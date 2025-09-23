Tal día como HOY, 24 de septiembre

R. H. Martes, 23 de septiembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Ainhoa Arteta, soprano, 24 de septiembre de 1964

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1782.- Inglaterra reconoce la independencia de EEUU.

1833.- Entra en Lisboa Pedro I de Brasil, que reinó en Portugal un año con el nombre de Pedro IV.

1915.- Bulgaria se moviliza contra Serbia.

1922.- Georges Carpentier pierde su título de campeón mundial de boxeo de los semipesados por KO frente a Battling Siki.

1938.- Movilizaciones parciales en Francia y Gran Bretaña por la crisis de los Sudetes.

1939.- El Gobierno español deroga la Ley de Divorcio y dispone que los bienes incautados a los sindicatos del Frente Popular pasen al sindicato nacional.

1941.- Se crea en Londres el Consejo Nacional Francés de resistencia.

1944.- El Ejército soviético invade Checoslovaquia y Hungría.

1946.- El Pandit Nehru es nombrado jefe del Gobierno provisional de la India.

1955.- El jesuita José María Llanos inicia su labor social en el Pozo del tío Raimundo de Madrid.

1957.- Inauguración en Avilés de la factoría siderúrgica de Ensidesa.

1988.- Bárbara Harris, elegida en Boston (EEUU) primera mujer obispo de la Iglesia Episcopaliana.

1993.- Norodom Sihanuk firma la nueva Constitución de Camboya, que le convierte en Rey por segunda vez.

1996.- EEUU, Francia, Reino Unido, China y Rusia firman en la sede de la ONU, en Nueva York, el tratado de prohibición completa de pruebas nucleares, en un acto al que se suman otras 66 naciones.

1998.- Irán levanta, casi diez años después de la condena a muerte, la «fatwa» contra el escritor Salman Rushdie.

2002.- ETA asesina al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro en Leiza (Navarra).

2003.- Veintisiete pilotos israelíes firman un manifiesto negándose a atacar zonas pobladas palestinas.

2004.- El ciclista francés, Richard Virenque, anuncia su retirada del ciclismo.

2005.- El FMI y el BM acuerdan condonar la deuda de los países más pobres por hasta 55.000 millones de dólares.

2009.- El Consejo de Seguridad aprueba una resolución para atajar la proliferación nuclear.

2013.- Baluchistán (Pakistán): 375 muertos por un seísmo de 7,7 grados Richter.

.- Telecom pasa a manos de Telefónica.

2015.- Los administradores de Fórum Filatélico son condenados a pagar más de 2.200 millones de euros a los afectados.

.- La empresa automovilística Seat reconoce que ha utilizado motores de Volkswagen con problemas de emisiones contaminantes.

.- Al menos 769 muertos en una avalancha de peregrinos en la ciudad saudí de La Meca.

2017.- La canciller alemana Angela Merkel gana sus cuartas elecciones generales.

El 24 de septiembre nacieron:

1817.- Ramón de Campoamor, poeta español.

1905.- Severo Ochoa, bioquímico español Nobel (1959).

1919.- Francisco García Pavón, escritor español.

1926.- Ricard María Carles, cardenal español.

1949.- Pedro Almodóvar, cineasta español.

1964.- Ainhoa Arteta, soprano española.

1969.- Goya Toledo, actriz y modelo.

1978.- Miguel Abellán, torero español.

El 24 de septiembre murieron:

1852.- Francisco Javier Castaños, general español, vencedor en la batalla de Bailén (1808) contra el Ejército francés.

1953.- Jacobo Stuart Fitz-James, duque de Alba.

2004.- Françoise Sagan, novelista francesa.

2005.- Apolonio Carvalho, fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil.

2007.- Odón Betanzos, escritor y académico español.

2014.- Antonio Barrera de Irimo, economista y político español.

Temas

Cumpleaños de HOY