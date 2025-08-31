Dos agraciados en el sorteo de la Bonoloto se reparten más de 2,4 millones de euros este domingo

R. H. Domingo, 31 de agosto 2025, 22:38 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 31 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 10, 13, 17, 30, 41 y 44. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.239.284 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes premiados con 1.235.949,93 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 67.370 de Los Naranjeros-Taroconte (Santa Cruz de Tenerife), situado en Gral. Del Norte, 334 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado adicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.