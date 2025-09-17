Tal día como HOY, 18 de septiembre

R. H. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:40 Comenta Compartir

Las efemérides del día:

1502.- Cristóbal Colón llega al actual Puerto Limón (Costa Rica) en su cuarto viaje a América.

1544.- Tropas españolas de Carlos I avanzan sobre París, mientras Francisco I de Francia concierta con el rey de España la paz de Crespy.

1793.- Colocación de la primera piedra del Capitolio de Washington.

1851.- Publicación del primer número de «The New York Times», primer diario de Estados Unidos.

1911.- El jefe del Gobierno ruso, Piotr Stolypin, muere en Kiev (Ucrania) por un atentado anarquista.

1928.- Un autogiro pilotado por su inventor, el español Juan de la Cierva, atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha.

1931.- El Ejército japonés ocupa Manchuria sin apenas oposición por parte de Chiang Kai Chek.

1934.- La URSS ingresa en la Sociedad de Naciones.

1948.- La OTAN se reúne en Washington por primera vez.

1961.- Fallece en accidente aéreo el secretario general de la ONU, Dag Hammarskjold.

1964.- Boda en Atenas del rey Constantino II de Grecia y la princesa Ana María de Dinamarca.

1968.- Primer trasplante de corazón en España, por parte del cirujano Cristóbal Martínez Bordiú (yerno del jefe del Estado español, Francisco Franco) al paciente Juan Rodríguez, que falleció 27 horas después.

1984.- Un avión de carga ecuatoriano se estrella contra un edificio de Quito y mueren 53 personas.

.- El estadounidense Joe Kittinger es el primero en lograr la travesía del Atlántico en globo y en solitario.

1987.- El presidente Reagan anuncia en Washington un acuerdo EEUU-URSS para la firma del primer tratado bilateral de destrucción de armas nucleares de corto y medio alcance firmado el 8 de diciembre del mismo año en la capital estadounidense.

1988.- Birmania: el general Saow Maung derroca al presidente Maung Maung.

1989.- Deng Xiaoping, máximo dirigente chino, nombra sucesor a Jiang Zemin, secretario general del partido.

1991.- Con cinco tripulantes a bordo, regresa a la Tierra el transbordador espacial «Discovery», tras investigar el deterioro de la capa de ozono.

1995.- Finaliza con éxito la misión de once días del transbordador espacial estadounidense Endeavour, con cinco tripulantes a bordo.

1996.- Acoplamiento del transbordador estadounidense Atlantis y la estación rusa Mir en una órbita situada a 394 kilómetros de altura.

1997.- Ratificada en Oslo la Convención sobre la Prohibición Total de Minas Antipersonas, que no firmaron EEUU, Rusia, China, India y Pakistán.

1998.- El grupo automovilístico Daimler-Benz aprueba en Sttutgart (Alemania) su fusión con la firma norteamericana Chrysler.

2003.- Detenido en Alhaurín el Grande (Málaga) el británico Tony Alexander King, acusado de los asesinatos de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes.

2004.- España se proclama campeona de Europa de Hockey sobre patines.

2005.- Las mujeres de Afganistán estrenan su derecho al voto en las primeras elecciones parlamentarias en el país.

2006.- España, Reino Unido y Gibraltar acuerdan el uso conjunto del aeropuerto del Peñón para vuelos civiles.

2014.- Escocia rechaza la independencia de Reino Unido en un referéndum en el que un 55,3 % votó en contra frente a un 44,7 % que lo hizo a favor.

2015.- La agencia medioambiental estadounidense acusa a Volkswagen de instalar en sus coches un software para esquivar controles de emisiones.

El 18 de septiembre nacieron:

1891.- Rafael Pérez y Pérez, escritor español.

1897.- Pablo Sorozábal, compositor español.

1905.- Greta Garbo, actriz sueca.

1916.- Mercedes Salisachs, escritora española.

1923.- Xavier Valls i Subirá, pintor español.

1939.- Jorge Sampaio, presidente de Portugal.

1944.- Rocío Jurado, cantante española.

1949.- Mo Mowlam, política británica.

1956.- José Luis Doreste, balandrista español.

1964.- Almudena Guzmán, filóloga y poetisa española.

1971.- Lance Armstrong, ciclista ganador del Tour.

El 18 de septiembre murieron:

1942.- Cecilia Beaux, pintora estadounidense.

1968.- León Felipe, escritor español.

1970.- Jimi Hendrix, guitarrista y cantante estadounidense.

1987.- Americo Thomas, político portugués.

1994.- Franco Moschino, modisto italiano.

2003.- Juan Santiago Maya «Marote», guitarrista flamenco español.

2008.- Mauricio Kagel, compositor germano argentino.

2012.- Santiago Carrillo, político español, exsecretario general del PCE.

2013.- Juan Luis Panero, poeta español. EFE

