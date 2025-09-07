Tal día como HOY, 8 de septiembre

R. H. Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:42 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Miguel Báez 'El Litri', torero, 8 de septiembre de 1968: 57 años.

1252.- El rey Jaime I de Aragón ordena el traslado de la ciudad de Castellón a la Llanura o Plana.

1873.- Emilio Castelar elegido presidente de la I República en sustitución de Nicolás Salmerón.

1888.- Botadura del submarino «Peral», inventado por el marino español Isaac Peral y construido en La Carraca(Cádiz).

1920.- El Comité Central del Partido del Congreso de la India aprueba programa de Gandhi en la lucha no violenta contra Inglaterra.

1925.- Desembarco del ejército español en Alhucemas (Marruecos).

1926.- Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones, mientras España anuncia su retirada.

1933.- Dimite el primer Gobierno republicano de Manuel Azaña.

1933.- Ghazi I, sucesor de Faisal I, es coronado rey de Irak.

1941.- Ho Chi Minh crea la Liga para la Independencia del Vietnam (Vietminh).

1943.- II Guerra Mundial: La BBC de Londres anuncia oficialmente la capitulación de Italia.

1944.- La Alemania nazi ataca Londres con un nuevo tipo de bombas volantes (V-2).

1945.- Ho Chi Minh establece el sufragio universal en Vietnam.

1951.- Tratados de paz y de seguridad entre EEUU y Japón.

1953.- La República de Austria es reconocida por la URSS sin cobro de sus gastos de ocupación.

1967.- Proclamación de la República de Uganda.

1972.- Se crea en España la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

1974.- El presidente Gerald Ford indulta a Nixon de delitos cometidos durante su mandato.

1977.- Rafael Alberti renuncia a ser diputado por el PCE.

1991.- Aprobada en referéndum la independencia de Macedonia con derecho a asociarse a una Yugoslavia de Estados soberanos.

1994.- Despedidos en Berlín con honores militares los últimos destacamentos aliados (Reino Unido, Francia y EEUU) de la Guerra Fría.

1997.- 133 muertos tras el naufragio del transbordador haitiano 'Fierté Gonavienne' en el puerto de Montrouis (Haití).

1999.- 93 muertos y centenares de heridos tras la explosión de una bomba en un edificio de Moscú por extremistas musulmanes del Cáucaso.

2000.- Clausura de la Cumbre del Milenio de la ONU con 146 jefes de Estado o de Gobierno en Nueva York.

2005.- El presidente de Ucrania, Víctor Yuschenko, cesa al Gobierno en pleno.

2006.- 18 muertos en un atentado junto a la embajada de EEUU en Kabul (Afganistán).

2008.- Tras dos años de bloqueo, PSOE y PP pactan el nuevo Consejo General del Poder Judicial, sin magistrados no afiliados a las asociaciones judiciales.

2009.- El presidente afgano Hamid Karzai, reelegido presidente del país por mayoría absoluta

.- Desaparecen 200 personas al naufragar una embarcación frente a Sierra Leona.

2010.- Irán suspende la condena de lapidación por supuesto adulterio a Sakineh Mohammadi Hastían para revisar el caso.

2013.- El presidente sirio, Bachar al Asad, niega haber utilizado armas químicas.

2018.- La Princesa Leonor abre en Asturias su actividad institucional fuera de Madrid.

El 8 de septiembre nacieron:

1157.- Ricardo «Corazón de León», rey de Inglaterra.

1474.- Ludovico Ariosto, poeta italiano.

1736.- Lorenzo Tiépolo, pintor italiano.

1827.- Juan Valera, escritor español.

1830.- Frederic Mistral, poeta francés, P. Nobel 1904.

1862.- Mariano Benlliure, escultor español.

1909.- Domingo García Sabell, médico y escritor español.

1917.- José Ignacio Fernández Alonso, químico físico español.

1947.- Diego López Garrido, profesor y político español 1950.

.- Ricardo Martí Fluxa, diplomático.

1987.- Wiz Khalifa, rapero y actor estadounidense.

1989.- Tim Bergling, DJ sueco más conocido por Avici

El 8 de septiembre murieron:

1645.- Francisco de Quevedo, escritor español.

1949.- Richard Strauss, músico alemán.

1978.- Ricardo Zamora, guardameta español.

1980.- José Ortiz Echagüe, fotógrafo y empresario español.

1981.- Alfonso Sánchez, crítico español de cine.

1985.- John F. Enders, virólogo estadounidense, Nobel de Medicina 1954.

2002.- Henri Rol-Tanguy, resistente francés en la II G. M.

2003.- Leni Riefenstahl, cineasta alemana.

2004.- Matías Prats, periodista español.

.- Manuel Fernández Teixeiro, poeta gallego.

2009.- Mike Bongiorno, presentador de la TV italiana.

2016.- Johan Botha, cantante sudafricano de ópera.

.- Prince Buster, músico jamaicano.

2017.- Don Williams, cantante estadounidense.

.- Pierre Bergé, empresario y mecenas francés.

2019.- Camilo Sesto, cantante español.

