Dos afortunados del sorteo de Euromillones se reparten más de 74.000 euros este martes

R. H. Martes, 7 de octubre 2025, 22:48

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 7 de octubre de 2025, está compuesta por los números 24, 39, 42, 43 y 48. Las estrellas corresponden al 5 y al 8 y El Millón, al TPF56902.

La recaudación del sorteo ascendió a 36.953.653 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0), premiados con 37.569,55 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor nº 85.600 de Valladolid y en el nº 87.920 de Vigo (Pontevedra).

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 29 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.