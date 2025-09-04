HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 4 de septiembre, en Extremadura?
Dos acertantes se llevan más de 400.000 euros en el sorteo de la Bonoloto de este jueves

La recaudación ha ascendido a 2.393.858,50 euros

R. H.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:55

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 4 de septiembre, ha estado formada por los números 40, 01, 29, 05, 06 y 42.

El número complementario es el 02 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.393.858,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de San Javier (Murcia), situada en C.C: Dos Mares. Carretera Nacional 332, Km 32, L-B13-A. Cada uno se lleva 405.167,75 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

