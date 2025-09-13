HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 13 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva de este sábado se reparten más de un millón de euros

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.111.622 euros

R. H.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:28

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 13 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 9, 14, 18, 19, 23 y 30. El número complementario es el 15, el reintegro el 1 y el Joker, 7486966.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.111.622 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes premiados con 553.034,17 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de Burgos, situada en Vitoria, 184 y en la nº 1 de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), situada en C.C. Santa Mónica, L-12 Aloe, 14

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  2. 2 El hijo de Vara se casa en Mérida
  3. 3 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  4. 4 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  5. 5

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  6. 6 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  7. 7 Prisión provisional para un vigilante acusado de agresiones sexuales en un centro de menores de Villanueva
  8. 8 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9 Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias
  10. 10

    El crimen del destornillador de Badajoz que acabó en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva de este sábado se reparten más de un millón de euros

Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva de este sábado se reparten más de un millón de euros