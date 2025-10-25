HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del asesinato por un posible caso de violencia de género

EP

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:39

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores del asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante, que se está investigando ... como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre muere atrapado por una máquina en una cooperativa y eleva a nueve los accidentes mortales en la región
  2. 2 Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres
  3. 3

    Los conductores alertan de la presencia de caballos sueltos en la carretera de Olivenza
  4. 4 Aviso en La Siberia por dos hombres «bien vestidos» que se hacen pasar por funcionarios
  5. 5 Estas son las tres nuevas tiendas que abren en El Faro
  6. 6

    Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»
  7. 7 Una paella valenciana a orillas del Guadiana
  8. 8 Cinco afectados en un choque por alcance en la EX-104, cerca de Cabeza del Buey
  9. 9

    Las nuevas viviendas protegidas de Mérida tendrán 80 metros cuadrados útiles y costarán 145.000 euros
  10. 10

    El Supremo condena por intrusismo y revelar secretos a un falso enfermero de la residencia de Valencia de Alcántara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer

Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer