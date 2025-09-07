HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
Miguel Báez 'El Litri'.
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 8 de septiembre

R. H.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:42

Tal día como hoy cumple años:

Miguel Báez 'El Litri', torero, 8 de septiembre de 1968: 57 años.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1252.- El rey Jaime I de Aragón ordena el traslado de la ciudad de Castellón a la Llanura o Plana.

1873.- Emilio Castelar elegido presidente de la I República en sustitución de Nicolás Salmerón.

1888.- Botadura del submarino «Peral», inventado por el marino español Isaac Peral y construido en La Carraca(Cádiz).

1920.- El Comité Central del Partido del Congreso de la India aprueba programa de Gandhi en la lucha no violenta contra Inglaterra.

1925.- Desembarco del ejército español en Alhucemas (Marruecos).

1926.- Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones, mientras España anuncia su retirada.

1933.- Dimite el primer Gobierno republicano de Manuel Azaña.

1933.- Ghazi I, sucesor de Faisal I, es coronado rey de Irak.

1941.- Ho Chi Minh crea la Liga para la Independencia del Vietnam (Vietminh).

1943.- II Guerra Mundial: La BBC de Londres anuncia oficialmente la capitulación de Italia.

1944.- La Alemania nazi ataca Londres con un nuevo tipo de bombas volantes (V-2).

1945.- Ho Chi Minh establece el sufragio universal en Vietnam.

1951.- Tratados de paz y de seguridad entre EEUU y Japón.

1953.- La República de Austria es reconocida por la URSS sin cobro de sus gastos de ocupación.

1967.- Proclamación de la República de Uganda.

1972.- Se crea en España la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

1974.- El presidente Gerald Ford indulta a Nixon de delitos cometidos durante su mandato.

1977.- Rafael Alberti renuncia a ser diputado por el PCE.

1991.- Aprobada en referéndum la independencia de Macedonia con derecho a asociarse a una Yugoslavia de Estados soberanos.

1994.- Despedidos en Berlín con honores militares los últimos destacamentos aliados (Reino Unido, Francia y EEUU) de la Guerra Fría.

1997.- 133 muertos tras el naufragio del transbordador haitiano 'Fierté Gonavienne' en el puerto de Montrouis (Haití).

1999.- 93 muertos y centenares de heridos tras la explosión de una bomba en un edificio de Moscú por extremistas musulmanes del Cáucaso.

2000.- Clausura de la Cumbre del Milenio de la ONU con 146 jefes de Estado o de Gobierno en Nueva York.

2005.- El presidente de Ucrania, Víctor Yuschenko, cesa al Gobierno en pleno.

2006.- 18 muertos en un atentado junto a la embajada de EEUU en Kabul (Afganistán).

2008.- Tras dos años de bloqueo, PSOE y PP pactan el nuevo Consejo General del Poder Judicial, sin magistrados no afiliados a las asociaciones judiciales.

2009.- El presidente afgano Hamid Karzai, reelegido presidente del país por mayoría absoluta

.- Desaparecen 200 personas al naufragar una embarcación frente a Sierra Leona.

2010.- Irán suspende la condena de lapidación por supuesto adulterio a Sakineh Mohammadi Hastían para revisar el caso.

2013.- El presidente sirio, Bachar al Asad, niega haber utilizado armas químicas.

2018.- La Princesa Leonor abre en Asturias su actividad institucional fuera de Madrid.

El 8 de septiembre nacieron:

1157.- Ricardo «Corazón de León», rey de Inglaterra.

1474.- Ludovico Ariosto, poeta italiano.

1736.- Lorenzo Tiépolo, pintor italiano.

1827.- Juan Valera, escritor español.

1830.- Frederic Mistral, poeta francés, P. Nobel 1904.

1862.- Mariano Benlliure, escultor español.

1909.- Domingo García Sabell, médico y escritor español.

1917.- José Ignacio Fernández Alonso, químico físico español.

1947.- Diego López Garrido, profesor y político español 1950.

.- Ricardo Martí Fluxa, diplomático.

1987.- Wiz Khalifa, rapero y actor estadounidense.

1989.- Tim Bergling, DJ sueco más conocido por Avici

El 8 de septiembre murieron:

1645.- Francisco de Quevedo, escritor español.

1949.- Richard Strauss, músico alemán.

1978.- Ricardo Zamora, guardameta español.

1980.- José Ortiz Echagüe, fotógrafo y empresario español.

1981.- Alfonso Sánchez, crítico español de cine.

1985.- John F. Enders, virólogo estadounidense, Nobel de Medicina 1954.

2002.- Henri Rol-Tanguy, resistente francés en la II G. M.

2003.- Leni Riefenstahl, cineasta alemana.

2004.- Matías Prats, periodista español.

.- Manuel Fernández Teixeiro, poeta gallego.

2009.- Mike Bongiorno, presentador de la TV italiana.

2016.- Johan Botha, cantante sudafricano de ópera.

.- Prince Buster, músico jamaicano.

2017.- Don Williams, cantante estadounidense.

.- Pierre Bergé, empresario y mecenas francés.

2019.- Camilo Sesto, cantante español.

EFE

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  3. 3

    Reabre el súper de Cáceres que añoraron los vecinos durante cinco meses
  4. 4 ¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
  5. 5 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  6. 6 Lluvia el domingo: consulta aquí la previsión del tiempo para el puente por el Día de Extremadura
  7. 7

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  8. 8 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  9. 9 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  10. 10 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 8 de septiembre

Tal día como HOY, 8 de septiembre