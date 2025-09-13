Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva de este sábado se reparten más de un millón de euros

R. H. Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:28 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 13 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 9, 14, 18, 19, 23 y 30. El número complementario es el 15, el reintegro el 1 y el Joker, 7486966.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.111.622 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes premiados con 553.034,17 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de Burgos, situada en Vitoria, 184 y en la nº 1 de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), situada en C.C. Santa Mónica, L-12 Aloe, 14

Temas

Primitiva