César Rincón.
Tal día como HOY, 5 de septiembre

R. H.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:11

Tal día como hoy cumple años:

César Rincón, torero, 5 de septiembre de 1965: 60 años

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1567.- El duque de Alba crea en Flandes el Tribunal de los Tumultos o de la Sangre.

1717.- El rey Jorge I de Inglaterra proclama el perdón de piratas, contrabandistas y aventureros arrepentidos.

1839.- Comienza la primera 'guerra del opio' para contener la corrupción física y moral de China.

1910.- Marie Curie y André-Louis Debierne informan a la Academia de Ciencias sobre su preparado de radio en estado metálico.

1926.- Un decreto de Miguel Primo de Rivera establece el «estado de guerra» en España.

1929.- El jefe del Gobierno francés, Arístide Briand, propone a la Sociedad de Naciones la constitución de los Estados Unidos de Europa.

1931.- El Tribunal Internacional de La Haya declara la unión aduanera de Alemania y Austria.

1936.- La estadounidense Beryl Markham primera mujer que sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste.

1944.- Firma del tratado de constitución del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo).

1945.- El emperador Hiro Hito inaugura el Parlamento del Japón.

1951.- El emir Talal ibn Abdullah es proclamado rey de Jordania.

1960.- El poeta Leopoldo Sedar Senghor es elegido presidente de Senegal.

1972.- Mueren en las Olimpiadas de Munich once atletas israelíes y cinco guerrilleros de «Septiembre Negro» en el asalto de un comando palestino a su alojamiento.

1977.- EEUU lanza la sonda espacial «Voyager I» para observar Júpiter y Saturno.

1981.- Muere en Barcelona Enrique Cerdán Calixto, máximo responsable de los Grapo, por disparos de la Policía.

.- Inaugurado el primer congreso del sindicato polaco Solidaridad: Lech Walesa es confirmado presidente.

1984.- Triple atentado de los Grapo: en Madrid muere Manuel Ángel de la Quintana; en Sevilla, Rafael Padura; y en La Coruña resulta herido el ingeniero Luis Pardo. Además, muere el grapo Juan García Rueda.

1986.- Asalto del Ejército paquistaní a un avión de la Pan American secuestrado en Karachi por un comando armado: 17 muertos y cien heridos.

.- Incendio en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) que destruye un tercio de este espacio natural.

1989.- La Federación de Atletismo desposee al canadiense Ben Johnson por «doping» de su plusmarca mundial (1987) y convierte a Carl Lewis en «recordman» mundial.

1991.- Aprobación de la primera declaración de derechos humanos y libertades en la URSS y disolución del Congreso de la URSS.

1997.- La Audiencia de Valencia condena a 170 años de prisión a Miguel Ricart por el crimen de las niñas de Alcasser en 1992.

2005.- Gas Natural lanza una OPA «hostil» sobre Endesa por 22.549 millones de euros.

.- 150 muertos al estrellarse un avión en Medan, Sumatra (Indonesia).

2010.-La BBC difunde un vídeo en el que ETA anuncia un «alto el fuego».

2012.- Íker Casillas (Real Madrid) y Xavi Hernández (FC Barcelona), premios Príncipe de Asturias de los Deportes.

2015.- El ex primer ministro luso José Sócrates abandona la cárcel tras cumplir nueve meses en preventiva.

El 5 de septiembre nacieron:

1319.- Pedro IV el Ceremonioso, rey de Aragón.

1638.- Luis XIV de Francia, 'Rey Sol'.

1704.- Maurice Quentin de La Tour, pintor francés.

1905.- Arthur Koestler, escritor austrohúngaro.

1914.- Nicanor Parra, poeta chileno.

1920.- Douglass C. North, economista estadounidense, Premio Nobel en 1993.

1940.- Raquel Welch, actriz estadounidense.

1942.- Werner Herzog, cineasta alemán.

1942.- Evaristo Guerra, pintor español.

1951.- Johan Neeskens, futbolista holandés.

El 5 de septiembre murieron:

1857.- Auguste Comte, filósofo francés.

1902.- Rudolph Virchow, médico y político alemán.

1914.- Charles Peguy, escritor francés.

1926.- Alejandro Pérez Lugín, escritor español.

1983.- Antonio Mairena, cantaor español de flamenco.

1997.- Teresa de Calcuta, santa indio-albanesa, Nobel de la Paz.

.- George Solti, director de orquesta británico de origen húngaro.

2002.- Miguel Alonso, compositor español.

2010.- Shoya Tomizawa, 19 años, piloto japonés de motociclismo,

2011.- Salvatore Licitra, tenor italiano.

2012.- Cristóbal Serra, escritor español.

2013.- Jesús de la Serna, periodista español.

2015.- Joan Rivers, actriz, humorista y presentadora estadounidense. EFE

Publicidad

