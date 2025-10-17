HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 17 de octubre, en Extremadura?

Dos acertantes del sorteo de La Bonoloto ganan 856.000 euros este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.831.198 euros

R. H.

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:05

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 17 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 01, 06, 07, 14, 17 Y 35. El número complementario es el 45 y el reintegro, el 6.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.831.198 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, premiados con 856.173,08 euros cada uno, validados en en el Despacho Receptor nº 69.760 de Solares (Cantabria), situado en Calvo Sotelo, 50 y en el nº 89.230 de Vitoria (Álava), situado en Castro-Urdiales, 1.

De Segunda Categoría (5 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 164.190,22 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de Monforte de Lemos (Lugo), situado en Cardenal Rodrigo de Castro, 43.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 116 boletos acertantes, premiados con 707,72 euros cada uno.

