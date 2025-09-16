Tal día como HOY, 17 de septiembre
R. H.
16 de septiembre 2025
Tal día como hoy cumple años:
Pedro Gutiérrez Moya, 'Niño de la Capea', torero, 17 de septiembre de 1952.
Las efemérides del día:
1480.- Se establece el Tribunal de la Inquisición en España mediante una cédula expedida por los Reyes Católicos.
1497.- Conquista, fundación e incorporación de Melilla a la Corona de Castilla.
1519.- Parte la expedición de Fernando Magallanes de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con cinco naves y 237 hombres, para dar la vuelta al mundo.
1793.- Revolución francesa: El Comité de Salvación Pública inicia un período conocido como «el Terror».
1868.- Arranca en Cádiz la revolución llamada «La Gloriosa» con el pronunciamiento del almirante Topete, al que se unen Prim y Serrano.
1923.- Se constituye el Directorio Militar que sustituye al provisional, formado tras el golpe de Estado del general Primo de Rivera.
1939.- Tropas soviéticas invaden Polonia.
1944.- II Guerra Mundial: Comienza la batalla de Arnhemm (Holanda), que duró hasta el día 25 y en la que murieron más de 1.400 soldados, última victoria del Ejército alemán.
1946.- Estalla la Guerra Civil en Grecia.
1948.- Asesinado en Jerusalén el conde Folke Bernadotte, representante de la ONU ante árabes y judíos.
1970.- Estalla la guerra civil en Jordania.
1978.- Firma de los Acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio, entre el presidente egipcio, Anwar el-Sadatt, y el primer ministro israelí, Menajem Beguin.
1991.- La 46 Asamblea General de la ONU admite como nuevos miembros a las dos Coreas, Estonia, Letonia, Lituania, Micronesia e Islas Marshall.
1995.- Guinea Ecuatorial celebra sus primeras elecciones municipales democráticas, ganadas por la Plataforma de Oposición Conjunta (POC).
2001.- Pérdidas históricas en la Bolsa de Nueva York en el primer día de cotización tras los atentados del 11S.
.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprueba la adhesión de China.
2003.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abre proceso a Osama Bin Laden y otros 34 presuntos miembros de Al Qaeda en relación con los atentados del 11S en EEUU.
2007.- El Tribunal de la UE confirma la sanción récord de 497 millones de euros a Microsoft (2004) por abuso de la posición dominante.
2010.- Sri Lanka: Al menos 60 muertos tras estallar tres contenedores con explosivos de una constructora china.
2012.- Esperanza Aguirre dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid y diputada regional.
El 17 de septiembre nacieron:
1580.- Francisco de Quevedo, escritor español.
1749.- Agustín Cea Bermúdez, pintor y crítico de arte español.
1918.- Chaim Erzog, presidente de Israel.
1921.- Virgilio Barco, presidente de Colombia.
1926.- Aaron Lustiger, filósofo y teólogo francés.
1929.- Stirling Moss, campeón automovilista británico.
1931.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.
1944.- Reinhold Messner, alpinista italiano.
1949.- Miguel Ángel Gómez, director de orquesta español.
1952.- Pedro Gutiérrez Moya «El Niño de la Capea», torero español.
El 17 de septiembre murieron:
1791.- Tomás de Iriarte, poeta y fabulista español.
1965.- Alejandro Casona, dramaturgo español.
1980.- Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua.
1993.- Luis Carmona «Habichuela», guitarrista español.
1994.- Karl Popper, filósofo británico de origen austríaco.
2002.- Edvaldo Alvez de Santa Rosa «Dida», futbolista brasileño.
2007.- Miguel Ramón Izquierdo, alcalde de Valencia, fundador de Unión Valenciana.
2012.- Princesa Ragnhild de Noruega. EFE
