Tal día como HOY, 19 de septiembre
Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:52
Tal día como hoy cumple años:
Jeremy Irons, actor, 19 de septiembre de 1948: 77 años
Fue noticia
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1580.- Liberación de Miguel de Cervantes de su cautiverio de Argel.
1771.- Creación de la Orden de Carlos III, la más alta de las condecoraciones civiles españolas.
1783.- Primera experiencia de vuelo en globo realizada por los hermanos Montgolfier en Versalles.
1870.- Guerra franco-prusiana. Comienza el sitio de París por el Ejército alemán.
1881.- Asesinato del presidente de EEUU James A. Garfield. Es el tercer mandatario americano que muere de forma violenta.
1895.- Se hunde en la entrada del puerto de La Habana el crucero español «Sánchez Barcáiztegui».
1902.- Las fuerzas portuguesas de la colonia de Mozambique derrotan y hacen prisionero al jefe nativo Kubi, con lo que finaliza la rebelión iniciada en 1895 contra el dominio portugués.
1921.- El líder rebelde marroquí Abd el Krim proclama la independencia de la República del Rif.
1923.- Un real decreto prohíbe el separatismo en España.
1935.- El escándalo del estraperlo produce una crisis gubernamental en España.
1939.- Hitler ofrece la paz a Francia y Gran Bretaña a condición de que reconozcan las conquistas territoriales germanas. Propuesta rechazada.
1944.- Finlandia firma un armisticio con la URSS.
1972.- Se utiliza por primera vez la carta-bomba, nuevo procedimiento para asesinar a distancia. La víctima fue un miembro de la embajada de Israel en Londres.
1976.- Una coalición centrista, liberal y moderada derrota al Partido Socialdemócrata sueco por primera vez desde 1932.
1985.- Terremoto de 8 en la escala Richter en México DF: 10.000 muertos (versión oficial) y 45.000 (Coordinadora de Damnificados).
1988.- Israel, décimo país en poner en órbita un satélite artificial, el «Ofek (Horizonte) 1».
1989.- Mueren los 171 ocupantes de un DC-10 francés, destruido en el aire por un atentado con explosivo de la resistencia de Chad.
1998.- España: Julio Anguita se despide como secretario general del PCE.
2001.- España: Dimite la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente, por el «escándalo Gescartera».
2002.- El ejército israelí penetra en Ramala y aisla el cuartel general de Yaser Arafat.
2004.- China: El presidente Jiang Zemin se retira «por razones de salud» y entrega el control de las Fuerzas Armadas a su sucesor, Hu Jintao.
2006.- Golpe de Estado en Tailandia a cargo del general Sondhi Boonyaratglin.
2006.- Juan Carlos Rodríguez Ibarra anuncia que no se presentará nuevamente como candidato a la Presidencia de Extremadura.
2007.- Birmania: 2.000 monjes budistas inician marchas de protesta contra el Gobierno militar que en los días siguientes son duramente reprimidas.
2010.- El pozo de la empresa BP en el Golfo de México, causante del peor vertido de crudo en la historia de EEUU, se declara oficialmente sellado y extinguido.
2011.- El presidente estadounidense, Barack Obama, presenta un plan «anticrisis» para reducir en 3,4 billones de euros el déficit público.
2012.- El semanario satírico francés «Charlie Hebdo» publica caricaturas de Mahoma. Francia anuncia el cierre de embajadas como precaución.
2012.- La Audiencia de Madrid archiva la causa penal por el accidente de Spanair ocurrido en Barajas (2008), que causó 154 muertos.
2014.- La compañía china de Internet Alibaba debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de la historia.
2015.- El papa Francisco comienza en Cuba un viaje que le llevaría también a Estados Unidos.
El 19 de septiembre nacieron:
1909.- Ferdinand Anton «Ferry» Porsche, directivo austríaco de Porsche, heredero del fundador de la empresa.
1918.- Elvira Quintillá, actriz española.
1921.- Ángel Liberal Lucini, almirante español.
1941.- Umberto Bossi, político italiano.
1948.- Jeremy Irons, actor británico.
El 19 de septiembre murieron:
1961.- Juan Cristóbal González Quesada, escultor español.
1994.- Alberto Closas, actor español.
2008.- Jun Ichikawa, cineasta japonés.
2010.- José Antonio Labordeta, cantautor, político y escritor español.
2017.- Giacobbe Lamottra, boxeador estadounidense más conocido por Jake LaMotta o Toro Salvaje. EFE
