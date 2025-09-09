Tal día como HOY 10 de septiembre

Tal día como hoy cumple años:

David Trueba, director de cine y guionista, 10 de septiembre de 1969: 56 años.

Las efemérides del día:

1586.- Colocación en la plaza de San Pedro del Vaticano de un obelisco egipcio, durante el pontificado de Sixto V.

1721.- Paz de Nystadt: fin de la guerra entre Rusia y Suecia y mutua cesión de territorios bálticos.

1831.- Real Decreto de creación de la Bolsa de Madrid.

1896.- Se establece en España el Servicio de Identificación Judicial.

1898.- Asesinato de la emperatriz de Austria, Elizabeth de Wittelsbach «Sissi», por el anarquista Luigi Luccheni.

1919.- Firma en Saint-Germain el tratado de paz entre los aliados y Austria.

1941.- Segunda Guerra Mundial: Alemania nazi impone la ley marcial en Oslo y alega constantes protestas obreras.

1945.- EEUU restablece en Japón las libertades de opinión y prensa.

1952.- Primera sesión plenaria de los 77 diputados de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero: antecedente del Parlamento Europeo.

1961.- Accidente en el circuito automovilístico de Monza (Italia): mueren 16 espectadores y el piloto W. Berghe de Trips.

1968.- Aprobación del II Plan de Desarrollo español.

1976.- Aprobación del proyecto de Reforma Política que abre el camino de la democracia en España.

1981.- Llega a Madrid procedente de Nueva York el «Guernica» de Picasso para ser instalado en el Casón del Buen Retiro.

1986.- ETA asesina en Guipúzcoa a su dirigente María Dolores González Catarain «Yoyes», favorable a la reinserción.

1987.- Visita del papa Juan Pablo II a EEUU: primer día y llegada a Miami.

1990.- Irak e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en medio de la crisis por Kuwait y tras haber librado una guerra de ocho años.

1992.- Lanzado al espacio, desde la Guayana francesa, el Hispasat, primer satélite español de comunicaciones.

1998.- El exministro español del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera ingresan en la prisión de Guadalajara por el secuestro de Segundo Marey (1983).

1999.- Nace en Londres el primer bebé desarrollado fuera de la matriz materna.

2003.- Anna Lindh, ministra sueca de Exteriores, es apuñalada en Estocolmo y muere horas después.

2008.- Se pone en marcha con éxito el mayor acelerador de partículas del mundo, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).

2009.- Berlín gana el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia veinte años después de la caída del histórico Muro.

2015.- Más de 100.000 evacuados en Japón por las peores inundaciones en décadas.

2016.- Rusia y EEUU alcanzan un acuerdo para el cese de las hostilidades en Siria que acepta Siria.

2018.- La exvicepresidenta del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría deja la política.

.- EEUU cierra la misión palestina en Washington.

El 10 de septiembre nacieron:

1887.- Francisco Serrano Anguita, escritor español.

1931.- José Rubio, actor español.

1933.- Karl Lagerfeld, diseñador de moda alemán.

1941.- Christopher Hogwood, director de orquesta británico.

1943.- Antonio Morales, Junior, cantante español.

1945.- José Feliciano, cantautor puertorriqueño.

1947.- José Miguel Echávarri, ciclista español y director de equipo ciclista.

1953.- Amy Irving, actriz norteamericana.

1961.- Alberto Núñez Feijóo, político español.

1966.- Jordi Tarres, campeón español de motociclismo.

1979.- Laia Palau, jugadora de baloncesto española.

El 10 de septiembre murieron:

1978.- Ronnie Petterson, piloto sueco de Fórmula 1.

1979.- Agostinho Nieto, presidente angoleño.

1983.- John Vorster, estadista surafricano.

1984.- Ismael Merlo, actor español.

1986.- Rafael Gil, cineasta español.

1994.- José María Alfaro, diplomático y escritor español.

1996.- José Tarín Iglesias, periodista español.

1999.- Alfredo Kraus, cantante español.

2002.- José Luis Massera, matemático uruguayo.

.- Roberto Vidal Bolaño, dramaturgo español.

2015.- Alberto Schommer, fotógrafo español.

2017.-Teresa Castells, propietaria de la librería Lagún (San Sebastián), símbolo de la resistencia ante ETA.

.- Len Wein, escritor, editor y leyenda del cómic estadounidense.

