Bruce Springsteen cumple años el 23 de septiembre. EFE

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 23 de septiembre

R. H.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:12

Tal día como hoy cumple años:

Bruce Springsteen, cantante, guitarrista y compositor estadounidense. 23 de septiembre de 1949 (76 años).

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1609.- Se ordena la expulsión de los moriscos en Valencia.

1812.- Las Cortes españolas confieren al duque de Wellington el mando supremo de todos los Ejércitos españoles.

1862.- Otto Von Bismarck es nombrado presidente del Gobierno alemán y se reserva el Ministerio de Asuntos Exteriores.

1912.- Desembarcan en Samos 350 guerrilleros cretenses que llaman al alzamiento contra Turquía.

1919.- Los aliados prohíben la unión de Austria con Alemania.

1928.- El médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la «penicilina».

1932.- El príncipe Abdelaziz Al Saud es proclamado rey de Arabia Saudí.

1946.- Iberia inaugura su primer vuelo entre Europa y América del Sur con un trayecto entre Madrid y Buenos Aires.

1948.- Se constituye en Gaza un Gobierno de toda Palestina, presidido por el Mufti de Jerusalén.

1980.- Irak invade Irán y desata el comienzo de la guerra entre los dos países por el control de Chatt el Arab, una de las principales vías de salida de crudo en Oriente Medio.

.- Lech Walesa es elegido presidente del sindicato polaco Solidaridad.

1985.- Miembros del Frente Polisario ametrallan en la costa sahariana al pesquero español «Junquito» y a una patrullera que acudía en defensa de éste, matan a dos personas y secuestran a seis pescadores.

1988.- El príncipe Akihito, primogénito del emperador Hirohito de Japón, que se halla en estado grave, asume plenamente las funciones de Regencia.

2006.- El Gobierno español y la Iglesia acuerdan un nuevo modelo de financiación a través del IRPF.

.- Veintitrés muertos al colisionar en Alemania el tren de alta velocidad Transrapid con un vagón técnico.

2008.- Un coche-bomba de ETA causa la muerte del brigada Luis Conde de la Cruz, en Santoña (Cantabria).

2010.- El Parlamento Europeo aprueba un nuevo sistema de supervisión financiera común.

2012 .- El Gobierno español «recapitalizará los bancos» con el crédito de hasta 100.000 millones de euros destinado por la UE para sanear el sistema financiero de España.

2013.- Elecciones generales en Alemania. La canciller y líder cristianodemócrata, Angela Merkel, se impone con el 41,5 por ciento de los votos.

2015.- Cae la cúpula de ETA con el arresto en Francia de David Pla e Iratxe Sorzábal.

2018.- China y el Vaticano firman un acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos, motivo por el que rompieron sus relaciones diplomáticas en 1951.

El 23 de septiembre nacieron:

1818.- Tratado hispano-inglés para abolir la trata de negros.

1859.- El submarino «Ictíneo», del español Narciso Monturiol, permanece sumergido en el agua durante dos horas y media.

1910.- Se realiza en España la primera prueba de aviación en circuito cerrado: Madrid-Alcalá-Madrid.

1919.- La administración militar franco-británica en Palestina declara idioma oficial la lengua hebrea, junto con el turco y el árabe.

1928.- Un incendio destruye el madrileño Teatro Novedades: Más de 100 muertos y 150 heridos.

1940.- Alemania, Italia y Japón firman en Berlín el Pacto Tripartito, de carácter político, militar y económico.

1950.- El Senado de EEUU aprueba la ley de represión de actividades antiamericanas, iniciativa del senador republicano McCarthy.

1952.- Rocky Marciano vence por K.O. a Jersey Joe Walkott. Primer boxeador blanco, desde 1937, campeón mundial del peso pesado.

1972.- Ángel Nieto, campeón mundial de 50 cc y 125 cc tras ganar en Barcelona el Gran Premio de España de Motociclismo.

1984.- El Gobierno francés concede por primera vez a España la extradición de tres presuntos miembros de ETA, José Carlos García Ramírez, Alberto Martínez Beiztegui y Francisco Javier Lujambio Galdeano.

2002.- Los presuntos etarras Egoitz Gurrutxaga y Hodei Galarraga mueren al estallar la bomba que manipulaban en Basurto (Bilbao).

2006.- El español Álex Corretja anuncia su retirada del tenis.

2008.- Finlandia: Un estudiante mata a balazos a diez compañeros y luego se suicida en un centro de formación profesional.

2010.- Francia: La quinta huelga contra la reforma de las pensiones propuesta por el presidente Sarkozy moviliza a casi tres millones de personas en más de 220 concentraciones en todo el país.

2011.- El colectivo de presos de ETA se suma al Acuerdo de Gernika, en el que se pide a la banda un «alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional».

2012.- El Tribunal Supremo Administrativo de El Cairo confirma la disolución de la cámara baja.

2015.- El Tribunal Supremo rechaza indemnizar a las víctimas de la Talidomida.

– El Gobierno colombiano y la FARC alcanzan en La Habana un acuerdo histórico sobre justicia trasnacional y desarme.

– El papa Francisco proclama santo al franciscano español Junípero Serra.

El 23 de septiembre nacieron:

1713.- Fernando VI, rey de España.

1920.- Mickey Rooney, actor estadounidense.

1930.- Ray Charles, músico y cantante estadounidense.

1938.- Romy Schneider, actriz austríaca.

1943.- Julio Iglesias, cantante español.

1945.- Igor Ivanov, político ruso.

1949.- Bruce Springsteen, cantante y músico estadounidense.

.- Enrique Castro «Quini», futbolista español.

1956.- Paolo Rossi, futbolista italiano.

1959.- Fernando Romay, jugador español de baloncesto.

1960.- Luis Rodríguez Moya, copiloto español de rallys.

El 23 de septiembre murieron:

589.- Jacome Trezzo «Jacometrezzo», grabador milanés.

1870.- Próspero Merimée, escritor francés.

1939.- Sigmund Freud, psiquiatra austríaco, «padre» del psicoanálisis.

1940.- Julián Besteiro, político español.

1973.- Pablo Neruda, escritor chileno. Premio Nobel en 1971.

1987.- Bob Fosse, coreógrafo y cineasta estadounidense.

1992.- Mary Santpere, actriz española.

2006.- Malcolm Arnold, compositor británico de bandas sonoras.

2008.- Pedro Masó, director y productor cinematográfico español.

Te puede interesar

