Dos acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten más de 140.000 euros este lunes

La combinación ganadora del sorteo de Bonoloto de este lunes, 29 de septiembre de 2025, está formada por los números 6, 7, 19, 34, 41 y 49. El complementario ha sido el número 1 y el reintegro el 4.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.346.682,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.300.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, premiado con 72.989,92 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 5 de Guadalajara, situada en Padre Félix Flores, 7 y en la Administración de Loterías Nº 11 de León, situada en Villafranca, 2.

