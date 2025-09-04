HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 4 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Dos agraciados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 100.000 euros este jueves

La recaudación del sorteo ascendió a 10.515.135,00 euros

R. H.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:00

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este jueves 4 de septiembre de 2025 es la siguiente: 17, 09, 41, 08, 28 y 46. En cuanto al complementario, el número 44 ha sido el ganador. Y el reintegro es para el número 8. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 9652423.

La recaudación del sorteo ascendió a 10.515.135,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 30 de Oviedo (Asturias), situada en San Bernabé, 13 y en el Despacho Receptor nº 67.275 de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), situado en Sabino Berthelot, 4. Cada uno se lleva 100.564,17 euros.

