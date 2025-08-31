HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 31 de agosto, en Extremadura?
Dos agraciados en el sorteo de la Bonoloto se reparten más de 2,4 millones de euros este domingo

La recaudación del sorteo ascendió a 2.239.284 euros

R. H.

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:38

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 31 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 10, 13, 17, 30, 41 y 44. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.239.284 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes premiados con 1.235.949,93 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 67.370 de Los Naranjeros-Taroconte (Santa Cruz de Tenerife), situado en Gral. Del Norte, 334 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado adicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

