HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los estudiantes convocan una huelga y los padres protestarán cada día en los centros por el transporte escolar

Tal día como HOY 13 de septiembre

R. H.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:39

Tal día como hoy cumple años:

Soraya Arnelas, cantante, 13 de septiembre de 1982

Israel Lancho, torero, 13 de septiembre de 1979

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1519.- Primera lotería española, por concesión del rey Carlos I.

1594.- Finalizan las obras del Monasterio de El Escorial (Madrid).

1791.- Luis XVI sanciona la primera Constitución francesa.

1917.- Se crea en España la Escuela de Aviación Naval.

1923.- Golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, con el consentimiento del Rey, del Ejército y de parte del país.

1949.- La ONU acuerda poner bajo su control la ciudad de Jerusalén.

1955.- El canciller de la RFA, Konrad Adenauer, acuerda con los soviéticos en Moscú el establecimiento de relaciones diplomáticas y la repatriación de 9.626 prisioneros de guerra alemanes.

1961.- Anuncio oficial del compromiso matrimonial del príncipe Juan Carlos de Borbón y la princesa Sofía de Grecia.

1970.- Clausura de la Exposición Universal de Osaka (Japón), que fue visitada por casi 65 millones de personas.

1974.- Atentado en la madrileña calle del Correo: 11 muertos al estallar una bomba en una cafetería situada a escasos metros de la Dirección General de Seguridad y frecuentada por policías.

1975.- El cuadro de Rembrandt «La ronda de noche», expuesto en el Rijksmuseum de Amsterdam, sufre daños de consideración al ser acuchillado por un desequilibrado.

1979.- El presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, recibe en Madrid al líder de la OLP, Yaser Arafat.

1987.- La milicia chií Amal y los guerrilleros palestinos acuerdan poner fin a la guerra de los campos libaneses, que causó 3.500 muertos durante tres años.

1993.- Se firma en Washington la Declaración de Principios para la autonomía de Gaza y Jericó: Isaac Rabin y Yaser Arafat se dan la mano en un gesto propiciado por Bill Clinton.

1994.- La Conferencia sobre Población de El Cairo aprueba el programa demográfico de la ONU para veinte años, con reservas del Islam y El Vaticano.

1996.- Marruecos celebra un referéndum constitucional que aprueba la creación de un Parlamento bicameral.

1997.- El atleta estadounidense Carl Lewis pone fin en Houston a una carrera de 18 años coronada con nueve títulos olímpicos.

1999.- El tercer atentado en Rusia en una semana deja 118 muertos tras estallar una bomba en los bajos de un edificio en Moscú.

2007.- La ONU aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, tras dos décadas de negociaciones.

2009.- La Nasa anuncia el hallazgo de agua en la Luna.

2010.- Rafa Nadal vence en el Abierto de EEUU y se convierte en el primer tenista español que gana los cuatro torneos del Grand Slam.

2011.- Luisa Fernanda Rudi se convierte en la primera mujer presidenta de Aragón, con el apoyo del PP y el PAR.

2013.- Mueren 37 personas en el incendio de un hospital psiquiátrico en Luka, en la región rusa de Novgorod.

2015.- Alemania cierra sus fronteras desbordada por la llegada de refugiados.

2016.- La localidad vallisoletana Tordesillas celebra sus primeras fiestas sin matar al Toro de la Vega.

El 13 de septiembre nacieron:

1903.- Claudette Colbert, actriz estadounidense.

1941 – Óscar Arias, presidente de Costa Rica y Nobel de la Paz.

1943.- Luis Eduardo Aute, cantautor español.

1944.- Jacqueline Bisset, actriz británica.

1956.- Alain Ducasse, cocinero francés.

1973.- Fabio Cannavaro, futbolista italiano.

El 13 de septiembre murieron:

1506.- Andrea Mantegna, pintor y grabador italiano.

1592.- Michel Montaigne, ensayista y filósofo francés.

1598.- Felipe II, rey de España.

1873.- Eduardo Rosales, pintor español.

1980.- José María Gil Robles y Quiñones, político español.

1995.- Francesco Messina, escultor italiano.

2011.- Richard Hamilton, pintor británico pionero del «Pop Art».

2015.- Moses Malone, jugador de baloncesto estadounidense.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  3. 3

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6

    Corredor desvela que la planta origen del apagón en Badajoz falló en 2024 por un «experimento»
  7. 7 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  8. 8 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10 Badajoz y las Islas Canarias aumentan su conexión con nuevas rutas de Binter

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY 13 de septiembre

Tal día como HOY 13 de septiembre