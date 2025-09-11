Tal día como HOY 12 de septiembre

R. H. Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:06 Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Tomás Marco, músico y compositor, 12 de septiembre de 1942.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1502.- Cristóbal Colón, en su cuarto y último viaje, llega a las costas de la actual Nicaragua.

1911.- El Gobierno de España reconoce a la República de Portugal.

1923.- Rhodesia del Sur se adhiere a la corona británica.

1931.- Un ciclón deja más de 700 muertos y centenares de heridos en la Honduras británica.

1933.- Alejandro Lerroux, jefe del Partido Radical, sustituye a Manuel Azaña en la Presidencia del Gobierno.

1943.- Un comando de las SS al mando del capitán Skorzeny libera a Mussolini de su prisión en el Gran Sasso.

1946.- El cadáver de Mussolini, robado cuatro meses antes, es encontrado en Pavía (Italia).

1949.- Se proclama en Bonn la República Federal Alemana (RFA). El doctor Theodor Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer, canciller federal.

1960.- Walter Ulbritch sucede a Wilheim Pieck como jefe de Estado en la Alemania Oriental (RDA).

1965.- Inauguración del puente del Bidasoa, que une España con Francia.

1968.- Albania abandona el Pacto de Varsovia.

1970.- El Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) hace estallar en un aeródromo del desierto jordano los tres aviones que secuestraron días antes, tras desalojar a los 40 rehenes.

1971.- El ministro de Defensa chino, Lin Piao, muere en un accidente aéreo en Mongolia, según fuentes oficiales.

1974.- Haile Selasie, emperador de Etiopía, es derrocado por un golpe militar y encarcelado en Addis Abeba.

1980.- Turquía: Golpe de Estado del general Kenan Evren, designado presidente del Consejo Nacional de Seguridad.

1986.- Ciclón «Wayne» (norte de Vietnam): 400 muertos y más de 2.600 heridos.

1989.- Asesinada a tiros en Madrid, por dos activistas de ETA, la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle, encargada de las causas de terrorismo.

.- Polonia: El Parlamento da su confianza al gabinete propuesto por Tadeusz Mazowiecki, el primer Gobierno no comunista del país desde la II Guerra Mundial.

1992.- Lanzado al espacio el transbordador «Endeavour», en el que viaja el primer matrimonio de astronautas (Mark Lee y Jan Davis), la primera astronauta negra (Mae Jemison) y el primer astronauta japonés (Mamoru Mori).

1998.- Los partidos nacionalistas vascos (PNV, EA y HB) junto a IU y 19 organizaciones sociales y sindicales vascas firman en Estella (Navarra) una declaración, que adopta el plan de paz del lehendakari Ardanza e incluye las demandas de ETA sobre territorialidad y soberanía.

.- El Ejército británico abandona Belfast y vuelve a sus acuartelamientos tras 29 años patrullando.

2003.- El Consejo de Seguridad de la ONU levanta las sanciones contra Libia.

2007.- El depuesto presidente de Filipinas, Joseph Estrada, es condenado a cadena perpetua por corrupción, tras seis años de juicio.

2013.- El Congreso aprueba la Ley de Transparencia.

.- Siria anuncia que pondrá las armas químicas bajo control internacional.

2014.- El atleta surafricano Oscar Pistorius es declarado culpable de homicidio por matar a disparos a su novia, la modelo Reeva Steenkamp.

– Al menos 80 personas mueren en el derrumbe de un edificio de seis plantas que albergaba una iglesia evangelista en Lagos (Nigeria).

2015.- Jeremy Corbyn es elegido líder laborista.

– El Partido Andalucista se disuelve.

El 12 de septiembre nacieron:

1756.- Federico Gravina, marino español.

1888.- Maurice Chevalier, cantante y actor francés.

1926.- Germán Sánchez Ruipérez, editor español.

1930.- Gustavo Pérez Puig, director español de teatro.

1942.- Tomás Marco, músico y compositor español.

1981.- Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense.

El 12 de septiembre murieron:

1981.- Eugenio Montale, escritor italiano.

1982.- Federico Moreno Torroba, compositor español.

1992.- Anthony Perkins, actor estadounidense.

1993.- Raymond Burr, actor canadiense.

2001.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

2008.- David Foster Wallace, escritor estadounidense.

2009.- Norman Borlaugh, científico estadounidense, Nobel de la Paz en 1970.

2010.- Claude Chabrol, cineasta francés.

2013.- Ray Dolby, ingeniero estadounidense, inventor del sistema de sonido.

2014.- Ian Paisley, reverendo y político norirlandés.

Temas

Cumpleaños de HOY