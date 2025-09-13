Tal día como HOY, 14 de septiembre

Tal día como hoy cumple años:

Manuel Pecellín Lancharo, escritor y colaborador de HOY, 14 de septiembre de 1944

Las efemérides del día:

1262.- Alfonso X el Sabio conquista a los árabes la ciudad de Cádiz.

1519.- Decreto del emperador Carlos I por el que se incorporan los territorios conquistados de América a la corona de Castilla.

1772.- Un incendio causa graves desperfectos en el Monasterio de El Escorial (Madrid).

1812.- Napoleón entra en Moscú, pero un incendio provocado por sus habitantes ocasiona tales daños que los franceses tienen que evacuar la ciudad.

1822.- El egiptólogo francés Jean-Francois Champollion lee el nombre de Ramsés en la piedra de Rosetta, por lo que se considera esta fecha como la del nacimiento de la egiptografía.

1901.- Theodore Roosevelt jura como presidente de Estados Unidos y releva al asesinado William B. McKinley.

1917.- Aleksandr Kérenski proclama la República rusa.

1929.- La Sociedad de Naciones aprueba el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia.

1930.- Alemania: Victoria nazi en las elecciones legislativas. Los nacionalsocialistas obtienen 107 escaños y los comunistas 77.

1931.- España, reelegido como país miembro del Consejo de la Sociedad de Naciones.

1947.- El Gobierno polaco deroga el Concordato con el Vaticano.

1954.- Un avión militar soviético lanza una bomba atómica en los Urales para estudiar los efectos sobre los seres humanos.

1959.- La nave soviética no tripulada «Luna 2», tras 33,5 horas de vuelo, es la primera en alcanzar la Luna y choca contra su superficie en la zona llamada Mar de la Serenidad.

1960.- Nace en Bagdad la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

1963.- Huelgas mineras e industriales propician el nacimiento del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

1969.- Ángel Nieto gana el primero de sus 13 Mundiales de motociclismo, en la cilindrada de 50 cc.

1973.- Asesinato del cantautor chileno Víctor Jara en la represión que siguió al golpe militar del 11 de septiembre.

1979.- Derrocamiento del presidente afgano Nur Mohammed Taraki.

1982.- Muere en un atentado en Beirut el presidente libanés, Bashir Gemayel.

1996.- Bosnia celebra las primeras elecciones generales tras cuatro años de guerra civil. El musulmán Alia Izetbegovic se convierte en primer jefe de la Presidencia tripartita.

1998.- Inicia sus trabajos la nueva Asamblea del Ulster, a la que asisten el Sinn Fein y el Partido Unionista del reverendo Ian Paisley.

1999.- Romano Prodi es nombrado presidente de la Comisión Europea.

2000.- Se difunde un vídeo en el que Vladimiro Montesinos, principal asesor del presidente peruano, Alberto Fujimori, soborna a un congresista opositor.

2002.- Ramzi Binalshibh, destacado miembro de Al Qaeda y presunto «cerebro» del 11S, es detenido en Karachi (Pakistán).

2003.- Gana el «no» en el referéndum para la incorporación de Suecia a la Eurozona.

2005.- Una cadena de atentados deja 155 muertos en Irak.

2006.- Asesinado a tiros en Moscú el vicepresidente del Banco Central ruso, Andrei Kozlov.

2009.- Renuncian a sus escaños como diputados socialistas el ex vicepresidente económico del Gobierno Pedro Solbes y el ex ministro de Cultura César Antonio de Molina.

2010.- Francia aprueba la prohibición del velo integral en todos los espacios públicos, incluida la calle.

2015.- Primer viaje oficial de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, a EEUU.

2017.- Corea del Norte lanza un nuevo misil de alcance intermedio desde las afueras de Pyongyang que sobrevuela el norte de Japón.

El 14 de septiembre nacieron:

1769.- Alejandro von Humboldt, naturalista alemán.

1879.- Margaret Sanger, feminista estadounidense.

1910.- Gaston Deferre, político francés.

1916.- Manuel Aznar Acedo, periodista español.

1920.- Mario Benedetti, escritor uruguayo.

1929.- Larry Collins, escritor estadounidense.

1942.- Félix Pons, político español.

1948.- Mario Conde, financiero español.

1968.- Ara Malikian, violinista libanés.

1972.- Catalina Joanna Zita Sofía de Habsburgo Lorena, princesa de Austria.

1983.- Amy Winehouse, cantante británica.

El 14 de septiembre murieron:

1321.- Dante Alighieri, poeta italiano.

1852.- Arthur Wellesley, duque de Wellington, militar británico.

1916.- José Echegaray, escritor español, Nobel de Literatura.

1927.- Isadora Duncan, bailarina y actriz estadounidense.

1973.- Víctor Jara, cantautor chileno.

1979.- Pastora Imperio, bailaora y cantaora española.

1982.- Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco tras su boda con el príncipe Rainiero.

2005.- Robert Wise, cineasta estadounidense.

2006.- Oriana Fallaci, periodista y escritora italiana.

2009.- Patrick Swayze, actor estadounidense.

2014.- Isidoro Álvarez, empresario español.

2020.- José Antonio Lobato, actor español.

.- Yoshihide Suga, político japonés.

2021.-Joseba Arregui, político español.

.- Antonio Martínez Sarrión, poeta y ensayista español.

2022.- Irene Papas, actriz griega.

