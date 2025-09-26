Tal día como HOY, 27 de septiembre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY, 27 de septiembre
Tal día como hoy cumple años:
Santos Domínguez, poeta cacereño, 27 de septiembre de 1955
Las efemérides del día:
1841.- El general O'Donnell encabeza en Pamplona un movimiento contra Espartero, para colocar de nuevo a María Cristina en la Regencia.
1939.- Varsovia, sitiada y bombardeada, se rinde a las tropas alemanas, que hacen 160.000 prisioneros.
1940.- Firma del acuerdo militar tripartito entre Alemania, Italia y Japón, que se convierten en las llamadas «potencias del Eje».
1955.- España solicita el ingreso en la ONU.
1964.- La Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas.
1970.- El rey Husein y Yaser Arafat firman en El Cairo un acuerdo que pone fin a duros enfrentamientos armados en Jordania, entre jordanos y palestinos.
1975.- Últimos fusilamientos del régimen franquista: ejecutados dos terroristas de ETA y tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP).
1984.- El Congreso español aprueba la Ley Orgánica contra terroristas y bandas armadas.
1986.- Desastre ecológico en España: Unas 25.000 aves mueren en las marismas limítrofes con el Parque Nacional de Doñana envenenadas por el uso indiscriminado de insecticidas.
1988.- El atleta canadiense Ben Johnson es descalificado y sancionado por dopaje en las Olimpiadas de Seúl. Dos días antes, había batido el récord del mundo al derrotar a Carl Lewis.
1991.- El Parlamento griego conmemora, a los pies de la Acrópolis ateniense, los 2.500 años del establecimiento de los principios de la democracia por parte de Clístines en Atenas.
1992.- Elecciones presidenciales y parlamentarias en Rumanía: Victoria para Ion Illescu y su partido, el Frente Democrático de Salvación Nacional.
1996.- La facción islamista talibán toma Kabul (Afganistán), ejecuta al expresidente comunista Mohamed Nayibulá e impone la ley islámica.
1998.- Elecciones generales en Alemania: victoria del socialdemócrata Gerhard Schroeder, tras 16 años de Gobierno de Helmut Kohl.
2000.- El Congreso de los Diputados ofrece un reconocimiento civil a los familiares de 254 víctimas del terrorismo.
2005.- La soldado norteamericana Lynndie England es condenada a tres años de prisión por torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.
2007.- La sonda espacial Dawn inicia su viaje de cuatro años hacia los asteroides Vesta y Ceres, en el límite del Sistema Solar, en una misión sin precedentes.
2008.- El astronauta chino Zhai Zhigang, comandante de la «Shenzhou VII», convierte a China en el tercer país que efectúa un «paseo espacial».
2010.- Comienza en la Audiencia de Málaga el juicio del «caso Malaya» contra la corrupción municipal y urbanística de la localidad de Marbella.
2011.- El Parlamento griego aprueba una tasa para que el Eurogrupo y el FMI liberen 8.000 millones de euros del rescate.
2012.- El robot Curiosity proporciona la primera prueba de que hubo agua en Marte.
2013.- Histórica conversación entre los presidente de EEUU e Irán sobre el programa nuclear iraní.
2015.- Francia inicia los bombardeos contra el autodenominado Estado Islámico en Siria.
2016.- El estadounidense Jim Yong Kim es reelegido presidente del Banco Mundial.
El 27 de septiembre nacieron:
1722.- Samuel Adams, uno de los padres de la independencia de EEUU.
1783.- Agustín de Itúrbide, emperador de México.
1877.- Julio Casares, lexicógrafo español.
1921.- Miklos Jancso, cineasta húngaro.
1922.- Arthur Penn, director estadounidense de cine y teatro.
1936.- Sancho Gracia, actor español.
1937.- José Sacristán, actor español.
1943.- Amadeo III de Saboya, heredero de la dinastía italiana.
1948.- Juan Cruz, periodista y escritor español.
1972.- Gwyneth Paltrow, actriz estadounidense.
El 27 de septiembre murieron:
1832.- Francisco Krause, filósofo alemán.
1910.- Jorge Chávez, aviador peruano, el primero que sobrevoló los Alpes en avión.
1917.- Edgar Degas, pintor francés.
1940.- Julián Besteiro, político español.
1961.- José María de Sagarra, escritor español.
1994.- Carlos Lleras Restrepo, presidente de Colombia.
1996.- Mohamed Nayibula, presidente afgano.
2000.- Carlos Revilla, director de doblaje español.
2003.- Donald O'Connor, actor estadounidense.
2009.- William Safire, periodista estadounidense.
2010.- Arthur Penn, cineasta estadounidense.
2011.- Wilson Greatbatch, estadounidense, inventor del marcapasos. EFE
