Tal día como HOY, 4 de septiembre
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:41
Tal día como hoy cumple años:
Raúl Albiol, futbolista, 4 de septiembre de 1985
Fue noticia:
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Las efemérides del día:
1535.- El pirata Barbarroja saquea la ciudad de Mahón (Islas Baleares).
1822.- El capitán general Francisco Javier de Elío muere ejecutado a garrote vil en Valencia por intento de sublevación absolutista.
1890.- Destrucción por un incendio de media ciudad de Salónica (Grecia).
1904.- Un decreto imperial define en Rusia los derechos de residencia de los judíos.
1912.- Serbia apoya las organizaciones clandestinas para la liberación de Macedonia de la dominación turca.
1936.- Largo Caballero forma Gobierno en España con ministros comunistas y socialistas por dimisión del gabinete de José Giral.
1941.- II Guerra mundial: comienza el bombardeo de Leningrado y 900 días de asedio.
1942.- Ataque aéreo soviético contra Budapest y Konigsberg.
1948.- La reina Guillermina de Holanda abdica en su hija Juliana.
1982.- China abandona oficialmente el maoísmo en el Congreso comunista chino.
1984.- Elecciones Canadá: victoria del partido conservador de Brian Mulroney.
1986.- Yaser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU y el implícito derecho a la existencia del Estado de Israel.
1987.- Incendio y destrucción en Madrid de los Almacenes Arias: 10 bomberos mueren sepultados al derrumbarse seis de ocho plantas.
1990.- Primera reunión de los primeros ministros de las dos Coreas en 45 años.
1992.- Condenado a 7 años de cárcel Todor Yivkov, último presidente comunista de Bulgaria, por abuso de poder y malversación de fondos.
1994.- Huelga de hambre de presos de ETA en 35 prisiones españolas.
1997.- Irak abre un paso fronterizo con Irán tras diecisiete años de cierre de fronteras.
1998.- Se constituye la compañía estadounidense Google.
1999.- El líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Yaser Arafat, y el primer ministro de Israel firman en Sharm el-Sheik (Egipto) el acuerdo de aplicación de «Wye Plantation» de retirada israelí de Cisjordania en tres fases.
2005.- EEUU solicita a la UE y a la OTAN ayuda de emergencia para afrontar las consecuencias del huracán «Katrina».
2006.- Israel e Hizbulá aceptan la mediación de la ONU para canjear presos.
2009.- Mueren 90 personas, la mitad civiles, en un bombardeo de tropas internacionales en Kunduz (Afganistán).
2013.- El Senado de EEUU aprueba una resolución que autoriza el ataque a Siria.
2014.- El Banco Central Europeo baja los tipos de interés hasta el 0,05 % para estimular el crédito.
2016.- El papa Francisco proclama santa a la madre Teresa de Calcuta.
El 4 de septiembre nacieron:
1768.- Francois-René Chateaubriand, escritor y político francés.
1824.- Anton Bruckner, compositor austríaco.
1834.- Gaspar Núñez de Arce, poeta español.
1889.- Ángel González Palencia, arabista y orientalista español.
1895.- Melchor Fernández Almagro, historiador español.
1908.- Richard Wright, escritor estadounidense.
1927.- Eugenio Fontán, empresario radiofónico español.
1935.- Antonio Eceiza, director español de cine.
1937.- Dawn Fraser, nadadora australiana.
1942.- Fernando García de Cortázar, historiador español
1951.- Rosa León, cantautora española.
1981.- Beyoncé, cantante estadounidense.
El 4 de septiembre murieron:
1907.- Edvard Grieg, compositor noruego.
1922.- Georges Sorel, sociólogo francés.
1963.- Robert Schuman, político francés, uno de los fundadores del Mercado Común.
1965.- Albert Schweitzer, teólogo, misionero y musicólogo francés, Nobel de la Paz
1987.- Victor Nekrasov, escritor y disidente soviético.
1989.- Georges Simenon, novelista belga.
1992.- Luis Cardoza y Aragón, historiador guatemalteco.
1997.- Aldo Rossi, arquitecto italiano.
2004.- André Stil, escritor francés.
2006.- Giacinto Facchetti, exfutbolista italiano y presidente Inter de Milán.
.- Steve Irwin, naturista y divulgador científico australiano.
2011.- Lala Aicha, princesa marroquí.
2012.- Lluís Gomis, batería de Los Sirex.
2014.- Gustavo Cerati, músico argentino.
2015.-«Rico Rodríguez», trombonista jamaicano nacido en Cuba.
2016.- El papa Francisco proclama santa a la madre Teresa de Calcuta 9 años después de su muerte, tras un proceso de canonización considerado el más rápido en la historia moderna de la Iglesia.
2018.- Amazon se convierte en la segunda empresa estadounidense en alcanzar una valoración bursátil de un billón de dólares, exclusivo club al que sólo pertenecía Apple.
2019.- Google, penalizada con una multa récord de 170 millones de dólares por violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.
2020.- La directora y guionista Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía.
