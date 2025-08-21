Dos acertantes de la Bonoloto ganan más de 65.000 euros este jueves

Loterías y apuestasDos acertantes de la Bonoloto ganan más de 65.000 euros este jueves
R. H.
Jueves, 21 de agosto 2025, 22:41
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 21 de agosto, ha estado formada por los números 11, 23, 38, 39, 46, 49. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 2.
La recaudación ha ascendido a 2.060.138 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 270 de Barcelona, situada en Gran Via de les Corts Catalanes, 492; y en la número 112 de Barcelona, situada en Rambla de Prim, 53, tienda 2a. Cada uno se ha llevado un premio de 65.983,01 euros.
De tercera categoría (cinco aciertos) existen 55 boletos acertantes, que recibirán 1.199,69 euros, mientras que de cuarta categoría (cuatro aciertos) hay 3.506 boletos acertantes, que recibirán 28,23 euros
