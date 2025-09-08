Tal día como HOY, 9 de septiembre
Tal día como hoy cumple años:
Jesús Vázquez, presentador de televisión, 9 de septiembre de 1965: 59 años
Las efemérides del día:
1609.- Tratado de Madrid sobre el reconocimiento de fronteras entre España y Marruecos.
1642.- Rendición de España y pérdida de Perpiñán y el Rosellón.
1857.- Entra en vigor la Ley de Instrucción Pública del ministro Claudio Moyano.
1886.- Firma de la Convención de Berna sobre propiedad artística y literaria.
1915.- I Guerra Mundial: dirigibles alemanes bombardean Londres.
1917.- Arresto del general Kornilov por tentativa de golpe de Estado contra el Gobierno provisional ruso.
1932.- Las Cortes aprueban el Estatuto de Autonomía de Cataluña: 314 votos a favor y 24 en contra.
1939.- La Alemania nazi se sitúa frente a Varsovia para atacar.
1941.- II Guerra Mundial: la División Azul española se une a la lucha antisoviética en el sector de Leningrado.
1942.- Un avión japonés bombardea Brookings (Oregón): único ataque aéreo durante la II Guerra Mundial en territorio continental estadounidense.
1944.- Golpe de Estado en Bulgaria con apoyo del Ejército soviético e implantación de la dictadura.
1948.- Proclamación de la República Popular Democrática de Corea (del Norte).
1951.- Las fuerzas del Ejército Popular de Liberación Chino ocupan Lhasa, capital del Tibet.
1954.- Terremoto de 6,8 grados Richter en El Asnam (Argelia): 1.400 muertos y 15.000 heridos.
1956.- El presidente egipcio, Nasser, rechaza el plan de EEUU sobre el canal de Suez.
1975.- El príncipe Norodom Sihanuk regresa del exilio a Camboya.
1986.- Mueren cien personas en Nigeria al chocar dos barcos frente a las costas del Estado de Rivers.
1988.- Desbordamiento del río Brahmaputra: 1.000 muertos en Bangla Desh.
1989.- La tenista alemana Steffi Graf gana el segundo torneo consecutivo de tenis de EEUU contra Martina Navratilova en tres sets, en Nueva York.
1991.- Tayikistán declara su independencia de la URSS.
1994.- El escritor Camilo José de Cela es condecorado por la Unesco con la Medalla de Oro Picasso.
1995.- 300.000 jóvenes de 36 países asisten en Loreto (Italia) al encuentro del Papa Juan Pablo II con la juventud en favor de la paz y la dignidad humana.
1996.- Croacia y Yugoslavia establecen relaciones diplomáticas completas tras cinco años de guerra.
1997.- El equipo español de maratón, ganador de la copa del mundo de maratón (Abel Antón, Martín Fiz, Fabián Roncero, José Manuel García, Alberto Juzdado y Diego García) obtiene el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.
1999.- Israel libera a 199 presos y devuelve a los palestinos el 7 % de Cisjordania.
2000.- La Infanta Elena da a luz en Madrid a su segundo hijo, Victoria Federica.
2001.- Primer matrimonio civil en España entre una transexual y un hombre en Igualada (Barcelona).
2002.- La cadena de televisión Al Yazira difunde un vídeo en el que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre de 2001.
2003.- Un equipo de arqueólogos localiza en Gerona una torre defensiva de cuatro pisos de la época de Carlomagno
2004.- Atentado con bomba de Jemaah Islamiya (JI) junto a la embajada de Australia en Yakarta: ocho muertos y 160 heridos. .- Graves inundaciones en el suroeste chino: 180 muertos.
2009.- Un comando libera al periodista británico, Stephen Farrell, secuestrado en Afganistán.
2010.- El Parlamento Europeo exige oficialmente al presidente francés, Nicolas Sarkozy, que suspenda la expulsión de gitanos.
.- El pleno del Congreso de los diputados de España aprueba la Reforma Laboral.
2012.- El presidente francés, François Hollande anuncia recortes y reformas tributarias de más de 30.000 millones de euros.
2014.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anuncia que no concurrirá a las elecciones municipales del año siguiente.
2015.- España acogerá 17.680 refugiados a propuesta de la comisión europea.
.- El Senado aprueba la reforma de la ley del aborto.
El 9 de septiembre nacieron:
1585.- Cardenal Richelieu, el francés Armand Jean du Plessis.
1791.- José María Paz, general y político argentino.
1828.- León Tolstoi, escritor ruso.
1894.- Carlos Borosque, cineasta chileno.
1908.- Cesare Pavese, escritor italiano.
1918.- Oscar Luigi Scalfaro, presidente de Italia.
1922.- Álvaro de Laiglesia, escritor y humorista español.
1924.- Rik vam Steembergen, campeón ciclista belga.
1935.- Hilario Azcárate, pelotari español.
1944.- Álvaro Gil-Robles, jurista y político español.
1950.- Agustín Díaz Yanes, director y guionista español de cine.
2000.- Victoria Federica de Marichalar y Borbón, nieta de los Reyes de España eméritos.
El 9 de septiembre murieron:
1898.- Stéphane Mallarmé, poeta simbolista francés.
1901.- Henri Marie de Toulouse-Lautrec, pintor francés.
1976.- Mao Tse-Tung, presidente de China.1979.- Jean Seberg, actriz estadounidense.
1981.- Ricardo Balbín, abogado y político argentino.
1994.- Patrick O'Neal, actor estadounidense.
.- Luis Bergareche, empresario español de prensa y deportes.
2002.- Antonio Humanes, compositor español.
.- José Luis Massera, político y matemático uruguayo.
2003.- Edward Teller, físico estadounidense.
.- Joaquín Homs Oller, músico catalán.
2006.- Ramón 'Tito' Fernández, director de cine y series de televisión.
.- María Dolores de la Fuente, fundadora de Pipas Facundo.
2008.- Nouhak Phoumsavan, expresidente de Laos.
2010.- María Rodríguez Juárez «La Goyerías», una de las pocas mujeres que luchó con los maquis.
2014.- Emilio Botín, banquero español.
