Alfredo Liñán Corrochano. HOY

Tal día como HOY, 22 de septiembre

R. H.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:25

Tal día como hoy cumple años:

Alfredo Liñán Corrochano, columnista de HOY, 22 de septiembre de 1946: 77 años.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1609.- Se ordena la expulsión de los moriscos en Valencia.

1812.- Las Cortes españolas confieren al duque de Wellington el mando supremo de todos los Ejércitos españoles.

1862.- Otto Von Bismarck es nombrado presidente del Gobierno alemán y se reserva el Ministerio de Asuntos Exteriores.

1912.- Desembarcan en Samos 350 guerrilleros cretenses que llaman al alzamiento contra Turquía.

1919.- Los aliados prohíben la unión de Austria con Alemania.

1928.- El médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la «penicilina».

1932.- El príncipe Abdelaziz Al Saud es proclamado rey de Arabia Saudí.

1946.- Iberia inaugura su primer vuelo entre Europa y América del Sur con un trayecto entre Madrid y Buenos Aires.

1948.- Se constituye en Gaza un Gobierno de toda Palestina, presidido por el Mufti de Jerusalén.

1980.- Irak invade Irán y desata el comienzo de la guerra entre los dos países por el control de Chatt el Arab, una de las principales vías de salida de crudo en Oriente Medio.

.- Lech Walesa es elegido presidente del sindicato polaco Solidaridad.

1985.- Miembros del Frente Polisario ametrallan en la costa sahariana al pesquero español «Junquito» y a una patrullera que acudía en defensa de éste, matan a dos personas y secuestran a seis pescadores.

1988.- El príncipe Akihito, primogénito del emperador Hirohito de Japón, que se halla en estado grave, asume plenamente las funciones de Regencia.

2006.- El Gobierno español y la Iglesia acuerdan un nuevo modelo de financiación a través del IRPF.

.- Veintitrés muertos al colisionar en Alemania el tren de alta velocidad Transrapid con un vagón técnico.

2008.- Un coche-bomba de ETA causa la muerte del brigada Luis Conde de la Cruz, en Santoña (Cantabria).

2010.- El Parlamento Europeo aprueba un nuevo sistema de supervisión financiera común.

2012 .- El Gobierno español «recapitalizará los bancos» con el crédito de hasta 100.000 millones de euros destinado por la UE para sanear el sistema financiero de España.

2013.- Elecciones generales en Alemania. La canciller y líder cristianodemócrata, Angela Merkel, se impone con el 41,5 por ciento de los votos.

2015.- Cae la cúpula de ETA con el arresto en Francia de David Pla e Iratxe Sorzábal.

2018.- China y el Vaticano firman un acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos, motivo por el que rompieron sus relaciones diplomáticas en 1951.

El 22 de septiembre nacieron:

1791.- Michael Faraday, físico y químico inglés.

1855.- Mariano de Cavia, periodista español.

1930.- Antonio Saura, pintor español.

1935.- Alfonso Sobrado Palomares, periodista español.

1941.- José Luis García Sánchez, cineasta español.

1948.- Jorge Verstrynge Rojas, político español.

1953.- Ségolène Royal, política socialista francesa.

1958.- Andrea Bocelli, cantante italiano.

1960.- Isaac Herzog, político israelí.

1971.- Princesa Marta Luisa de Noruega.

1976.- Ronaldo, futbolista brasileño.

El 22 de septiembre murieron:

1921.- Ivan Vasov, considerado el poeta nacional de Bulgaria.

1966.- André Bretón, escritor francés.

1985.- Axel Springer, magnate de la prensa alemana.

1989.- Irving Berlin, compositor estadounidense.

1991.- Tino Casal, cantante y músico español.

1993.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López, banquero español.

1996.- Dorothy Lamour, actriz estadounidense.

2001.- Isaac Stern, violinista ruso nacionalizado estadounidense.

2007.- Marcel Marceau, mimo francés.

2010.- Eddie Fisher, cantante estadounidense.

2013.- Álvaro Mutis, escritor colombiano.

