Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado

R. H. Sábado, 4 de octubre 2025, 22:34

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 4 de octubre, ha estado formada por los números 39, 46, 25, 12, 41 y 10. El número complementario es el 44, el reintegro el 2 y el Joker, 4688212.

La recaudación ha ascendido a 10.655.633 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 12.100.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 1 de Alba de Tormes (Salamanca), situada en Plaza Mayor, 17 y en el Despacho Receptor Nº 54.230 de Sangonera la Seca (Murcia), situado en Carretera de Lorca, 36. Ambos han ganado un premio de 639.063,05 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 2 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en la Nº 83 de Valencia. Los dos se han llevado 103.631,85 euros.