HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Angels Barceló.
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 7 de septiembre

R. H.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:34

Tal día como hoy cumple años:

Angels Barceló, periodista, 7 de septiembre de 1963: 62 años.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1741.- El marino español Blas de Lezo muere en Cartagena de Indias en combate contra la escuadra inglesa del almirante Vernon.

1870.- El buque inglés Captain naufraga a 20 millas del cabo Finisterre: 492 muertos.

1873.- Dimite el presidente de la primera República española, Nicolás Salmerón, por negarse a firmar sentencias de muerte.

1901.- Firma en Pekín del protocolo de paz que pone fin al conflicto internacional causado por la insurrección de los boxers en mayo de 1900.

1904.- Tibet firma con Gran Bretaña un tratado de vasallaje y provoca las protestas de China.

1922.- El rey Constantino I huye de Grecia.

1934.- Huelga en EEUU de 400.000 trabajadores textiles: 10 muertos y 50 heridos en actos de violencia.

1940.- Segunda Guerra Mundial: comienza el bombardeo masivo de Londres y otras ciudades inglesas por los nazis.

1947.- Graves enfrentamientos en Nueva Delhi (India) entre hindúes y musulmanes.

1977.- Firma de dos tratados entre EEUU (Jimmy Carter) y Panamá (Omar Torrijos) sobre el Canal y neutralidad permanente en la perspectiva de soberanía.

1982.- Gran despliegue de tropas soviéticas en Afganistán.

1987.- Amintore Fanfani deja de ser primer ministro italiano.

1988.- Turquía abre las puertas a una entrada masiva de kurdos huidos de los bombardeos del Kurdistán.

1991.- La Junta General de Accionistas del Banco Exterior de España aprueba la fusión por absorción con el Banco de Crédito Industrial.

1995.- Irán, Siria y Turquía dialogan para impedir la partición de Irak.

1998.- La Audiencia de Pamplona condena al expresidente de Navarra Gabriel Urralburu y a su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, a once y siete años de cárcel por cohecho.

1999.- Terremoto en Atenas (Grecia): 138 muertos, 2.000 heridos y 100.000 damnificados.

2002.- El presidente de EEUU advierte a la ONU de estar dispuesto a atacar a Irak en solitario.

2005.- Hosni Mubarak gana las elecciones egipcias con el 88,5 % de los votos .

2006.- Tony Blair anuncia su abandono a corto plazo de la jefatura del Gobierno británico.

2008.- El Gobierno estadounidense anuncia la intervención de las dos mayores compañías hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac.

2010.- Más de un millón de personas se manifiestan en varias ciudades francesas contra la reforma del sistema de pensiones.

2013.- Tokio gana la sede de los Juegos Olímpicos 2010.

2017.- El Tribunal Constitucional suspende la Ley del referéndum después de que el Gobierno la recurriera.

2018.- Ciudadanos rompe el pacto de investidura con el PSOE en Andalucía.

.- Dolores de Cospedal deja la Presidencia del PP en Castilla-La Mancha.

El 7 de septiembre nacieron:

1533.- Isabel I, reina de Inglaterra.

1707.- Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, naturalista, filósofo y escritor francés.

1832.- Emilio Castelar, escritor, orador y político español.

1909.- Elia Kazan, cineasta estadounidense.

1917.- Gerardo Fernández Albor, político español.

1930.- Rey Balduino de Bélgica.

1931.- José Luis Núñez, expresidente del FC Barcelona.

1935.- Abdu Diuf, político senegalés.

1946.- Juan José Benítez, escritor español.

1947.- Rosa Conde, política española.

1963.- Angels Barceló, periodista española.

El 7 de septiembre murieron:

1907.- Sully Prudhome (Prudhomme), poeta y ensayista francés, primer Premio Nobel de Literatura en 1901.

1949.- José Clemente Orozco, muralista mexicano.

1951.- María Montez, actriz estadounidense de origen español.

1966.- Celso Lagar Arroyo, pintor español.

1992.- Rafael Solana, escritor mexicano.

1994.- Terence Young, cineasta británico.

1997.- Mobutu Sese Seko, político de Zaire.

2003.- Manuel Barbadillo, pintor español.

2015.- José María Ruiz Mateos, fundador del emporio Rumasa.

2016.- Bobby Chacón, boxeador estadounidense.

2018.- Ceesepe, pintor e ilustrador de la movida madrileña.

EFE

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  2. 2 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  3. 3 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  4. 4 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  5. 5

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  6. 6

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  7. 7

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  8. 8

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  9. 9 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  10. 10 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 7 de septiembre

Tal día como HOY, 7 de septiembre