Tal día como HOY, 7 de septiembre

R. H. Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:34 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Angels Barceló, periodista, 7 de septiembre de 1963: 62 años.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1741.- El marino español Blas de Lezo muere en Cartagena de Indias en combate contra la escuadra inglesa del almirante Vernon.

1870.- El buque inglés Captain naufraga a 20 millas del cabo Finisterre: 492 muertos.

1873.- Dimite el presidente de la primera República española, Nicolás Salmerón, por negarse a firmar sentencias de muerte.

1901.- Firma en Pekín del protocolo de paz que pone fin al conflicto internacional causado por la insurrección de los boxers en mayo de 1900.

1904.- Tibet firma con Gran Bretaña un tratado de vasallaje y provoca las protestas de China.

1922.- El rey Constantino I huye de Grecia.

1934.- Huelga en EEUU de 400.000 trabajadores textiles: 10 muertos y 50 heridos en actos de violencia.

1940.- Segunda Guerra Mundial: comienza el bombardeo masivo de Londres y otras ciudades inglesas por los nazis.

1947.- Graves enfrentamientos en Nueva Delhi (India) entre hindúes y musulmanes.

1977.- Firma de dos tratados entre EEUU (Jimmy Carter) y Panamá (Omar Torrijos) sobre el Canal y neutralidad permanente en la perspectiva de soberanía.

1982.- Gran despliegue de tropas soviéticas en Afganistán.

1987.- Amintore Fanfani deja de ser primer ministro italiano.

1988.- Turquía abre las puertas a una entrada masiva de kurdos huidos de los bombardeos del Kurdistán.

1991.- La Junta General de Accionistas del Banco Exterior de España aprueba la fusión por absorción con el Banco de Crédito Industrial.

1995.- Irán, Siria y Turquía dialogan para impedir la partición de Irak.

1998.- La Audiencia de Pamplona condena al expresidente de Navarra Gabriel Urralburu y a su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, a once y siete años de cárcel por cohecho.

1999.- Terremoto en Atenas (Grecia): 138 muertos, 2.000 heridos y 100.000 damnificados.

2002.- El presidente de EEUU advierte a la ONU de estar dispuesto a atacar a Irak en solitario.

2005.- Hosni Mubarak gana las elecciones egipcias con el 88,5 % de los votos .

2006.- Tony Blair anuncia su abandono a corto plazo de la jefatura del Gobierno británico.

2008.- El Gobierno estadounidense anuncia la intervención de las dos mayores compañías hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac.

2010.- Más de un millón de personas se manifiestan en varias ciudades francesas contra la reforma del sistema de pensiones.

2013.- Tokio gana la sede de los Juegos Olímpicos 2010.

2017.- El Tribunal Constitucional suspende la Ley del referéndum después de que el Gobierno la recurriera.

2018.- Ciudadanos rompe el pacto de investidura con el PSOE en Andalucía.

.- Dolores de Cospedal deja la Presidencia del PP en Castilla-La Mancha.

El 7 de septiembre nacieron:

1533.- Isabel I, reina de Inglaterra.

1707.- Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, naturalista, filósofo y escritor francés.

1832.- Emilio Castelar, escritor, orador y político español.

1909.- Elia Kazan, cineasta estadounidense.

1917.- Gerardo Fernández Albor, político español.

1930.- Rey Balduino de Bélgica.

1931.- José Luis Núñez, expresidente del FC Barcelona.

1935.- Abdu Diuf, político senegalés.

1946.- Juan José Benítez, escritor español.

1947.- Rosa Conde, política española.

1963.- Angels Barceló, periodista española.

El 7 de septiembre murieron:

1907.- Sully Prudhome (Prudhomme), poeta y ensayista francés, primer Premio Nobel de Literatura en 1901.

1949.- José Clemente Orozco, muralista mexicano.

1951.- María Montez, actriz estadounidense de origen español.

1966.- Celso Lagar Arroyo, pintor español.

1992.- Rafael Solana, escritor mexicano.

1994.- Terence Young, cineasta británico.

1997.- Mobutu Sese Seko, político de Zaire.

2003.- Manuel Barbadillo, pintor español.

2015.- José María Ruiz Mateos, fundador del emporio Rumasa.

2016.- Bobby Chacón, boxeador estadounidense.

2018.- Ceesepe, pintor e ilustrador de la movida madrileña.

EFE

Temas

Cumpleaños de HOY