Tal día como HOY 16 de septiembre

R. H.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:53

Tal día como hoy cumple años:

Mónica Carrillo, periodista y escritora (Elche, 1976)

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1859.- David Livingstone descubre el lago Nyasa, en el África Austral.

1920.- La Audiencia de Valencia condena a Miguel de Unamuno a ocho años de prisión mayor y multa de 500 pesetas por injurias al rey desde el periódico «El Mercantil Valenciano».

.- Nueva York: Al menos 30 muertos en un atentado con bomba en el distrito financiero de Wall Street.

1936.- El científico francés Jean Baptiste Charcot y 38 compañeros de su equipo, mueren al naufragar el buque oceanográfico «Pourquoi-Pas» en Islandia.

1941.- Los aliados ocupan Teherán. El Sha de Irán abdica en su hijo Mohamed Reza.

1944.- Concluye la Conferencia de Quebec, con un acuerdo total entre Churchill y Roosevelt sobre la guerra contra Alemania y Japón.

1959.- De Gaulle propone la autodeterminación de Argelia.

1960.- Anuncio oficial del compromiso matrimonial del rey Balduino de Bélgica con la española Fabiola de Mora y Aragón.

1978.- Tabas (Irán): más de 15.000 muertos en un terremoto de 7,7 de magnitud en la escala Richter.

1982.- Comienza la matanza de entre 700 y 3.500 refugiados palestinos en los campos de Sabra y Chatila (Beirut) por milicianos libaneses, ante la pasividad de las tropas israelíes.

1986.- Mueren 177 trabajadores en un incendio en la mina de oro de Kinross (Sudáfrica).

1987.- Veinticuatro naciones firman en Canadá el Protocolo de Montreal para evitar el deterioro de la capa de ozono.

1995.- Primera visita oficial de un Papa a Sudáfrica: Juan Pablo II se reúne con Nelson Mandela.

1996.- Los Gobiernos rumano y húngaro firman en Timisoara (Rumanía) un tratado de base que sella su «reconciliación histórica».

1998.- ETA anuncia su primera tregua total, indefinida y unilateral en más de 30 años de terrorismo, aunque no entrega las armas.

1999.- Argelia: Masivo voto afirmativo en el referéndum sobre la «ley de concordia civil».

2000.- Los Reyes inauguran en Hernani (Guipúzcoa) el Museo Chillida-Leku.

2005.- Aprobada «por consenso» la reforma de la ONU, en la sesión final de la Cumbre Mundial de Naciones Unidas.

2008.- El Tribunal Supremo acuerda por unanimidad ilegalizar a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y, dos días después, a EHAK-PCTV.

2010.- Histórica visita del Papa Benedicto XVI a Reino Unido, la primera desde que cinco siglos atrás Enrique VIII rompiera con Roma y naciera el anglicanismo.

2011.- La Audiencia Nacional condena a Arnaldo Otegi y a Rafael Díaz Usabiaga a 10 años de prisión por un delito de integración en ETA.

2013.- Trece muertos en un tiroteo registrado en la sede del Mando de Sistemas Navales de la Marina de Guerra en Washington DC.

.- Inspectores de la ONU hallan pruebas del uso de gas sarín en Siria.

2014.- El grupo francés Orange compra Jazztel por 3.400 millones de euros para convertirse en el segundo gran operador de telefonía en España.

El 16 de septiembre nacieron:

1829.- Manuel Tamayo y Baus, escritor español.

1851.- Emilia Pardo Bazán, novelista española.

1882.- Ricardo Rojas, escritor argentino.

1924.- Lauren Bacall, actriz estadounidense.

1925.- Riley Ben King «B.B. King», guitarrista, cantante de jazz y académico estadounidense.

1927.- Peter Falk «Colombo», actor estadounidense.

1940.- Lucero Tena, bailarina española nacida en México.

1943.- Oskar Lafontaine, político alemán.

1950.- Loyola de Palacio, política española.

1956.- David Copperfield, mago estadounidense.

1957.- Assumpta Serna, actriz española.

1968.- Marc Anthony, cantante estadounidense de origen puertorriqueño.

El 16 de septiembre murieron:

1498.- Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de España.

1977.- María Callas, cantante de ópera estadounidense de origen griego.

1980.- Jean Piaget, biólogo, sociólogo y psicólogo suizo.

2009.- Mary Travers, cantante de folk estadounidense.

2011.- Willie «Big Eyes» Smith, músico de blues estadounidense.

2013.- Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande, jurista español.

