Tal día como HOY, 17 de septiembre

R. H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:46

Tal día como hoy cumple años:

Pedro Gutiérrez Moya, 'Niño de la Capea', torero, 17 de septiembre de 1952.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1480.- Se establece el Tribunal de la Inquisición en España mediante una cédula expedida por los Reyes Católicos.

1497.- Conquista, fundación e incorporación de Melilla a la Corona de Castilla.

1519.- Parte la expedición de Fernando Magallanes de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con cinco naves y 237 hombres, para dar la vuelta al mundo.

1793.- Revolución francesa: El Comité de Salvación Pública inicia un período conocido como «el Terror».

1868.- Arranca en Cádiz la revolución llamada «La Gloriosa» con el pronunciamiento del almirante Topete, al que se unen Prim y Serrano.

1923.- Se constituye el Directorio Militar que sustituye al provisional, formado tras el golpe de Estado del general Primo de Rivera.

1939.- Tropas soviéticas invaden Polonia.

1944.- II Guerra Mundial: Comienza la batalla de Arnhemm (Holanda), que duró hasta el día 25 y en la que murieron más de 1.400 soldados, última victoria del Ejército alemán.

1946.- Estalla la Guerra Civil en Grecia.

1948.- Asesinado en Jerusalén el conde Folke Bernadotte, representante de la ONU ante árabes y judíos.

1970.- Estalla la guerra civil en Jordania.

1978.- Firma de los Acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio, entre el presidente egipcio, Anwar el-Sadatt, y el primer ministro israelí, Menajem Beguin.

1991.- La 46 Asamblea General de la ONU admite como nuevos miembros a las dos Coreas, Estonia, Letonia, Lituania, Micronesia e Islas Marshall.

1995.- Guinea Ecuatorial celebra sus primeras elecciones municipales democráticas, ganadas por la Plataforma de Oposición Conjunta (POC).

2001.- Pérdidas históricas en la Bolsa de Nueva York en el primer día de cotización tras los atentados del 11S.

.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprueba la adhesión de China.

2003.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abre proceso a Osama Bin Laden y otros 34 presuntos miembros de Al Qaeda en relación con los atentados del 11S en EEUU.

2007.- El Tribunal de la UE confirma la sanción récord de 497 millones de euros a Microsoft (2004) por abuso de la posición dominante.

2010.- Sri Lanka: Al menos 60 muertos tras estallar tres contenedores con explosivos de una constructora china.

2012.- Esperanza Aguirre dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid y diputada regional.

El 17 de septiembre nacieron:

1580.- Francisco de Quevedo, escritor español.

1749.- Agustín Cea Bermúdez, pintor y crítico de arte español.

1918.- Chaim Erzog, presidente de Israel.

1921.- Virgilio Barco, presidente de Colombia.

1926.- Aaron Lustiger, filósofo y teólogo francés.

1929.- Stirling Moss, campeón automovilista británico.

1931.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.

1944.- Reinhold Messner, alpinista italiano.

1949.- Miguel Ángel Gómez, director de orquesta español.

1952.- Pedro Gutiérrez Moya «El Niño de la Capea», torero español.

El 17 de septiembre murieron:

1791.- Tomás de Iriarte, poeta y fabulista español.

1965.- Alejandro Casona, dramaturgo español.

1980.- Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua.

1993.- Luis Carmona «Habichuela», guitarrista español.

1994.- Karl Popper, filósofo británico de origen austríaco.

2002.- Edvaldo Alvez de Santa Rosa «Dida», futbolista brasileño.

2007.- Miguel Ramón Izquierdo, alcalde de Valencia, fundador de Unión Valenciana.

2012.- Princesa Ragnhild de Noruega. EFE

