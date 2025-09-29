Tal día como HOY, 30 de septiembre

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tal día como hoy cumple años:

Mónica Bellucci, actriz y modelo, 30 de septiembre de 1964

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1500.- Vicente Yañez Pinzón regresa al Puerto de Palos (Huelva), tras descubrir las costas de Brasil.

1763.- Carlos III establece en España las bases de un juego de azar, denominado lotería de los números, sustituida en 1862 por la de los billetes, y restablecida en 1985.

1846.- La anestesia es aplicada por primera vez en el mundo, para la extracción de una muela y por su descubridor, Thomas Morton.

1857.- Real decreto por el que se funda en España la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

1868.- Documento-protesta de la Reina Isabel II de España, fechado en Pau (Francia), contra la Revolución que le arrebató el trono.

1906.- Inauguración en La Coruña de la Real Academia Gallega.

1915.- Primera transmisión de radio en Nueva York.

1918.- Guillermo II ordena por decreto la implantación en Alemania del sistema parlamentario.

1922.- España es reelegida para el Consejo Directivo de la Sociedad de Naciones.

1929.- Vuela, pilotado por Fritz von Opel, por primera vez el aparato inventado por la compañía alemana Opel AG, un avión propulsado por un «motor cohete».

1934.- Ultima lección de Miguel de Unamuno en su cátedra de Salamanca, a la que asiste el presidente de la República.

1944.- II Guerra Mundial: 700 civiles son ejecutados en Marzabotto (Italia) por las fuerzas de ocupación alemanas, en represalia por las acciones de la resistencia.

1947.- Los principales partidos comunistas de Europa acuerdan la creación de un Comité Internacional de Información (Kominform) para fijar la estrategia comunista en la situación surgida de la posguerra.

1950.- El general estadounidense Douglas MacArthur pide la capitulación de Corea del Norte.

1966.- Las islas Barbados obtienen la independencia.

1982.- La organización terrorista ETA Político-Militar VII Asamblea anuncia que abandona la lucha armada.

– Se extingue el Consejo de la Revolución de Portugal.

1984.- Termina el tendido del segundo ferrocarril transiberiano, de 3.102 kms, tras diez años de trabajos.

1990.- La URSS e Israel acuerdan restablecer relaciones diplomáticas de carácter consular, rotas en 1967 con motivo de la Guerra de los Seis Días.

1991.- Golpe militar del general Raúl Cedrás en Haití: es derrocado el presidente Jean Bertrand Aristide, que logra sobrevivir.

1993.- Un terremoto de 6,4 grados Richter en el estado de Maharastra (India) causa al menos 7.601 muertos y 15.846 heridos.

1994.- Inaugurado en Grenoble (Francia) el Sincrotón Europeo, para el estudio sobre la materia.

1997.- La mayor tromba de agua registradada en Alicante desde 1977, con 267 litros por metro cuadrado en menos de cinco horas, causa cinco muertos en la capital, que queda incomunicada.

1999.- El escritor alemán Gunter Grass es galardonado con el Nobel de Literatura.

2002.- La historiadora Carmen Iglesias ingresa en el sillón E de la Real Academia.

2003.- La comisión no permanente del Pacto de Toledo aprueba el documento que renueva las recomendaciones del Pacto de 1995 para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.

2005.- El Parlamento catalán aprueba la proposición de ley de Reforma del Estatut, con 120 votos a favor y 15 en contra (PPC).

2008.- Al menos 150 muertos en una estampida en un templo hindú de Rajastán (India).

2009.- Mueren 850 personas tras un seísmo de 7,6 grados en Sumatra.

. – El ex presidente peruano Alberto Fujimori es condenado a seis años de prisión por el uso de fondos del Estado para montar una red de espionaje telefónico, entre otros delitos de corrupción.

2011.- La UE adjudica 1.100 millones de euros en bonos para financiar la ayuda a Portugal e Irlanda.

. – El Banco de España interviene la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

2013.- Al menos 29 muertos y 148 heridos en atentados contra zonas chiíes en Bagdad.

El 30 de septiembre nacieron:

1765.- José María Morelos, uno de los fundadores de la República de México.

1769.- Jerónimo Merino, religioso español, guerrillero de la Guerra de la Independencia, conocido como «el cura Merino».

1920.- Rafael Montesinos, escritor sevillano.

1921.- Deborah Kerr, actriz británica.

1924.- Truman Capote, escritor estadounidense.

1928.- Elie Wiesel, profesor y escritor estadounidense.

1931.- Angie Dickinson, actriz estadounidense.

1945.- José Manuel Fuente, ciclista español.

1964.- Mónica Bellucci, actriz y modelo italiana.

1980.- Martina Hingins, tenista suiza de origen eslovaco.

El 30 de septiembre murieron:

1921.- Oskar Panizza, escritor alemán.

1955.- James Dean, actor estadounidense.

1985.- Charles Richter, sismólogo estadounidense, creador de la escala sísmica que lleva su nombre.

.- Simone Signoret, actriz francesa.

1990.- Patrick White, escritor australiano, Premio Nobel 1973.

1994.- Roberto Viola, expresidente argentino.

.- André Lwoff, francés, Premio Nobel de Medicina-1965.

2007.- Enrique Almirante, actor cubano.

.- Oswald Mathias Ungers, arquitecto alemán.

. – Joe Mitty, británico, fundador de Oxfam.

2009.- Pavel Popovich, cosmonauta soviético.

.- Rafael Arozarena, escritor canario.

2011.- Ralph M. Steinman, científico canadiense, Nobel de Medicina.

.- Gaspar Henaine «Capulina», actor mexicano.

