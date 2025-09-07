Tal día como HOY, 8 de septiembre
R. H.
Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:42
Tal día como hoy cumple años:
Miguel Báez 'El Litri', torero, 8 de septiembre de 1968: 57 años.
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1252.- El rey Jaime I de Aragón ordena el traslado de la ciudad de Castellón a la Llanura o Plana.
1873.- Emilio Castelar elegido presidente de la I República en sustitución de Nicolás Salmerón.
1888.- Botadura del submarino «Peral», inventado por el marino español Isaac Peral y construido en La Carraca(Cádiz).
1920.- El Comité Central del Partido del Congreso de la India aprueba programa de Gandhi en la lucha no violenta contra Inglaterra.
1925.- Desembarco del ejército español en Alhucemas (Marruecos).
1926.- Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones, mientras España anuncia su retirada.
1933.- Dimite el primer Gobierno republicano de Manuel Azaña.
1933.- Ghazi I, sucesor de Faisal I, es coronado rey de Irak.
1941.- Ho Chi Minh crea la Liga para la Independencia del Vietnam (Vietminh).
1943.- II Guerra Mundial: La BBC de Londres anuncia oficialmente la capitulación de Italia.
1944.- La Alemania nazi ataca Londres con un nuevo tipo de bombas volantes (V-2).
1945.- Ho Chi Minh establece el sufragio universal en Vietnam.
1951.- Tratados de paz y de seguridad entre EEUU y Japón.
1953.- La República de Austria es reconocida por la URSS sin cobro de sus gastos de ocupación.
1967.- Proclamación de la República de Uganda.
1972.- Se crea en España la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
1974.- El presidente Gerald Ford indulta a Nixon de delitos cometidos durante su mandato.
1977.- Rafael Alberti renuncia a ser diputado por el PCE.
1991.- Aprobada en referéndum la independencia de Macedonia con derecho a asociarse a una Yugoslavia de Estados soberanos.
1994.- Despedidos en Berlín con honores militares los últimos destacamentos aliados (Reino Unido, Francia y EEUU) de la Guerra Fría.
1997.- 133 muertos tras el naufragio del transbordador haitiano 'Fierté Gonavienne' en el puerto de Montrouis (Haití).
1999.- 93 muertos y centenares de heridos tras la explosión de una bomba en un edificio de Moscú por extremistas musulmanes del Cáucaso.
2000.- Clausura de la Cumbre del Milenio de la ONU con 146 jefes de Estado o de Gobierno en Nueva York.
2005.- El presidente de Ucrania, Víctor Yuschenko, cesa al Gobierno en pleno.
2006.- 18 muertos en un atentado junto a la embajada de EEUU en Kabul (Afganistán).
2008.- Tras dos años de bloqueo, PSOE y PP pactan el nuevo Consejo General del Poder Judicial, sin magistrados no afiliados a las asociaciones judiciales.
2009.- El presidente afgano Hamid Karzai, reelegido presidente del país por mayoría absoluta
.- Desaparecen 200 personas al naufragar una embarcación frente a Sierra Leona.
2010.- Irán suspende la condena de lapidación por supuesto adulterio a Sakineh Mohammadi Hastían para revisar el caso.
2013.- El presidente sirio, Bachar al Asad, niega haber utilizado armas químicas.
2018.- La Princesa Leonor abre en Asturias su actividad institucional fuera de Madrid.
El 8 de septiembre nacieron:
1157.- Ricardo «Corazón de León», rey de Inglaterra.
1474.- Ludovico Ariosto, poeta italiano.
1736.- Lorenzo Tiépolo, pintor italiano.
1827.- Juan Valera, escritor español.
1830.- Frederic Mistral, poeta francés, P. Nobel 1904.
1862.- Mariano Benlliure, escultor español.
1909.- Domingo García Sabell, médico y escritor español.
1917.- José Ignacio Fernández Alonso, químico físico español.
1947.- Diego López Garrido, profesor y político español 1950.
.- Ricardo Martí Fluxa, diplomático.
1987.- Wiz Khalifa, rapero y actor estadounidense.
1989.- Tim Bergling, DJ sueco más conocido por Avici
El 8 de septiembre murieron:
1645.- Francisco de Quevedo, escritor español.
1949.- Richard Strauss, músico alemán.
1978.- Ricardo Zamora, guardameta español.
1980.- José Ortiz Echagüe, fotógrafo y empresario español.
1981.- Alfonso Sánchez, crítico español de cine.
1985.- John F. Enders, virólogo estadounidense, Nobel de Medicina 1954.
2002.- Henri Rol-Tanguy, resistente francés en la II G. M.
2003.- Leni Riefenstahl, cineasta alemana.
2004.- Matías Prats, periodista español.
.- Manuel Fernández Teixeiro, poeta gallego.
2009.- Mike Bongiorno, presentador de la TV italiana.
2016.- Johan Botha, cantante sudafricano de ópera.
.- Prince Buster, músico jamaicano.
2017.- Don Williams, cantante estadounidense.
.- Pierre Bergé, empresario y mecenas francés.
2019.- Camilo Sesto, cantante español.
EFE
