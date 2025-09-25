Tal día como HOY, 26 de septiembre

R. H. Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:35 Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Adelardo Rodríguez, exfutbolista, nacido en Badajoz el 26 de septiembre de 1939

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1815.- Tratado de la Santa Alianza, suscrito por los emperadores de Austria, Prusia y Rusia, para frenar las aspiraciones nacionalistas de los pequeños Estados de Alemania e Italia.

1907.- Nueva Zelanda alcanza la autonomía, con el rey de Inglaterra como jefe de Estado.

1950.- La OTAN admite a la RFA en la alianza defensiva occidental.

1953.- Firma del convenio defensivo hispano-estadounidense.

1960.- Kennedy y Nixon celebran el primer debate televisivo entre dos candidatos a la Casa Blanca, con una audiencia de 60 millones de estadounidenses.

.- Primer discurso de Fidel Castro ante la Asamblea General de la ONU, con críticas al imperialismo estadounidense.

1963.- España y EEUU renuevan los acuerdos de 1953 sobre las bases militares en territorio español.

1965.- The Beatles, distinguidos por la reina Isabel con la orden del imperio británico.

1968.- Portugal: Con Salazar en coma, Caetano asume el cargo de primer ministro.

1973.- El Concorde bate el récord en la duración de vuelos transatlánticos al volar de Washington a París en 3 horas y 32 minutos.

1984.- Acuerdo entre Reino Unido y China por el que Hong Kong volverá en 1997 a la soberanía china.

1992.- El paquistaní Jansher Jan, campeón mundial de squash por cuarta vez.

1994.- Surat (India): Un centenar de muertos, 300 enfermos y 300.000 huidos por la epidemia de peste neumónica.

1997.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, firma la ley de libertad de culto, aunque la Iglesia Ortodoxa mantiene su situación de privilegio.

2000.- Un total de 75 muertos tras naufragar el navío griego «Samina Express», que chocó contra un islote en el mar Egeo.

2002.- Un millar de turistas mueren (5 españoles) en el naufragio del transbordador senegalés «Le Diola» frente a la costa de Gambia.

2005.- Primer juicio contra Al Qaeda en España: Condenados a 167 años de cárcel ocho islamistas, incluido Imad Eddin Barakat Yarkas «Abu Dahdah».

.- El IRA anuncia que ha concluido la destrucción de sus arsenales.

2009.- En la crisis nuclear iraní, el Gobierno de Teherán permite que la OIEA visite su planta de enriquecimiento de uranio.

2011.- España: El presidente José Luis Rodríguez Zapatero firma el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas.

2012.- Ignacio González, elegido presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre.

2013.- Confirmada la sentencia de 50 años de prisión al expresidente de Liberia Charles Taylor.

2014.- Jordi Pujol niega en el Parlamento catalán el presunto origen fraudulento de su fortuna y abronca a sus interlocutores.

2016.- El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firman en Cartagena el acuerdo de paz.

El 26 de septiembre nacieron:

1729.- Moisés Mendelssohn, escritor y filósofo alemán.

1888.- Thomas S. Eliot, escritor estadounidense.

1889.- Martin Heidegger, filósofo alemán.

1897.- Giovanni Bautista Montini, italiano, papa Pablo VI.

1936.- Pedro Antonio Urbina, poeta y escritor español.

1942.- Emilio Gutiérrez Caba, actor español.

El 26 de septiembre murieron:

1764.- Benito Jerónimo Feijóo, escritor español.

1945.- Bela Bartok, compositor húngaro.

1973.- Anna Magnani, actriz italiana.

1984.- Francisco Rivera «Paquirri», torero español.

1987.- Victoria Kent, diputada republicana española.

1990.- Alberto Moravia, escritor italiano.

2007.- Joaquim Magalhaes, político portugués.

2008.- Paul Newman, actor estadounidense.

2010.- Gloria Stuart, actriz estadounidense.

2015.- Manuel Oltra i Ferrer, músico español. EFE

