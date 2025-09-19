HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rafael Álvarez 'El Brujo'. HOY

Tal día como HOY, 20 de septiembre

R. H.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:45

Tal día como hoy cumple años:

Rafael Álvarez 'El Brujo', actor, 20 de septiembre de 1950: 75 años

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1562.- Los hugonotes franceses ceden El Havre a Inglaterra a cambio de la ayuda inglesa contra el rey de Francia.

1867.- La fragata española «Numancia» termina en Cádiz su vuelta al mundo.

1870.- Las tropas italianas entran en Roma, con lo que termina el poder temporal de los Papas y se materializa la unidad territorial italiana.

1881.- Chester A. Arthur jura su cargo como presidente de EEUU, en sustitución de James A. Garfield (asesinado).

1900.- Disolución de los Estados Pontificios, con ocasión del 30 aniversario de la ocupación de Roma.

1914.- Los alemanes bombardean Reims (Francia), cuya catedral sufre importantes daños.

1920.- Fundación del Tercio de Extranjeros, fuerza de choque del Ejército español en Marruecos, denominado después Legión española y promovido por José Millán Astray.

1932.- India: Mahatma Gandhi empieza una huelga de hambre en la misión de Poona.

1941.- II Guerra Mundial: Kiev (Ucrania) cae en poder de los alemanes.

1943.- Desembarco en Córcega de fuerzas francesas libres.

1945.- Mahatma Gandhi y Pandit Nehru exigen al Congreso indio la retirada inmediata de todas las tropas británicas.

1946.- Se inaugura el I Festival Cinematográfico de Cannes (Francia).

1947.- Una marea de cinco días causa en la isla de Hondo (Japón) la muerte o desaparición de casi dos mil personas.

1961.- Los «cascos azules» de la ONU se apoderan de Elisabethville, capital de la provincia de Katanga, con lo que termina la secesión de ésta del Congo y se evita una guerra civil.

1970.- La sonda soviética Luna 16 es la primera nave no tripulada que aterriza con éxito en la Luna para recoger rocas y traerlas a la Tierra.

1974.- El movimiento de liberación FRELIMO forma un Gobierno de transición en Mozambique.

1979.- Derrocado el presidente de la República Centroafricana Bokassa I, quien se había proclamado emperador.

1984.- Atentado suicida contra la Embajada de EEUU en Beirut (Líbano): 20 muertos.

1987.- Inundaciones en Bangladesh: 1.500 muertos.

1989.- Sudáfrica: Frederik de Klerk jura como presidente.

1990.- Los Parlamentos de RDA y RFA ratifican el tratado de unión de las dos Alemanias.

1990.- El presidente de Líbano, Elías Haraui, proclama la Nueva República Libanesa.

1992.- Los franceses aprueban en referéndum la ratificación del Tratado de Maastricht de la UE.

1993.- Polonia: Victoria electoral de los excomunistas del SLD, que posteriormente formaron gobierno con el Partido Campesino.

1999.- Una fuerza internacional de la ONU llega a Timor Este para poner fin a la violencia.

2002.- El presidente George W. Bush expone la doctrina del ataque preventivo como base de la defensa de EEUU.

2003.- Letonia vota «sí» a su entrada en la UE.

2006.- Se publica el hallazgo en Etiopía del fósil de una niña de hace más de tres millones de años.

2007.- Ayman al Zawahiri, «número dos» de Al Qaeda, pide en un vídeo en internet «limpiar el Magreb islámico de los hijos de Francia y España».

2008.- Atentado suicida contra el Hotel Marriott en Islamabad (Pakistán): 53 muertos y 266 heridos.

2009.- Los líderes del mundo se reúnen en la sede de la ONU en Nueva York para revisar el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio.

2011.- Mueren el expresidente de Afganistán, Burhanudin Rabbani, y otras cinco personas en un atentado en Kabul.

2015.- La izquierdista Syriza gana las elecciones generales anticipadas en Grecia y roza la mayoría absoluta.

2015.- «Game of Thrones» (Juego de Tronos) rompe el récord de los Emmy con 12 estatuillas.

El 20 de septiembre nacieron:

1901.- Enrico Fermi, físico italiano. Premio Nobel en 1938.

1917.- Fernando Rey, actor español.

1934.- Sofía Loren, actriz italiana.

1950.- Rafael Álvarez «El Brujo», actor español.

1951.- Javier Marías, escritor y profesor español.

1959.- Maribel Atiénzar, torera española.

El 20 de septiembre murieron:

1908.- Pablo Sarasate, violinista español.

1908.- Nicolás Salmerón, presidente de la I República española.

1957.- Jan Sibelius, compositor finlandés.

1971.- George Seferis, escritor Nobel y diplomático griego.

1979.- Ludvik Svoboda, presidente de Checoslovaquia.

1981.- Josefina Carabias, periodista española.

2004.- Brian Clough, leyenda del fútbol inglés.

2005.- Simon Wiesenthal, austríaco, el más conocido «cazanazis» de la historia.

2011.- Burhanudin Rabbani, presidente afgano.

EFE

