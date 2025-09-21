HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Medios del Infoex y del Miteco combaten un incendio de alta montaña en Valverde de La Vera
Julián Carretero. HOY

Tal día como HOY, 21 de septiembre

R. H.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:03

Tal día como hoy cumple años:

Julián Carretero, exsecretario regional del CC OO, 21 de septiembre de 1959: 66 años.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Las efemérides del día:

1792.- La Convención francesa, en su primera sesión, aprueba la abolición de la monarquía.

1799.- El ingeniero y químico francés Fhilippe Lebon patenta su invento de aplicación del gas para el alumbrado, la termolámpara.

1921.- Mueren 561 personas y casi dos mil resultan heridas al explotar la fábrica Badische Anilinwerke (BASF), en Oppau (Alemania), a orillas del Rhin, donde se almacenaban alrededor de 4.500 toneladas de sulfato y nitrato de amonio.

1930.- El alemán Johan Ostermeyer patenta el flash de lámparas fotográfico de un solo uso.

1937.- John R.R. Tolkien publica su novela «The Hobbit».

1948.- Eduardo Villanueva, primer nadador español y tercero absoluto en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar, tras la inglesa Mercedes Gleitze y el peruano Daniel Carpio Maciotti. El pontevedrés invirtió 12 horas y 13 minutos.

1954.- La Marina de los Estados Unidos recibe el «USS Nautilus», el primer submarino de propulsión nuclear.

1964.- Malta se independiza del Reino Unido.

1967.- El almirante Luis Carrero Blanco es nombrado vicepresidente del Gobierno español por el general Franco.

1974.- El boxeador español Perico Fernández se proclama campeón del mundo del peso superligero al vencer por puntos al japonés León Furuyama, en Roma.

1979.- José Eduardo dos Santos toma posesión como presidente de Angola tras la muerte de Antonio Agostinho Neto por enfermedad en Moscú.

1982.- Amín Gemayel es elegido presidente de Líbano después de la muerte en atentado de su hermano Bechir Gemayel.

1990.- El presidente de Líbano, Elías Haraui, proclama la Nueva República Libanesa.

1991.- Armenia consigue la independencia de la URSS al respaldar esta opción el 99,6 % de los votantes.

1993.- El presidente ruso, Borís Yeltsin, disuelve el Parlamento y convoca elecciones, medidas que el Tribunal Constitucional declara ilegales. Los parlamentarios lo destituyen y nombran en su lugar al vicepresidente Alexandr Rutskoi.

1993.- Primer encuentro de un Papa católico, Juan Pablo II, con el gran rabino judío de Israel, Israel Lau, en Castelgandolfo, residencia veraniega del pontífice.

1994.- Cuarenta de los 120 países del OIEA firman en Viena la primera convención internacional sobre seguridad nuclear.

1997.- Elecciones generales en Polonia con victoria de Acción Electoral de Solidaridad.

1998.- Bill Clinton testifica ante el Gran Jurado estadounidense por sus relaciones con Monica Lewinski.

2003.- El telescopio espacial «Galileo», después de casi 15 años en órbita, se desintegra en la atmósfera de Júpiter al finalizar su misión.

2004.- El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, propone ante la Asamblea de la ONU la creación de una Alianza de Civilizaciones entre el mundo occidental, el árabe y el musulmán, lanzada por la organización en julio siguiente.

2011.- Grecia recorta las pensiones y 30.000 funcionarios para reducir el déficit y satisfacer las exigencias de ahorro de la UE y el FMI.

2013.- Mueren 72 personas, incluidos los 5 terroristas, en un centro comercial en Nairobi (Kenia) asaltado por la milicia radical somalí Al Shabab.

2019.- Jóvenes activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, piden en la Asamblea de la ONU acciones contra cambio climático.

El 21 de septiembre nacieron:

1870.- Julián Besteiro, político socialista español.

1895.- Juan de la Cierva, ingeniero español, inventor del autogiro.

1902.- Luis Cernuda, poeta y ensayista español.

1929.- Héctor Alterio, actor español de origen argentino.

1934.- Leonard Cohen, músico y escritor canadiense.

1936.- Teresa Gimpera, actriz española.

1937.- Amparo Baró, actriz española.

1942.- Luis Mateo Díez, escritor español.

1947.- Stephen King, escritor estadounidense.

1950.- William James Murray, «Bill Murray», actor estadounidense.

1954.- Shinzo Abe, político japonés.

1957.- Ethan Coen, director de cine estadounidense.

1963.- Carmen Machi, actriz española.

1972.- Liam Gallagher, líder del grupo británico «Oasis».

1973.- Virginia Ruano Pascual, tenista española.

1989.- Jason Derulo, actor y cantante estadounidense.

El 21 de septiembre murieron:

1558.- Carlos I, rey de España y emperador de Alemania.

1832.- Walter Scott, escritor británico.

1976.- Orlando Letelier, político chileno.

1983.- Xavier Zubiri, filósofo español.

1984.- José Banús, empresario español.

1998.- Florence Griffith, atleta estadounidense.

2014.- Graciliano Barreiros, empresario de automoción español.

2015.- Carmen Balcells, editora española.

2017.- Liliane Bettencourt, empresaria francesa dueña de L'Oréal.

2018.- Tran Dai Quang, presidente de Vietnam.

EFE

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  2. 2 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  3. 3

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  4. 4 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  5. 5

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  6. 6

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  7. 7 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  8. 8 La combustión de unos plásticos complica un incendio en Badajoz
  9. 9 El choque entre dos coches en Badajoz provoca el corte de la avenida Antonio Cuéllar Gragera
  10. 10

    Grietas en la coalición de Gobierno de Don Benito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 21 de septiembre

Tal día como HOY, 21 de septiembre