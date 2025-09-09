Tal día como HOY 10 de septiembre
Tal día como hoy cumple años:
David Trueba, director de cine y guionista, 10 de septiembre de 1969: 56 años.
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1586.- Colocación en la plaza de San Pedro del Vaticano de un obelisco egipcio, durante el pontificado de Sixto V.
1721.- Paz de Nystadt: fin de la guerra entre Rusia y Suecia y mutua cesión de territorios bálticos.
1831.- Real Decreto de creación de la Bolsa de Madrid.
1896.- Se establece en España el Servicio de Identificación Judicial.
1898.- Asesinato de la emperatriz de Austria, Elizabeth de Wittelsbach «Sissi», por el anarquista Luigi Luccheni.
1919.- Firma en Saint-Germain el tratado de paz entre los aliados y Austria.
1941.- Segunda Guerra Mundial: Alemania nazi impone la ley marcial en Oslo y alega constantes protestas obreras.
1945.- EEUU restablece en Japón las libertades de opinión y prensa.
1952.- Primera sesión plenaria de los 77 diputados de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero: antecedente del Parlamento Europeo.
1961.- Accidente en el circuito automovilístico de Monza (Italia): mueren 16 espectadores y el piloto W. Berghe de Trips.
1968.- Aprobación del II Plan de Desarrollo español.
1976.- Aprobación del proyecto de Reforma Política que abre el camino de la democracia en España.
1981.- Llega a Madrid procedente de Nueva York el «Guernica» de Picasso para ser instalado en el Casón del Buen Retiro.
1986.- ETA asesina en Guipúzcoa a su dirigente María Dolores González Catarain «Yoyes», favorable a la reinserción.
1987.- Visita del papa Juan Pablo II a EEUU: primer día y llegada a Miami.
1990.- Irak e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en medio de la crisis por Kuwait y tras haber librado una guerra de ocho años.
1992.- Lanzado al espacio, desde la Guayana francesa, el Hispasat, primer satélite español de comunicaciones.
1998.- El exministro español del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera ingresan en la prisión de Guadalajara por el secuestro de Segundo Marey (1983).
1999.- Nace en Londres el primer bebé desarrollado fuera de la matriz materna.
2003.- Anna Lindh, ministra sueca de Exteriores, es apuñalada en Estocolmo y muere horas después.
2008.- Se pone en marcha con éxito el mayor acelerador de partículas del mundo, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).
2009.- Berlín gana el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia veinte años después de la caída del histórico Muro.
2015.- Más de 100.000 evacuados en Japón por las peores inundaciones en décadas.
2016.- Rusia y EEUU alcanzan un acuerdo para el cese de las hostilidades en Siria que acepta Siria.
2018.- La exvicepresidenta del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría deja la política.
.- EEUU cierra la misión palestina en Washington.
El 10 de septiembre nacieron:
1887.- Francisco Serrano Anguita, escritor español.
1931.- José Rubio, actor español.
1933.- Karl Lagerfeld, diseñador de moda alemán.
1941.- Christopher Hogwood, director de orquesta británico.
1943.- Antonio Morales, Junior, cantante español.
1945.- José Feliciano, cantautor puertorriqueño.
1947.- José Miguel Echávarri, ciclista español y director de equipo ciclista.
1953.- Amy Irving, actriz norteamericana.
1961.- Alberto Núñez Feijóo, político español.
1966.- Jordi Tarres, campeón español de motociclismo.
1979.- Laia Palau, jugadora de baloncesto española.
El 10 de septiembre murieron:
1978.- Ronnie Petterson, piloto sueco de Fórmula 1.
1979.- Agostinho Nieto, presidente angoleño.
1983.- John Vorster, estadista surafricano.
1984.- Ismael Merlo, actor español.
1986.- Rafael Gil, cineasta español.
1994.- José María Alfaro, diplomático y escritor español.
1996.- José Tarín Iglesias, periodista español.
1999.- Alfredo Kraus, cantante español.
2002.- José Luis Massera, matemático uruguayo.
.- Roberto Vidal Bolaño, dramaturgo español.
2015.- Alberto Schommer, fotógrafo español.
2017.-Teresa Castells, propietaria de la librería Lagún (San Sebastián), símbolo de la resistencia ante ETA.
.- Len Wein, escritor, editor y leyenda del cómic estadounidense.
