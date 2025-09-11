Dos afortunados se reparten más de un millón de euros en el sorteo de La Primitiva de este jueves

R. H. Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:27 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 11 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 219, 23, 32, 35, 36 y 45. El número complementario es el 43, el reintegro el 9 y el Joker, 0 105 556.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 9.906.387 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes premiados con 588.479,48 euros cada uno que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Llodio (Álava), situada en Zumalakárregui, 3 y en la nº 151 de Madrid, situada en Clara del Rey, 42 L-6De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Casariche (Sevilla), en la nº 300 de Madrid, en el Despacho Receptor nº 50.200 de San Pedro de Alcántara (Málaga) y en el nº 77.390 de La Torre de Estesban Hambrán (Toledo).

