Tal día como HOY 15 de septiembre
R. H.
Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:03
Tal día como hoy cumple años:
Letizia Ortiz Rocasolano, Reina de España. 15 de septiembre de 1972
Fue noticia
Hace 25 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1856.- En España un real decreto restablece la Constitución liberal de 1845.
1890.- Un incendio en la Alhambra de Granada destruye la Sala de la Barca y causa graves daños en el Patio de los Arrayanes.
1932.- El presidente de la II República, Niceto Alcalá Zamora, sanciona el Estatuto de Cataluña.
1935.- Alemania: las leyes de Nüremberg convierten a los judíos en ciudadanos de segunda categoría.
1943.- Italia: Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista Republicano, heredero del Partido Nacional Fascista (PNF).
1946.- Proclamación de la República Popular de Bulgaria.
1954.- En China, el Congreso Nacional Popular aprueba una nueva Constitución y Mao Tse Tung es nombrado jefe del Estado.
1955.- El príncipe Juan Carlos de Borbón ingresa como caballero cadete en la Academia General Militar de Zaragoza.
1958.- España ingresa en el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
1959.- Primera visita del líder soviético Nikita Jruchov a EEUU.
1960.- Congo: el general Joseph Mobutu derroca al jefe de Estado, Josep Kasavubu, y al presidente del Gobierno, Patricio Lumumba. Al menos 70 muertos en el golpe.
1983.- Dimite el primer ministro israelí Menahem Begín.
1991.- Suecia: los socialdemócratas pierden las elecciones parlamentarias ante el «Bloque Burgués» (centro-derecha).
1995.- Clausura en Pekín de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Reserva de 39 países (confesionales católicos o islámicos en su mayoría) a la Declaración y a la Plataforma de Acción.
1996.- Italia: El líder de la Liga del Norte, Umberto Bossi, proclama en Venecia la independencia de Padania en un acto ante 10.000 seguidores.
1997- El piloto de motos español Jordi Tarrés anuncia su retirada del trial tras una carrera deportiva en la que obtuvo siete veces el título mundial.
2003.- La Unión Europea incluye a Hamás en su lista de organizaciones terroristas, de la que salió en el año 2014.
2004.- La Comisión Europea autoriza la adquisición del banco británico Abbey National por el español Santander Central Hispano (BSCH).
2008.- La quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers desencadena la mayor crisis financiera mundial desde 1929.
2011.- La socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt gana las elecciones danesas.
El 15 de septiembre nacieron:
1731.- Juan de Villanueva, arquitecto español.
1830.- Porfirio Díaz, ex presidente de México.
1894.- Jean Renoir, cineasta francés.
1904.- Humberto, último rey de Italia.
1914.- Adolfo Bioy Casares, escritor argentino.
1933.- Rafael Fruhbeck de Burgos, director de orquesta español.
1937.- Fernando de la Rúa, ex presidente de Argentina.
1945.- Carmen Maura, actriz española.
.- Eusebio Poncela, actor español.
1946.- Oliver Stone, cineasta estadounidense.
1946.- Tommy Lee Jones, actor estadounidense.
1972.- Letizia Ortiz Rocasolano, Reina de España.
1984.- Harry, segundo hijo del príncipe Carlos y Diana de Gales.
El 15 de septiembre murieron:
1938.- Thomas Wolfe, escritor estadounidense.
1951.- Jacinto Guerrero, compositor español.
1973.- Gustavo Adolfo VI, rey de Suecia.
2004.- Johnny Ramone, guitarrista estadounidense.
2008.- Richard Wright, músico británico, miembro
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.