Doña Letizia cumple años el 15 de septiembre. E. P.

Tal día como HOY 15 de septiembre

R. H.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:03

Tal día como hoy cumple años:

Letizia Ortiz Rocasolano, Reina de España. 15 de septiembre de 1972

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1856.- En España un real decreto restablece la Constitución liberal de 1845.

1890.- Un incendio en la Alhambra de Granada destruye la Sala de la Barca y causa graves daños en el Patio de los Arrayanes.

1932.- El presidente de la II República, Niceto Alcalá Zamora, sanciona el Estatuto de Cataluña.

1935.- Alemania: las leyes de Nüremberg convierten a los judíos en ciudadanos de segunda categoría.

1943.- Italia: Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista Republicano, heredero del Partido Nacional Fascista (PNF).

1946.- Proclamación de la República Popular de Bulgaria.

1954.- En China, el Congreso Nacional Popular aprueba una nueva Constitución y Mao Tse Tung es nombrado jefe del Estado.

1955.- El príncipe Juan Carlos de Borbón ingresa como caballero cadete en la Academia General Militar de Zaragoza.

1958.- España ingresa en el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

1959.- Primera visita del líder soviético Nikita Jruchov a EEUU.

1960.- Congo: el general Joseph Mobutu derroca al jefe de Estado, Josep Kasavubu, y al presidente del Gobierno, Patricio Lumumba. Al menos 70 muertos en el golpe.

1983.- Dimite el primer ministro israelí Menahem Begín.

1991.- Suecia: los socialdemócratas pierden las elecciones parlamentarias ante el «Bloque Burgués» (centro-derecha).

1995.- Clausura en Pekín de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Reserva de 39 países (confesionales católicos o islámicos en su mayoría) a la Declaración y a la Plataforma de Acción.

1996.- Italia: El líder de la Liga del Norte, Umberto Bossi, proclama en Venecia la independencia de Padania en un acto ante 10.000 seguidores.

1997- El piloto de motos español Jordi Tarrés anuncia su retirada del trial tras una carrera deportiva en la que obtuvo siete veces el título mundial.

2003.- La Unión Europea incluye a Hamás en su lista de organizaciones terroristas, de la que salió en el año 2014.

2004.- La Comisión Europea autoriza la adquisición del banco británico Abbey National por el español Santander Central Hispano (BSCH).

2008.- La quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers desencadena la mayor crisis financiera mundial desde 1929.

2011.- La socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt gana las elecciones danesas.

El 15 de septiembre nacieron:

1731.- Juan de Villanueva, arquitecto español.

1830.- Porfirio Díaz, ex presidente de México.

1894.- Jean Renoir, cineasta francés.

1904.- Humberto, último rey de Italia.

1914.- Adolfo Bioy Casares, escritor argentino.

1933.- Rafael Fruhbeck de Burgos, director de orquesta español.

1937.- Fernando de la Rúa, ex presidente de Argentina.

1945.- Carmen Maura, actriz española.

.- Eusebio Poncela, actor español.

1946.- Oliver Stone, cineasta estadounidense.

1946.- Tommy Lee Jones, actor estadounidense.

1972.- Letizia Ortiz Rocasolano, Reina de España.

1984.- Harry, segundo hijo del príncipe Carlos y Diana de Gales.

El 15 de septiembre murieron:

1938.- Thomas Wolfe, escritor estadounidense.

1951.- Jacinto Guerrero, compositor español.

1973.- Gustavo Adolfo VI, rey de Suecia.

2004.- Johnny Ramone, guitarrista estadounidense.

2008.- Richard Wright, músico británico, miembro

Te puede interesar

