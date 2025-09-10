HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tal día como HOY 11 de septiembre

R. H.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:46

Tal día como hoy cumple años:

Natalia Reigadas, periodista de HOY, 11 de septiembre de 1982

Fernando Bárcenas, cocinero, 11 de septiembre de 1955

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Las efemérides del día:

1609.- Felipe III decreta la expulsión de los moriscos de Valencia y Castilla.

1891.- Una riada destruye casi por completo el pueblo toledano de Consuegra y mueren 2.000 de sus 7.000 habitantes.

1904.- Primer domingo de descanso semanal laboral en toda España, en virtud de una ley dictada a ese efecto.

1913.- La epidemia de cólera se extiende por los Balcanes causando la muerte de 700 personas en Rumanía y 300 en Serbia.

1926.- Atentado contra Mussolini en Roma, en el que resultan heridos ocho transeúntes.

1940.- Se crea en España un tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo.

.- George Stibitz, de Laboratorios Bell, hace la primera demostración de control remoto de una computadora mediante una conexión telefónica.

1943.- El lujoso trasatlántico italiano «Conte di Savoia», de 48.000 toneladas, destinado a transporte militar, es hundido en la rada de Venecia por la aviación alemana.

1947.- Mohammed Ali Jinnah proclama la independencia de Pakistán.

1952.- Alemanes e israelíes alcanzan un acuerdo para compensar a los judíos con 822 millones de dólares por los daños sufridos durante la época de Hitler.

1973.- Golpe de Estado en Chile dirigido por el general Augusto Pinochet. El presidente Salvador Allende muere en el asalto de los rebeldes al Palacio de la Moneda.

1977.- Un millón de personas se manifiestan en Barcelona pidiendo el retorno de las instituciones de autogobierno durante la «Diada», fiesta nacional de Cataluña.

1978.- El escritor y disidente búlgaro Georgi Markov, muere en Londres tres días después de ser envenenado con ricino mediante un pinchazo con la punta de un paraguas en plena calle.

1984.- Veinte personas mueren abrasadas en un incendio forestal en la isla de La Gomera, entre ellas el Gobernador de Tenerife.

1985.- Más de 120 personas mueren en Portugal en un choque frontal de trenes.

1989.- Hungría abre la frontera con Austria, lo que permite a miles de alemanes del este pasar a la República Federal de Alemania (RFA).

1997.- Escocia recupera un Parlamento autónomo en un referéndum con el 74,3% de votos afirmativos, tras casi trescientos años sin esa institución.

2001.- EEUU sufre el atentado islamista (11-S), el mayor atentado terrorista de la historia: 3.000 muertos. Las Torres Gemelas de Nueva York quedan reducidas a escombros tras ser embestidas por sendos aviones de pasajeros, secuestrados por un comando de Al Qaeda. El Pentágono, en Washington, es impactado por otra aeronave y un cuarto avión se estrella en Pensilvania.

2003.- España: El Congreso de los Diputados aprueba la reforma de 166 artículos del Código Penal.

2005.- Los últimos soldados israelíes abandonan la franja de Gaza, tras 38 años de ocupación.

2008.- El Tribunal Constitucional declara nula la Ley de Consulta planteada por el lehendakari Ibarretxe sobre el futuro del País Vasco.

2012.- El embajador de EEUU en Libia y otros tres estadounidenses mueren en el ataque contra el consulado en Bengasi.

.- Al menos 260 personas mueren en el incendio en una fábrica textil en Karachi, Pakistán.

2014.- Cientos de miles de catalanes se manifiestan en Barcelona a favor de la consulta soberanista.

2015.- La policía localiza el cadáver de la peregrina estadounidense del Camino de Santiago Denise Pikka Thiem y detiene al principal sospechoso de su muerte.

El 11 de septiembre nacieron:

1557.- José de Calasanz, pedagogo y santo español.

1917.- Ferdinand Marcos, presidente filipino.

1937.- Paola Ruffo di Calabria, reina de Bélgica.

1940.- Brian de Palma, cineasta estadounidense.

1941.- María Luisa Merlo, actriz española.

1945.- Franz Beckenbauer, futbolista y entrenador alemán.

1948.- Dámaso González, torero español.

1965.- Bachar al Asad, presidente sirio.

1967.- Harry Connick, músico y actor estadounidense.

1979.- Eric Abidal, exfutbolista francés.

El 11 de septiembre murieron:

1950.- Álvaro Figueroa, conde de Romanones, político español.

1971.- Nikita Jruschev, dirigente soviético.

1973.- Salvador Allende, presidente de Chile.

1994.- Jessica Tandy, actriz británica nacionalizada estadounidense.

2003.- Anna Lindh, ministra de Exteriores de Suecia, asesinada en Estocolmo.

2004.- Pedro VII de Alejandría, patriarca ortodoxo.

2009.- Juan Almeida, líder histórico de la revolución cubana.

2016.- Alexis Arquette, actriz francesa.

