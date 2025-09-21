Tal día como HOY, 21 de septiembre
R. H.
Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:03
Tal día como hoy cumple años:
Julián Carretero, exsecretario regional del CC OO, 21 de septiembre de 1959: 66 años.
Las efemérides del día:
1792.- La Convención francesa, en su primera sesión, aprueba la abolición de la monarquía.
1799.- El ingeniero y químico francés Fhilippe Lebon patenta su invento de aplicación del gas para el alumbrado, la termolámpara.
1921.- Mueren 561 personas y casi dos mil resultan heridas al explotar la fábrica Badische Anilinwerke (BASF), en Oppau (Alemania), a orillas del Rhin, donde se almacenaban alrededor de 4.500 toneladas de sulfato y nitrato de amonio.
1930.- El alemán Johan Ostermeyer patenta el flash de lámparas fotográfico de un solo uso.
1937.- John R.R. Tolkien publica su novela «The Hobbit».
1948.- Eduardo Villanueva, primer nadador español y tercero absoluto en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar, tras la inglesa Mercedes Gleitze y el peruano Daniel Carpio Maciotti. El pontevedrés invirtió 12 horas y 13 minutos.
1954.- La Marina de los Estados Unidos recibe el «USS Nautilus», el primer submarino de propulsión nuclear.
1964.- Malta se independiza del Reino Unido.
1967.- El almirante Luis Carrero Blanco es nombrado vicepresidente del Gobierno español por el general Franco.
1974.- El boxeador español Perico Fernández se proclama campeón del mundo del peso superligero al vencer por puntos al japonés León Furuyama, en Roma.
1979.- José Eduardo dos Santos toma posesión como presidente de Angola tras la muerte de Antonio Agostinho Neto por enfermedad en Moscú.
1982.- Amín Gemayel es elegido presidente de Líbano después de la muerte en atentado de su hermano Bechir Gemayel.
1990.- El presidente de Líbano, Elías Haraui, proclama la Nueva República Libanesa.
1991.- Armenia consigue la independencia de la URSS al respaldar esta opción el 99,6 % de los votantes.
1993.- El presidente ruso, Borís Yeltsin, disuelve el Parlamento y convoca elecciones, medidas que el Tribunal Constitucional declara ilegales. Los parlamentarios lo destituyen y nombran en su lugar al vicepresidente Alexandr Rutskoi.
1993.- Primer encuentro de un Papa católico, Juan Pablo II, con el gran rabino judío de Israel, Israel Lau, en Castelgandolfo, residencia veraniega del pontífice.
1994.- Cuarenta de los 120 países del OIEA firman en Viena la primera convención internacional sobre seguridad nuclear.
1997.- Elecciones generales en Polonia con victoria de Acción Electoral de Solidaridad.
1998.- Bill Clinton testifica ante el Gran Jurado estadounidense por sus relaciones con Monica Lewinski.
2003.- El telescopio espacial «Galileo», después de casi 15 años en órbita, se desintegra en la atmósfera de Júpiter al finalizar su misión.
2004.- El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, propone ante la Asamblea de la ONU la creación de una Alianza de Civilizaciones entre el mundo occidental, el árabe y el musulmán, lanzada por la organización en julio siguiente.
2011.- Grecia recorta las pensiones y 30.000 funcionarios para reducir el déficit y satisfacer las exigencias de ahorro de la UE y el FMI.
2013.- Mueren 72 personas, incluidos los 5 terroristas, en un centro comercial en Nairobi (Kenia) asaltado por la milicia radical somalí Al Shabab.
2019.- Jóvenes activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, piden en la Asamblea de la ONU acciones contra cambio climático.
El 21 de septiembre nacieron:
1870.- Julián Besteiro, político socialista español.
1895.- Juan de la Cierva, ingeniero español, inventor del autogiro.
1902.- Luis Cernuda, poeta y ensayista español.
1929.- Héctor Alterio, actor español de origen argentino.
1934.- Leonard Cohen, músico y escritor canadiense.
1936.- Teresa Gimpera, actriz española.
1937.- Amparo Baró, actriz española.
1942.- Luis Mateo Díez, escritor español.
1947.- Stephen King, escritor estadounidense.
1950.- William James Murray, «Bill Murray», actor estadounidense.
1954.- Shinzo Abe, político japonés.
1957.- Ethan Coen, director de cine estadounidense.
1963.- Carmen Machi, actriz española.
1972.- Liam Gallagher, líder del grupo británico «Oasis».
1973.- Virginia Ruano Pascual, tenista española.
1989.- Jason Derulo, actor y cantante estadounidense.
El 21 de septiembre murieron:
1558.- Carlos I, rey de España y emperador de Alemania.
1832.- Walter Scott, escritor británico.
1976.- Orlando Letelier, político chileno.
1983.- Xavier Zubiri, filósofo español.
1984.- José Banús, empresario español.
1998.- Florence Griffith, atleta estadounidense.
2014.- Graciliano Barreiros, empresario de automoción español.
2015.- Carmen Balcells, editora española.
2017.- Liliane Bettencourt, empresaria francesa dueña de L'Oréal.
2018.- Tran Dai Quang, presidente de Vietnam.
