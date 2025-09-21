Tal día como HOY, 21 de septiembre

R. H. Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Julián Carretero, exsecretario regional del CC OO, 21 de septiembre de 1959: 66 años.

Las efemérides del día:

1792.- La Convención francesa, en su primera sesión, aprueba la abolición de la monarquía.

1799.- El ingeniero y químico francés Fhilippe Lebon patenta su invento de aplicación del gas para el alumbrado, la termolámpara.

1921.- Mueren 561 personas y casi dos mil resultan heridas al explotar la fábrica Badische Anilinwerke (BASF), en Oppau (Alemania), a orillas del Rhin, donde se almacenaban alrededor de 4.500 toneladas de sulfato y nitrato de amonio.

1930.- El alemán Johan Ostermeyer patenta el flash de lámparas fotográfico de un solo uso.

1937.- John R.R. Tolkien publica su novela «The Hobbit».

1948.- Eduardo Villanueva, primer nadador español y tercero absoluto en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar, tras la inglesa Mercedes Gleitze y el peruano Daniel Carpio Maciotti. El pontevedrés invirtió 12 horas y 13 minutos.

1954.- La Marina de los Estados Unidos recibe el «USS Nautilus», el primer submarino de propulsión nuclear.

1964.- Malta se independiza del Reino Unido.

1967.- El almirante Luis Carrero Blanco es nombrado vicepresidente del Gobierno español por el general Franco.

1974.- El boxeador español Perico Fernández se proclama campeón del mundo del peso superligero al vencer por puntos al japonés León Furuyama, en Roma.

1979.- José Eduardo dos Santos toma posesión como presidente de Angola tras la muerte de Antonio Agostinho Neto por enfermedad en Moscú.

1982.- Amín Gemayel es elegido presidente de Líbano después de la muerte en atentado de su hermano Bechir Gemayel.

1990.- El presidente de Líbano, Elías Haraui, proclama la Nueva República Libanesa.

1991.- Armenia consigue la independencia de la URSS al respaldar esta opción el 99,6 % de los votantes.

1993.- El presidente ruso, Borís Yeltsin, disuelve el Parlamento y convoca elecciones, medidas que el Tribunal Constitucional declara ilegales. Los parlamentarios lo destituyen y nombran en su lugar al vicepresidente Alexandr Rutskoi.

1993.- Primer encuentro de un Papa católico, Juan Pablo II, con el gran rabino judío de Israel, Israel Lau, en Castelgandolfo, residencia veraniega del pontífice.

1994.- Cuarenta de los 120 países del OIEA firman en Viena la primera convención internacional sobre seguridad nuclear.

1997.- Elecciones generales en Polonia con victoria de Acción Electoral de Solidaridad.

1998.- Bill Clinton testifica ante el Gran Jurado estadounidense por sus relaciones con Monica Lewinski.

2003.- El telescopio espacial «Galileo», después de casi 15 años en órbita, se desintegra en la atmósfera de Júpiter al finalizar su misión.

2004.- El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, propone ante la Asamblea de la ONU la creación de una Alianza de Civilizaciones entre el mundo occidental, el árabe y el musulmán, lanzada por la organización en julio siguiente.

2011.- Grecia recorta las pensiones y 30.000 funcionarios para reducir el déficit y satisfacer las exigencias de ahorro de la UE y el FMI.

2013.- Mueren 72 personas, incluidos los 5 terroristas, en un centro comercial en Nairobi (Kenia) asaltado por la milicia radical somalí Al Shabab.

2019.- Jóvenes activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, piden en la Asamblea de la ONU acciones contra cambio climático.

El 21 de septiembre nacieron:

1870.- Julián Besteiro, político socialista español.

1895.- Juan de la Cierva, ingeniero español, inventor del autogiro.

1902.- Luis Cernuda, poeta y ensayista español.

1929.- Héctor Alterio, actor español de origen argentino.

1934.- Leonard Cohen, músico y escritor canadiense.

1936.- Teresa Gimpera, actriz española.

1937.- Amparo Baró, actriz española.

1942.- Luis Mateo Díez, escritor español.

1947.- Stephen King, escritor estadounidense.

1950.- William James Murray, «Bill Murray», actor estadounidense.

1954.- Shinzo Abe, político japonés.

1957.- Ethan Coen, director de cine estadounidense.

1963.- Carmen Machi, actriz española.

1972.- Liam Gallagher, líder del grupo británico «Oasis».

1973.- Virginia Ruano Pascual, tenista española.

1989.- Jason Derulo, actor y cantante estadounidense.

El 21 de septiembre murieron:

1558.- Carlos I, rey de España y emperador de Alemania.

1832.- Walter Scott, escritor británico.

1976.- Orlando Letelier, político chileno.

1983.- Xavier Zubiri, filósofo español.

1984.- José Banús, empresario español.

1998.- Florence Griffith, atleta estadounidense.

2014.- Graciliano Barreiros, empresario de automoción español.

2015.- Carmen Balcells, editora española.

2017.- Liliane Bettencourt, empresaria francesa dueña de L'Oréal.

2018.- Tran Dai Quang, presidente de Vietnam.

