Tal día como HOY, 22 de septiembre

Tal día como hoy cumple años:
Alfredo Liñán Corrochano, columnista de HOY, 22 de septiembre de 1946: 77 años.
Las efemérides del día:
1609.- Se ordena la expulsión de los moriscos en Valencia.
1812.- Las Cortes españolas confieren al duque de Wellington el mando supremo de todos los Ejércitos españoles.
1862.- Otto Von Bismarck es nombrado presidente del Gobierno alemán y se reserva el Ministerio de Asuntos Exteriores.
1912.- Desembarcan en Samos 350 guerrilleros cretenses que llaman al alzamiento contra Turquía.
1919.- Los aliados prohíben la unión de Austria con Alemania.
1928.- El médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la «penicilina».
1932.- El príncipe Abdelaziz Al Saud es proclamado rey de Arabia Saudí.
1946.- Iberia inaugura su primer vuelo entre Europa y América del Sur con un trayecto entre Madrid y Buenos Aires.
1948.- Se constituye en Gaza un Gobierno de toda Palestina, presidido por el Mufti de Jerusalén.
1980.- Irak invade Irán y desata el comienzo de la guerra entre los dos países por el control de Chatt el Arab, una de las principales vías de salida de crudo en Oriente Medio.
.- Lech Walesa es elegido presidente del sindicato polaco Solidaridad.
1985.- Miembros del Frente Polisario ametrallan en la costa sahariana al pesquero español «Junquito» y a una patrullera que acudía en defensa de éste, matan a dos personas y secuestran a seis pescadores.
1988.- El príncipe Akihito, primogénito del emperador Hirohito de Japón, que se halla en estado grave, asume plenamente las funciones de Regencia.
2006.- El Gobierno español y la Iglesia acuerdan un nuevo modelo de financiación a través del IRPF.
.- Veintitrés muertos al colisionar en Alemania el tren de alta velocidad Transrapid con un vagón técnico.
2008.- Un coche-bomba de ETA causa la muerte del brigada Luis Conde de la Cruz, en Santoña (Cantabria).
2010.- El Parlamento Europeo aprueba un nuevo sistema de supervisión financiera común.
2012 .- El Gobierno español «recapitalizará los bancos» con el crédito de hasta 100.000 millones de euros destinado por la UE para sanear el sistema financiero de España.
2013.- Elecciones generales en Alemania. La canciller y líder cristianodemócrata, Angela Merkel, se impone con el 41,5 por ciento de los votos.
2015.- Cae la cúpula de ETA con el arresto en Francia de David Pla e Iratxe Sorzábal.
2018.- China y el Vaticano firman un acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos, motivo por el que rompieron sus relaciones diplomáticas en 1951.
El 22 de septiembre nacieron:
1791.- Michael Faraday, físico y químico inglés.
1855.- Mariano de Cavia, periodista español.
1930.- Antonio Saura, pintor español.
1935.- Alfonso Sobrado Palomares, periodista español.
1941.- José Luis García Sánchez, cineasta español.
1948.- Jorge Verstrynge Rojas, político español.
1953.- Ségolène Royal, política socialista francesa.
1958.- Andrea Bocelli, cantante italiano.
1960.- Isaac Herzog, político israelí.
1971.- Princesa Marta Luisa de Noruega.
1976.- Ronaldo, futbolista brasileño.
El 22 de septiembre murieron:
1921.- Ivan Vasov, considerado el poeta nacional de Bulgaria.
1966.- André Bretón, escritor francés.
1985.- Axel Springer, magnate de la prensa alemana.
1989.- Irving Berlin, compositor estadounidense.
1991.- Tino Casal, cantante y músico español.
1993.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López, banquero español.
1996.- Dorothy Lamour, actriz estadounidense.
2001.- Isaac Stern, violinista ruso nacionalizado estadounidense.
2007.- Marcel Marceau, mimo francés.
2010.- Eddie Fisher, cantante estadounidense.
2013.- Álvaro Mutis, escritor colombiano.
