

Gerardo Elorriaga Sábado, 24 de agosto 2024 | Actualizado 25/08/2024 07:57h. Comenta Compartir

Los niños ya no vienen necesariamente de París ni las divas del pop aterrizan procedentes de Nueva York o Los Ángeles. En realidad, llegan desde ... lugares tan insospechados como Pristina o Tirana. Bebe Rexha, Ava Max y Rita Ora también comparten éxito y raíces familiares albanesas. Incluso la indiscutible reina de las playlist comparte ese origen balcánico. A sus 28 años, Dua Lipa se ha convertido en un fenómeno global y utiliza ese poder para algo más que posar derrochando sensualidad y publicitar un perfume. Por ejemplo, para tachar la ofensiva militar de Israel de genocidio y asegurar que no hay razones para masacrar niños. Su acusación no ha pasado desapercibida. Dos raperos judíos han lanzado una canción en la que piden su muerte y otras voces han condenado lo que han calificado como retórica antisemita.

No resulta tan extraño que un músico se implique en causas humanitarias. Hace cuarenta años que la elite del rock británico se unió para crear la Band Aid y, desde entonces, se han multiplicado las iniciativas solidarias. Pero en el caso de la cantante de 'Houdini' este compromiso ha existido desde el principio de su trayectoria discográfica, desarrollada en los últimos siete años y sostenida sobre tres discos con enorme impacto. Su biografía puede explicar este ánimo combativo. La cantante y compositora nació en Westminster, hija de Dukagjin y Anesa, de origen kosovar. La pareja abandonó la antigua Yugoslavia en 1992, cuando Bosnia se desgarraba y se anticipaba un conflicto de grandes proporciones en su propio territorio. La música los acompañó en su viaje. El padre había sido guitarrista de una banda y en su casa tocaba obras de Bob Dylan, The Police o Radiohead. Dua reconoce que se impregnó de esa pasión, aunque sus influencias más directas, caso de Nelly Furtado o Pink, resultaran más contemporáneas. Tras hacer sus pinitos como instrumentista de violonchelo, formó su voz en la Sylvia Young Theatre School, un prestigioso centro de aprendizaje de las artes escénicas. Tal vez el ánimo generoso de la 'star' se reveló definitivamente cuando Dukagjin, licenciado en marketing en Gran Bretaña, tomó la decisión de regresar a su tierra y abrir una agencia de comunicación. El cambio era radical. La familia cambió la sofisticada y pujante Londres por la grisura de Pristina, la última ciudad convertida en capital europea, con más del 40% de sus habitantes en paro y dependiente de la ayuda exterior. Posiblemente, las personas con talento desbordante saben extraer lo mejor de cada contexto. La artista recuerda aquella etapa positivamente porque, entonces, descubrió tanto el rap estadounidense como el espíritu comunitario de la población, indispensable para afrontar la penuria. Tenía 19 años cuando regresó a Gran Bretaña con el objetivo de emprender su carrera. Trabajó como camarera para mantenerse y, tras colgar algunas versiones en YouTube, fue contactada por un ojeador de promesas de la compañía Warner Bros. En 2015 consiguió su primer éxito, 'Be the One', toda una declaración de intenciones, y dos años más tarde publicaba su primer álbum. Desde entonces, su popularidad ha ido 'in crescendo' impulsada por el lanzamiento periódico de 'singles' adictivos. La cantante, de característica voz grave, ha fusionado todo tipo de tendencias, desde el pop electrónico a la música disco. Entre las propuestas más originales de la angloalbanesa destaca la puesta en marcha de un club de lectura Dua Lipa no se ha limitado a promover un producto de enorme atractivo comercial. La joven cantante también ha mostrado su empatía con otros colegas que, como ella, sufrieron estrecheces económicas. La creación de la Fundación Sunny Hill, destinada a promover la formación de jóvenes artistas, fue uno de sus primeros proyectos. La entidad celebra un festival anual en la capital albanokosovar en el que los autores locales han podido compartir escenario con estrellas de la talla de Calvin Harris o Miley Cyrus. El terremoto que padeció Albania en 2019, las explosiones en Beirut al año siguiente y la pandemia, también impulsaron iniciativas de Dua Lipa. Pero su compromiso ha ido más allá. La promoción de la salud mental, el apoyo a los inmigrantes, la lucha por la igualdad de género y la defensa de las minorías sexuales, han sido algunos de los campos de batalla de esta feminista confesa. Entre sus medidas con mayor proyección mediática destaca la negativa a cantar en los Mundiales de Qatar o el llamamiento a boicotear los hoteles del sultán de Brunei por la vulneración de los derechos humanos de ambos regímenes. Apoyo a los laboristas El apoyo al Partido Laborista constituye una de sus premisas ideológicas, así como el repudio de las tendencias populistas, con el rechazo expreso a Donald Trump o Jair Bolsonaro, entre otros líderes de la extrema derecha. La causa palestina ha sido uno de sus frentes habituales, incluso antes de la última ofensiva militar. En respuesta, el movimiento sionista Im Tirtzu promovió una campaña para que dejaran de emitirse sus canciones en las radios militares. Esa hostilidad se ha incrementado por su condena, en la que engloba a la violencia ejercida por ambas partes, y apunta a la masacre continua de inocentes. La albanesa se alinea con Artists4Ceasefire, colectivo de personas de la cultura que reclama el fin de la guerra. Dua Lipa, más allá de causas concretas, también quiere luchar contra los estereotipos y la imagen de las estrellas del pop, rodeadas de lujo y banalidad, alejadas del público por los focos y los equipos de seguridad y obsesionadas con escalar las listas. Entre las propuestas más originales de la angloalbanesa destaca la puesta en marcha de un club de lectura. Sí, no hay duda, hay vida más allá de Spotify.

