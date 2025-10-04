HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado

La recaudación del sorteo de este sábado 4 de octubre de 2025, ascendió a 10.655.633 euros

R. H.

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:34

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 4 de octubre, ha estado formada por los números 39, 46, 25, 12, 41 y 10. El número complementario es el 44, el reintegro el 2 y el Joker, 4688212.

La recaudación ha ascendido a 10.655.633 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 12.100.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 1 de Alba de Tormes (Salamanca), situada en Plaza Mayor, 17 y en el Despacho Receptor Nº 54.230 de Sangonera la Seca (Murcia), situado en Carretera de Lorca, 36. Ambos han ganado un premio de 639.063,05 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 2 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en la Nº 83 de Valencia. Los dos se han llevado 103.631,85 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  3. 3 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  4. 4

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  5. 5 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  8. 8 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  9. 9 Cáceres enloquece con el brunch
  10. 10

    Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado

Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado