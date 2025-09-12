Tal día como HOY 13 de septiembre
Tal día como hoy cumple años:
Soraya Arnelas, cantante, 13 de septiembre de 1982
Israel Lancho, torero, 13 de septiembre de 1979
Las efemérides del día:
1519.- Primera lotería española, por concesión del rey Carlos I.
1594.- Finalizan las obras del Monasterio de El Escorial (Madrid).
1791.- Luis XVI sanciona la primera Constitución francesa.
1917.- Se crea en España la Escuela de Aviación Naval.
1923.- Golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, con el consentimiento del Rey, del Ejército y de parte del país.
1949.- La ONU acuerda poner bajo su control la ciudad de Jerusalén.
1955.- El canciller de la RFA, Konrad Adenauer, acuerda con los soviéticos en Moscú el establecimiento de relaciones diplomáticas y la repatriación de 9.626 prisioneros de guerra alemanes.
1961.- Anuncio oficial del compromiso matrimonial del príncipe Juan Carlos de Borbón y la princesa Sofía de Grecia.
1970.- Clausura de la Exposición Universal de Osaka (Japón), que fue visitada por casi 65 millones de personas.
1974.- Atentado en la madrileña calle del Correo: 11 muertos al estallar una bomba en una cafetería situada a escasos metros de la Dirección General de Seguridad y frecuentada por policías.
1975.- El cuadro de Rembrandt «La ronda de noche», expuesto en el Rijksmuseum de Amsterdam, sufre daños de consideración al ser acuchillado por un desequilibrado.
1979.- El presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, recibe en Madrid al líder de la OLP, Yaser Arafat.
1987.- La milicia chií Amal y los guerrilleros palestinos acuerdan poner fin a la guerra de los campos libaneses, que causó 3.500 muertos durante tres años.
1993.- Se firma en Washington la Declaración de Principios para la autonomía de Gaza y Jericó: Isaac Rabin y Yaser Arafat se dan la mano en un gesto propiciado por Bill Clinton.
1994.- La Conferencia sobre Población de El Cairo aprueba el programa demográfico de la ONU para veinte años, con reservas del Islam y El Vaticano.
1996.- Marruecos celebra un referéndum constitucional que aprueba la creación de un Parlamento bicameral.
1997.- El atleta estadounidense Carl Lewis pone fin en Houston a una carrera de 18 años coronada con nueve títulos olímpicos.
1999.- El tercer atentado en Rusia en una semana deja 118 muertos tras estallar una bomba en los bajos de un edificio en Moscú.
2007.- La ONU aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, tras dos décadas de negociaciones.
2009.- La Nasa anuncia el hallazgo de agua en la Luna.
2010.- Rafa Nadal vence en el Abierto de EEUU y se convierte en el primer tenista español que gana los cuatro torneos del Grand Slam.
2011.- Luisa Fernanda Rudi se convierte en la primera mujer presidenta de Aragón, con el apoyo del PP y el PAR.
2013.- Mueren 37 personas en el incendio de un hospital psiquiátrico en Luka, en la región rusa de Novgorod.
2015.- Alemania cierra sus fronteras desbordada por la llegada de refugiados.
2016.- La localidad vallisoletana Tordesillas celebra sus primeras fiestas sin matar al Toro de la Vega.
El 13 de septiembre nacieron:
1903.- Claudette Colbert, actriz estadounidense.
1941 – Óscar Arias, presidente de Costa Rica y Nobel de la Paz.
1943.- Luis Eduardo Aute, cantautor español.
1944.- Jacqueline Bisset, actriz británica.
1956.- Alain Ducasse, cocinero francés.
1973.- Fabio Cannavaro, futbolista italiano.
El 13 de septiembre murieron:
1506.- Andrea Mantegna, pintor y grabador italiano.
1592.- Michel Montaigne, ensayista y filósofo francés.
1598.- Felipe II, rey de España.
1873.- Eduardo Rosales, pintor español.
1980.- José María Gil Robles y Quiñones, político español.
1995.- Francesco Messina, escultor italiano.
2011.- Richard Hamilton, pintor británico pionero del «Pop Art».
2015.- Moses Malone, jugador de baloncesto estadounidense.
