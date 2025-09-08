Tal día como HOY, 9 de septiembre

R. H. Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:35 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Jesús Vázquez, presentador de televisión, 9 de septiembre de 1965: 59 años

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1609.- Tratado de Madrid sobre el reconocimiento de fronteras entre España y Marruecos.

1642.- Rendición de España y pérdida de Perpiñán y el Rosellón.

1857.- Entra en vigor la Ley de Instrucción Pública del ministro Claudio Moyano.

1886.- Firma de la Convención de Berna sobre propiedad artística y literaria.

1915.- I Guerra Mundial: dirigibles alemanes bombardean Londres.

1917.- Arresto del general Kornilov por tentativa de golpe de Estado contra el Gobierno provisional ruso.

1932.- Las Cortes aprueban el Estatuto de Autonomía de Cataluña: 314 votos a favor y 24 en contra.

1939.- La Alemania nazi se sitúa frente a Varsovia para atacar.

1941.- II Guerra Mundial: la División Azul española se une a la lucha antisoviética en el sector de Leningrado.

1942.- Un avión japonés bombardea Brookings (Oregón): único ataque aéreo durante la II Guerra Mundial en territorio continental estadounidense.

1944.- Golpe de Estado en Bulgaria con apoyo del Ejército soviético e implantación de la dictadura.

1948.- Proclamación de la República Popular Democrática de Corea (del Norte).

1951.- Las fuerzas del Ejército Popular de Liberación Chino ocupan Lhasa, capital del Tibet.

1954.- Terremoto de 6,8 grados Richter en El Asnam (Argelia): 1.400 muertos y 15.000 heridos.

1956.- El presidente egipcio, Nasser, rechaza el plan de EEUU sobre el canal de Suez.

1975.- El príncipe Norodom Sihanuk regresa del exilio a Camboya.

1986.- Mueren cien personas en Nigeria al chocar dos barcos frente a las costas del Estado de Rivers.

1988.- Desbordamiento del río Brahmaputra: 1.000 muertos en Bangla Desh.

1989.- La tenista alemana Steffi Graf gana el segundo torneo consecutivo de tenis de EEUU contra Martina Navratilova en tres sets, en Nueva York.

1991.- Tayikistán declara su independencia de la URSS.

1994.- El escritor Camilo José de Cela es condecorado por la Unesco con la Medalla de Oro Picasso.

1995.- 300.000 jóvenes de 36 países asisten en Loreto (Italia) al encuentro del Papa Juan Pablo II con la juventud en favor de la paz y la dignidad humana.

1996.- Croacia y Yugoslavia establecen relaciones diplomáticas completas tras cinco años de guerra.

1997.- El equipo español de maratón, ganador de la copa del mundo de maratón (Abel Antón, Martín Fiz, Fabián Roncero, José Manuel García, Alberto Juzdado y Diego García) obtiene el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

1999.- Israel libera a 199 presos y devuelve a los palestinos el 7 % de Cisjordania.

2000.- La Infanta Elena da a luz en Madrid a su segundo hijo, Victoria Federica.

2001.- Primer matrimonio civil en España entre una transexual y un hombre en Igualada (Barcelona).

2002.- La cadena de televisión Al Yazira difunde un vídeo en el que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre de 2001.

2003.- Un equipo de arqueólogos localiza en Gerona una torre defensiva de cuatro pisos de la época de Carlomagno

2004.- Atentado con bomba de Jemaah Islamiya (JI) junto a la embajada de Australia en Yakarta: ocho muertos y 160 heridos. .- Graves inundaciones en el suroeste chino: 180 muertos.

2009.- Un comando libera al periodista británico, Stephen Farrell, secuestrado en Afganistán.

2010.- El Parlamento Europeo exige oficialmente al presidente francés, Nicolas Sarkozy, que suspenda la expulsión de gitanos.

.- El pleno del Congreso de los diputados de España aprueba la Reforma Laboral.

2012.- El presidente francés, François Hollande anuncia recortes y reformas tributarias de más de 30.000 millones de euros.

2014.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anuncia que no concurrirá a las elecciones municipales del año siguiente.

2015.- España acogerá 17.680 refugiados a propuesta de la comisión europea.

.- El Senado aprueba la reforma de la ley del aborto.

El 9 de septiembre nacieron:

1585.- Cardenal Richelieu, el francés Armand Jean du Plessis.

1791.- José María Paz, general y político argentino.

1828.- León Tolstoi, escritor ruso.

1894.- Carlos Borosque, cineasta chileno.

1908.- Cesare Pavese, escritor italiano.

1918.- Oscar Luigi Scalfaro, presidente de Italia.

1922.- Álvaro de Laiglesia, escritor y humorista español.

1924.- Rik vam Steembergen, campeón ciclista belga.

1935.- Hilario Azcárate, pelotari español.

1944.- Álvaro Gil-Robles, jurista y político español.

1950.- Agustín Díaz Yanes, director y guionista español de cine.

2000.- Victoria Federica de Marichalar y Borbón, nieta de los Reyes de España eméritos.

El 9 de septiembre murieron:

1898.- Stéphane Mallarmé, poeta simbolista francés.

1901.- Henri Marie de Toulouse-Lautrec, pintor francés.

1976.- Mao Tse-Tung, presidente de China.1979.- Jean Seberg, actriz estadounidense.

1981.- Ricardo Balbín, abogado y político argentino.

1994.- Patrick O'Neal, actor estadounidense.

.- Luis Bergareche, empresario español de prensa y deportes.

2002.- Antonio Humanes, compositor español.

.- José Luis Massera, político y matemático uruguayo.

2003.- Edward Teller, físico estadounidense.

.- Joaquín Homs Oller, músico catalán.

2006.- Ramón 'Tito' Fernández, director de cine y series de televisión.

.- María Dolores de la Fuente, fundadora de Pipas Facundo.

2008.- Nouhak Phoumsavan, expresidente de Laos.

2010.- María Rodríguez Juárez «La Goyerías», una de las pocas mujeres que luchó con los maquis.

2014.- Emilio Botín, banquero español. EFE

