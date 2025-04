25 de noviembre: Diez consejos para afrontar el black friday

redacción Martes, 15 de noviembre 2022, 13:18 Comenta Compartir

El próximo 25 de noviembre se celebra el black friday y desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx) ha elaborado un decálogo para que no tengamos sorpresas con las compras.

El Viernes Negro (black friday en inglés) tiene su origen en Estados Unidos, concretamente en Filadelfia donde se utilizaba para describir el denso tráfico de gente y vehículos que abarrotaba las calles al día siguiente de Acción de Gracias.

Y ya solo faltan 10 días para que llegue una vez más este año, que cada año tiene más acogida. Y es que ya no es un fenómeno americano, sino que se ha convertido en un evento plenamente consolidado en la sociedad española en unos pocos años, gracias principalmente a la llegada de Amazon a España, que celebró aquí por primera vez el 'viernes negro' en 2013.

Es cierto que puede resultar muy atractivo adelantar las compras navideñas y hacerlo con descuento; pero, si no somos prudentes, corremos el riesgo de duplicar el gasto y comprar mucho más de lo que realmente necesitamos.

Para que no nos volvamos locos con las ofertas, desde la Unión de Consumidores de Extremadura han realizado un decálogo para este día:

1Planificación. Antes de dejarte llevar por la locura consumista de esta celebración, haz una lista con todo lo que quieres comprar, tanto si es por internet como en una tienda física. Planificarte y tener claro que es realmente lo que necesitas te ayudará a no adquirir más cosas de la cuenta.

2Controla tus impulsos. No compres impulsivamente por miedo a perderte algo. Si no encuentras justo lo que buscas, trata de conseguir alguna alternativa válida, pero no te lances a comprar sin pensarlo.

3Paciencia. Si no encuentras lo que buscas, no desesperes. Recuerda que, tras el Black Friday, llega el Cyber Monday, las promociones de Navidad y las rebajas de Enero. Sé paciente y saldrás ganando.

4Vigila precios: Como en todo tipo de venta promocional (como sucede en rebajas) es obligatorio que, junto al precio rebajado, aparezca el precio original o el porcentaje de la rebaja (o las dos cosas).

5Garantía. Las garantías son las mismas que durante todo el año: recuerda que si compras en un establecimiento habitual (a pie de calle) los comerciantes no están obligados a cambiarte la prenda o devolverte el dinero (si lo hacen es por política comercial), a no ser que el producto esté defectuoso; pero, la garantía sigue siendo de dos años, y ante cualquier defecto, tienen que responder.

6Devolución. En las compras por Internet tienes 14 días para arrepentirte y devolver el producto sin dar explicaciones: tendrán que devolverte todo lo que pagaste. Eso sí, ten en cuenta los gastos de devolución y consulta las condiciones y el plazo que, en muchas ocasiones, se amplía hasta después de Reyes.

7Pagos. Si vas a pagar online, lo mejor es una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o Paypal. Evita hacer transferencias bancarias si no te fías plenamente del vendedor.

8Ojo a los fraudes. Para evitar fraudes online, cada vez más frecuentes en fechas señaladas de ofertas, se recomienda poner el foco en la url (dirección web) de la página que se visita, que debe tener el icono de un candado cerrado, nunca abierto. La url, para indicar que se trata de una dirección segura, debe comenzar con 'https', siendo muy importante la 'S' final, y debe contener el nombre del sitio que se visita, ya que el diseño puede imitarse, pero la url es única.

9Verificar. En el momento de realizar la compra conviene comprobar que la web cuenta el sello de confianza online. También se debe contrastar que la dirección y número de teléfono disponibles son verídicos. Si no se facilitan, se pone en duda de la existencia de establecimiento.

10Reclama. Si tienes problemas con tu compra, reclama. La asociación recuerda que los socios de la Unión de Consumidores de Extremadura tienen a su disposición los servicios jurídicos para guiarles ante cualquier incidencia con sus compras.