Tal día como HOY, 25 de septiembre

Tal día como hoy cumple años:

Ernesto Alterio, actor, 25 de septiembre de 1970 (Buenos Aires, Argentina)

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Las efemérides del día:

1493.- Colón emprende su segundo viaje a América.

1513.- Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, que luego Magallanes denominó Océano Pacífico.

1808.- Guerra de la Independencia española: Se constituye la Junta Suprema Central, presidida por Floridablanca, para coordinar esfuerzos contra los invasores franceses.

1814.- Pronunciamiento liberal de Espoz y Mina en Puente La Reina (Navarra).

1878.- El rey Alfonso XII sale ileso de un atentado perpetrado por un anarquista en Madrid.

1911.- Mueren 150 personas en la explosión del acorazado «Liberté» en la base naval francesa de Tolón.

1959.- El dirigente soviético Nikita Kruschev y el presidente estadounidense Eisenhower se reúnen en Camp David (EEUU) para reducir la tensión internacional.

1960.- El presidente cubano Fidel Castro pronuncia su primer discurso en la ONU, con críticas al imperialismo estadounidense.

1962.- Ferhat Abbas, elegido presidente de la Asamblea Nacional, proclama la República Democrática y Popular de Argelia.

1972.- Los noruegos rechazan en referéndum el ingreso de su país en el Mercado Común.

1978.-Mueren 144 personas tras impactar en el aire dos aviones de pasajeros en San Diego, California.

1983.- Escapan 38 miembros del IRA de una cárcel de Belfast, tras un motín en el que murió un guardián.

1992.- Inaugurada la vía fluvial que permite viajar en barco desde Rotterdam (Holanda) hasta Constanta (Rumanía), en el mar Negro.

1996.- Mueren 69 palestinos y 11 israelíes en enfrentamientos entre el Ejército israelí y Policía palestina por la apertura del Túnel de los Hasmoneos.

2005.- El piloto español Fernando Alonso, de 24 años, se proclama campeón mundial de Fórmula 1 con Renault.

2008.- El banco Washington Mutual protagoniza el mayor hundimiento de una entidad financiera en EEUU hasta esa fecha.

2011.- Descubren una fosa con 1.270 cadáveres de presos en Trípoli (Libia).

2012.- Se celebra en Madrid la manifestación «Rodea el Congreso» contra las medidas económicas del Gobierno.

2013.- EEUU firma el Tratado sobre el Comercio de Armas.

2014.- El movimiento nacionalista palestino Al Fatah y el islamista Hamás acuerdan un nuevo Gobierno de unidad en Gaza.

2016.- China pone en marcha, en la provincia de Guizhou, el mayor radiotelescopio del mundo.

El 25 de septiembre nacieron:

1896.- Sandro Pertini, político italiano.

1897.- William Faulkner, novelista estadounidense.

1907.- Robert Bresson, cineasta francés.

1932.- Adolfo Suárez, presidente del primer Gobierno español de la democracia.

1939.- Leon Brittan, comisario europeo.

1944.- Michael Douglas, cineasta estadounidense.

1951.- Alfonso Portillo, presidente de Guatemala.

1952.- Christopher Reeve, actor estadounidense.

1964.- Carlos Ruiz Zafón, escritor español.

1968.- Will Smith, actor y músico estadounidense.

1969.- Catherine Zeta Jones, actriz británica.

El 25 de septiembre murieron:

1506.- Felipe I El Hermoso, rey de Castilla.

1561.- Alonso Berruguete, escultor y pintor español.

1945.- Encarnación López «La Argentinita», bailarina española.

1954.- Eugenio D'Ors, escritor y filósofo español.

1983.- Leopoldo III, rey de Bélgica.

1992.- César Manrique, arquitecto, escultor, pintor y decorador español.

2003.- Franco Modigliani, Nobel de Economía italiano nacionalizado estadounidense.

2004.- Marvin Davis, multimillonario estadounidense, magnate del petróleo.

2009.- Alicia de Larrocha, pianista española.

2010.- Bernardino Landete, rejoneador español.

2011.- Wangari Maathai, ecologista,Nobel de la Paz keniana.

2012.- Andy Williams, cantante estadounidense.

2014.- Pedro Aparicio Sánchez, médico y político español.

2016.- Arnold Palmer, jugador de golf estadounidense

