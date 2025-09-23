HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 24 de septiembre

R. H.

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:00

Tal día como hoy cumple años:

Ainhoa Arteta, soprano, 24 de septiembre de 1964

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1782.- Inglaterra reconoce la independencia de EEUU.

1833.- Entra en Lisboa Pedro I de Brasil, que reinó en Portugal un año con el nombre de Pedro IV.

1915.- Bulgaria se moviliza contra Serbia.

1922.- Georges Carpentier pierde su título de campeón mundial de boxeo de los semipesados por KO frente a Battling Siki.

1938.- Movilizaciones parciales en Francia y Gran Bretaña por la crisis de los Sudetes.

1939.- El Gobierno español deroga la Ley de Divorcio y dispone que los bienes incautados a los sindicatos del Frente Popular pasen al sindicato nacional.

1941.- Se crea en Londres el Consejo Nacional Francés de resistencia.

1944.- El Ejército soviético invade Checoslovaquia y Hungría.

1946.- El Pandit Nehru es nombrado jefe del Gobierno provisional de la India.

1955.- El jesuita José María Llanos inicia su labor social en el Pozo del tío Raimundo de Madrid.

1957.- Inauguración en Avilés de la factoría siderúrgica de Ensidesa.

1988.- Bárbara Harris, elegida en Boston (EEUU) primera mujer obispo de la Iglesia Episcopaliana.

1993.- Norodom Sihanuk firma la nueva Constitución de Camboya, que le convierte en Rey por segunda vez.

1996.- EEUU, Francia, Reino Unido, China y Rusia firman en la sede de la ONU, en Nueva York, el tratado de prohibición completa de pruebas nucleares, en un acto al que se suman otras 66 naciones.

1998.- Irán levanta, casi diez años después de la condena a muerte, la «fatwa» contra el escritor Salman Rushdie.

2002.- ETA asesina al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro en Leiza (Navarra).

2003.- Veintisiete pilotos israelíes firman un manifiesto negándose a atacar zonas pobladas palestinas.

2004.- El ciclista francés, Richard Virenque, anuncia su retirada del ciclismo.

2005.- El FMI y el BM acuerdan condonar la deuda de los países más pobres por hasta 55.000 millones de dólares.

2009.- El Consejo de Seguridad aprueba una resolución para atajar la proliferación nuclear.

2013.- Baluchistán (Pakistán): 375 muertos por un seísmo de 7,7 grados Richter.

.- Telecom pasa a manos de Telefónica.

2015.- Los administradores de Fórum Filatélico son condenados a pagar más de 2.200 millones de euros a los afectados.

.- La empresa automovilística Seat reconoce que ha utilizado motores de Volkswagen con problemas de emisiones contaminantes.

.- Al menos 769 muertos en una avalancha de peregrinos en la ciudad saudí de La Meca.

2017.- La canciller alemana Angela Merkel gana sus cuartas elecciones generales.

El 24 de septiembre nacieron:

1817.- Ramón de Campoamor, poeta español.

1905.- Severo Ochoa, bioquímico español Nobel (1959).

1919.- Francisco García Pavón, escritor español.

1926.- Ricard María Carles, cardenal español.

1949.- Pedro Almodóvar, cineasta español.

1964.- Ainhoa Arteta, soprano española.

1969.- Goya Toledo, actriz y modelo.

1978.- Miguel Abellán, torero español.

El 24 de septiembre murieron:

1852.- Francisco Javier Castaños, general español, vencedor en la batalla de Bailén (1808) contra el Ejército francés.

1953.- Jacobo Stuart Fitz-James, duque de Alba.

2004.- Françoise Sagan, novelista francesa.

2005.- Apolonio Carvalho, fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil.

2007.- Odón Betanzos, escritor y académico español.

2014.- Antonio Barrera de Irimo, economista y político español.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  4. 4 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  5. 5 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  6. 6

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  7. 7 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  8. 8 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  9. 9 Varios jóvenes moralos, investigados por la reyerta mortal de Cáceres
  10. 10 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 24 de septiembre

Tal día como HOY, 24 de septiembre