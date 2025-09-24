HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 25 de septiembre

R. H.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:40

Tal día como hoy cumple años:

Ernesto Alterio, actor, 25 de septiembre de 1970 (Buenos Aires, Argentina)

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Las efemérides del día:

1493.- Colón emprende su segundo viaje a América.

1513.- Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, que luego Magallanes denominó Océano Pacífico.

1808.- Guerra de la Independencia española: Se constituye la Junta Suprema Central, presidida por Floridablanca, para coordinar esfuerzos contra los invasores franceses.

1814.- Pronunciamiento liberal de Espoz y Mina en Puente La Reina (Navarra).

1878.- El rey Alfonso XII sale ileso de un atentado perpetrado por un anarquista en Madrid.

1911.- Mueren 150 personas en la explosión del acorazado «Liberté» en la base naval francesa de Tolón.

1959.- El dirigente soviético Nikita Kruschev y el presidente estadounidense Eisenhower se reúnen en Camp David (EEUU) para reducir la tensión internacional.

1960.- El presidente cubano Fidel Castro pronuncia su primer discurso en la ONU, con críticas al imperialismo estadounidense.

1962.- Ferhat Abbas, elegido presidente de la Asamblea Nacional, proclama la República Democrática y Popular de Argelia.

1972.- Los noruegos rechazan en referéndum el ingreso de su país en el Mercado Común.

1978.-Mueren 144 personas tras impactar en el aire dos aviones de pasajeros en San Diego, California.

1983.- Escapan 38 miembros del IRA de una cárcel de Belfast, tras un motín en el que murió un guardián.

1992.- Inaugurada la vía fluvial que permite viajar en barco desde Rotterdam (Holanda) hasta Constanta (Rumanía), en el mar Negro.

1996.- Mueren 69 palestinos y 11 israelíes en enfrentamientos entre el Ejército israelí y Policía palestina por la apertura del Túnel de los Hasmoneos.

2005.- El piloto español Fernando Alonso, de 24 años, se proclama campeón mundial de Fórmula 1 con Renault.

2008.- El banco Washington Mutual protagoniza el mayor hundimiento de una entidad financiera en EEUU hasta esa fecha.

2011.- Descubren una fosa con 1.270 cadáveres de presos en Trípoli (Libia).

2012.- Se celebra en Madrid la manifestación «Rodea el Congreso» contra las medidas económicas del Gobierno.

2013.- EEUU firma el Tratado sobre el Comercio de Armas.

2014.- El movimiento nacionalista palestino Al Fatah y el islamista Hamás acuerdan un nuevo Gobierno de unidad en Gaza.

2016.- China pone en marcha, en la provincia de Guizhou, el mayor radiotelescopio del mundo.

El 25 de septiembre nacieron:

1896.- Sandro Pertini, político italiano.

1897.- William Faulkner, novelista estadounidense.

1907.- Robert Bresson, cineasta francés.

1932.- Adolfo Suárez, presidente del primer Gobierno español de la democracia.

1939.- Leon Brittan, comisario europeo.

1944.- Michael Douglas, cineasta estadounidense.

1951.- Alfonso Portillo, presidente de Guatemala.

1952.- Christopher Reeve, actor estadounidense.

1964.- Carlos Ruiz Zafón, escritor español.

1968.- Will Smith, actor y músico estadounidense.

1969.- Catherine Zeta Jones, actriz británica.

El 25 de septiembre murieron:

1506.- Felipe I El Hermoso, rey de Castilla.

1561.- Alonso Berruguete, escultor y pintor español.

1945.- Encarnación López «La Argentinita», bailarina española.

1954.- Eugenio D'Ors, escritor y filósofo español.

1983.- Leopoldo III, rey de Bélgica.

1992.- César Manrique, arquitecto, escultor, pintor y decorador español.

2003.- Franco Modigliani, Nobel de Economía italiano nacionalizado estadounidense.

2004.- Marvin Davis, multimillonario estadounidense, magnate del petróleo.

2009.- Alicia de Larrocha, pianista española.

2010.- Bernardino Landete, rejoneador español.

2011.- Wangari Maathai, ecologista,Nobel de la Paz keniana.

2012.- Andy Williams, cantante estadounidense.

2014.- Pedro Aparicio Sánchez, médico y político español.

2016.- Arnold Palmer, jugador de golf estadounidense

Publicidad

Top 50
  1. 1 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  2. 2 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  3. 3 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  4. 4

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  5. 5

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz
  6. 6 La comunidad latina de Cáceres reclama justicia para Jonathan
  7. 7 La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos
  8. 8

    El Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra el derribo en la Isla de Valdecañas
  9. 9 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  10. 10 Cinco detenido por retener, golpear y amenazar a un vecino de Zafra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 25 de septiembre

Tal día como HOY, 25 de septiembre