El actor Jeremy Irons nació hace 76 años.

Tal día como HOY, 19 de septiembre

R. H.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:52

Tal día como hoy cumple años:

Jeremy Irons, actor, 19 de septiembre de 1948: 77 años

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1580.- Liberación de Miguel de Cervantes de su cautiverio de Argel.

1771.- Creación de la Orden de Carlos III, la más alta de las condecoraciones civiles españolas.

1783.- Primera experiencia de vuelo en globo realizada por los hermanos Montgolfier en Versalles.

1870.- Guerra franco-prusiana. Comienza el sitio de París por el Ejército alemán.

1881.- Asesinato del presidente de EEUU James A. Garfield. Es el tercer mandatario americano que muere de forma violenta.

1895.- Se hunde en la entrada del puerto de La Habana el crucero español «Sánchez Barcáiztegui».

1902.- Las fuerzas portuguesas de la colonia de Mozambique derrotan y hacen prisionero al jefe nativo Kubi, con lo que finaliza la rebelión iniciada en 1895 contra el dominio portugués.

1921.- El líder rebelde marroquí Abd el Krim proclama la independencia de la República del Rif.

1923.- Un real decreto prohíbe el separatismo en España.

1935.- El escándalo del estraperlo produce una crisis gubernamental en España.

1939.- Hitler ofrece la paz a Francia y Gran Bretaña a condición de que reconozcan las conquistas territoriales germanas. Propuesta rechazada.

1944.- Finlandia firma un armisticio con la URSS.

1972.- Se utiliza por primera vez la carta-bomba, nuevo procedimiento para asesinar a distancia. La víctima fue un miembro de la embajada de Israel en Londres.

1976.- Una coalición centrista, liberal y moderada derrota al Partido Socialdemócrata sueco por primera vez desde 1932.

1985.- Terremoto de 8 en la escala Richter en México DF: 10.000 muertos (versión oficial) y 45.000 (Coordinadora de Damnificados).

1988.- Israel, décimo país en poner en órbita un satélite artificial, el «Ofek (Horizonte) 1».

1989.- Mueren los 171 ocupantes de un DC-10 francés, destruido en el aire por un atentado con explosivo de la resistencia de Chad.

1998.- España: Julio Anguita se despide como secretario general del PCE.

2001.- España: Dimite la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente, por el «escándalo Gescartera».

2002.- El ejército israelí penetra en Ramala y aisla el cuartel general de Yaser Arafat.

2004.- China: El presidente Jiang Zemin se retira «por razones de salud» y entrega el control de las Fuerzas Armadas a su sucesor, Hu Jintao.

2006.- Golpe de Estado en Tailandia a cargo del general Sondhi Boonyaratglin.

2006.- Juan Carlos Rodríguez Ibarra anuncia que no se presentará nuevamente como candidato a la Presidencia de Extremadura.

2007.- Birmania: 2.000 monjes budistas inician marchas de protesta contra el Gobierno militar que en los días siguientes son duramente reprimidas.

2010.- El pozo de la empresa BP en el Golfo de México, causante del peor vertido de crudo en la historia de EEUU, se declara oficialmente sellado y extinguido.

2011.- El presidente estadounidense, Barack Obama, presenta un plan «anticrisis» para reducir en 3,4 billones de euros el déficit público.

2012.- El semanario satírico francés «Charlie Hebdo» publica caricaturas de Mahoma. Francia anuncia el cierre de embajadas como precaución.

2012.- La Audiencia de Madrid archiva la causa penal por el accidente de Spanair ocurrido en Barajas (2008), que causó 154 muertos.

2014.- La compañía china de Internet Alibaba debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de la historia.

2015.- El papa Francisco comienza en Cuba un viaje que le llevaría también a Estados Unidos.

El 19 de septiembre nacieron:

1909.- Ferdinand Anton «Ferry» Porsche, directivo austríaco de Porsche, heredero del fundador de la empresa.

1918.- Elvira Quintillá, actriz española.

1921.- Ángel Liberal Lucini, almirante español.

1941.- Umberto Bossi, político italiano.

1948.- Jeremy Irons, actor británico.

El 19 de septiembre murieron:

1961.- Juan Cristóbal González Quesada, escultor español.

1994.- Alberto Closas, actor español.

2008.- Jun Ichikawa, cineasta japonés.

2010.- José Antonio Labordeta, cantautor, político y escritor español.

2017.- Giacobbe Lamottra, boxeador estadounidense más conocido por Jake LaMotta o Toro Salvaje. EFE

EFE

