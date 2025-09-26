HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 27 de septiembre

R. H.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:24

Tal día como hoy cumple años:

Santos Domínguez, poeta cacereño, 27 de septiembre de 1955

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1841.- El general O'Donnell encabeza en Pamplona un movimiento contra Espartero, para colocar de nuevo a María Cristina en la Regencia.

1939.- Varsovia, sitiada y bombardeada, se rinde a las tropas alemanas, que hacen 160.000 prisioneros.

1940.- Firma del acuerdo militar tripartito entre Alemania, Italia y Japón, que se convierten en las llamadas «potencias del Eje».

1955.- España solicita el ingreso en la ONU.

1964.- La Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas.

1970.- El rey Husein y Yaser Arafat firman en El Cairo un acuerdo que pone fin a duros enfrentamientos armados en Jordania, entre jordanos y palestinos.

1975.- Últimos fusilamientos del régimen franquista: ejecutados dos terroristas de ETA y tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP).

1984.- El Congreso español aprueba la Ley Orgánica contra terroristas y bandas armadas.

1986.- Desastre ecológico en España: Unas 25.000 aves mueren en las marismas limítrofes con el Parque Nacional de Doñana envenenadas por el uso indiscriminado de insecticidas.

1988.- El atleta canadiense Ben Johnson es descalificado y sancionado por dopaje en las Olimpiadas de Seúl. Dos días antes, había batido el récord del mundo al derrotar a Carl Lewis.

1991.- El Parlamento griego conmemora, a los pies de la Acrópolis ateniense, los 2.500 años del establecimiento de los principios de la democracia por parte de Clístines en Atenas.

1992.- Elecciones presidenciales y parlamentarias en Rumanía: Victoria para Ion Illescu y su partido, el Frente Democrático de Salvación Nacional.

1996.- La facción islamista talibán toma Kabul (Afganistán), ejecuta al expresidente comunista Mohamed Nayibulá e impone la ley islámica.

1998.- Elecciones generales en Alemania: victoria del socialdemócrata Gerhard Schroeder, tras 16 años de Gobierno de Helmut Kohl.

2000.- El Congreso de los Diputados ofrece un reconocimiento civil a los familiares de 254 víctimas del terrorismo.

2005.- La soldado norteamericana Lynndie England es condenada a tres años de prisión por torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.

2007.- La sonda espacial Dawn inicia su viaje de cuatro años hacia los asteroides Vesta y Ceres, en el límite del Sistema Solar, en una misión sin precedentes.

2008.- El astronauta chino Zhai Zhigang, comandante de la «Shenzhou VII», convierte a China en el tercer país que efectúa un «paseo espacial».

2010.- Comienza en la Audiencia de Málaga el juicio del «caso Malaya» contra la corrupción municipal y urbanística de la localidad de Marbella.

2011.- El Parlamento griego aprueba una tasa para que el Eurogrupo y el FMI liberen 8.000 millones de euros del rescate.

2012.- El robot Curiosity proporciona la primera prueba de que hubo agua en Marte.

2013.- Histórica conversación entre los presidente de EEUU e Irán sobre el programa nuclear iraní.

2015.- Francia inicia los bombardeos contra el autodenominado Estado Islámico en Siria.

2016.- El estadounidense Jim Yong Kim es reelegido presidente del Banco Mundial.

El 27 de septiembre nacieron:

1722.- Samuel Adams, uno de los padres de la independencia de EEUU.

1783.- Agustín de Itúrbide, emperador de México.

1877.- Julio Casares, lexicógrafo español.

1921.- Miklos Jancso, cineasta húngaro.

1922.- Arthur Penn, director estadounidense de cine y teatro.

1936.- Sancho Gracia, actor español.

1937.- José Sacristán, actor español.

1943.- Amadeo III de Saboya, heredero de la dinastía italiana.

1948.- Juan Cruz, periodista y escritor español.

1972.- Gwyneth Paltrow, actriz estadounidense.

El 27 de septiembre murieron:

1832.- Francisco Krause, filósofo alemán.

1910.- Jorge Chávez, aviador peruano, el primero que sobrevoló los Alpes en avión.

1917.- Edgar Degas, pintor francés.

1940.- Julián Besteiro, político español.

1961.- José María de Sagarra, escritor español.

1994.- Carlos Lleras Restrepo, presidente de Colombia.

1996.- Mohamed Nayibula, presidente afgano.

2000.- Carlos Revilla, director de doblaje español.

2003.- Donald O'Connor, actor estadounidense.

2009.- William Safire, periodista estadounidense.

2010.- Arthur Penn, cineasta estadounidense.

2011.- Wilson Greatbatch, estadounidense, inventor del marcapasos. EFE

