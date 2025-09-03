Tal día como HOY, 4 de septiembre

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:41 Compartir

Raúl Albiol, futbolista, 4 de septiembre de 1985

1535.- El pirata Barbarroja saquea la ciudad de Mahón (Islas Baleares).

1822.- El capitán general Francisco Javier de Elío muere ejecutado a garrote vil en Valencia por intento de sublevación absolutista.

1890.- Destrucción por un incendio de media ciudad de Salónica (Grecia).

1904.- Un decreto imperial define en Rusia los derechos de residencia de los judíos.

1912.- Serbia apoya las organizaciones clandestinas para la liberación de Macedonia de la dominación turca.

1936.- Largo Caballero forma Gobierno en España con ministros comunistas y socialistas por dimisión del gabinete de José Giral.

1941.- II Guerra mundial: comienza el bombardeo de Leningrado y 900 días de asedio.

1942.- Ataque aéreo soviético contra Budapest y Konigsberg.

1948.- La reina Guillermina de Holanda abdica en su hija Juliana.

1982.- China abandona oficialmente el maoísmo en el Congreso comunista chino.

1984.- Elecciones Canadá: victoria del partido conservador de Brian Mulroney.

1986.- Yaser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU y el implícito derecho a la existencia del Estado de Israel.

1987.- Incendio y destrucción en Madrid de los Almacenes Arias: 10 bomberos mueren sepultados al derrumbarse seis de ocho plantas.

1990.- Primera reunión de los primeros ministros de las dos Coreas en 45 años.

1992.- Condenado a 7 años de cárcel Todor Yivkov, último presidente comunista de Bulgaria, por abuso de poder y malversación de fondos.

1994.- Huelga de hambre de presos de ETA en 35 prisiones españolas.

1997.- Irak abre un paso fronterizo con Irán tras diecisiete años de cierre de fronteras.

1998.- Se constituye la compañía estadounidense Google.

1999.- El líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Yaser Arafat, y el primer ministro de Israel firman en Sharm el-Sheik (Egipto) el acuerdo de aplicación de «Wye Plantation» de retirada israelí de Cisjordania en tres fases.

2005.- EEUU solicita a la UE y a la OTAN ayuda de emergencia para afrontar las consecuencias del huracán «Katrina».

2006.- Israel e Hizbulá aceptan la mediación de la ONU para canjear presos.

2009.- Mueren 90 personas, la mitad civiles, en un bombardeo de tropas internacionales en Kunduz (Afganistán).

2013.- El Senado de EEUU aprueba una resolución que autoriza el ataque a Siria.

2014.- El Banco Central Europeo baja los tipos de interés hasta el 0,05 % para estimular el crédito.

2016.- El papa Francisco proclama santa a la madre Teresa de Calcuta.

El 4 de septiembre nacieron:

1768.- Francois-René Chateaubriand, escritor y político francés.

1824.- Anton Bruckner, compositor austríaco.

1834.- Gaspar Núñez de Arce, poeta español.

1889.- Ángel González Palencia, arabista y orientalista español.

1895.- Melchor Fernández Almagro, historiador español.

1908.- Richard Wright, escritor estadounidense.

1927.- Eugenio Fontán, empresario radiofónico español.

1935.- Antonio Eceiza, director español de cine.

1937.- Dawn Fraser, nadadora australiana.

1942.- Fernando García de Cortázar, historiador español

1951.- Rosa León, cantautora española.

1981.- Beyoncé, cantante estadounidense.

El 4 de septiembre murieron:

1907.- Edvard Grieg, compositor noruego.

1922.- Georges Sorel, sociólogo francés.

1963.- Robert Schuman, político francés, uno de los fundadores del Mercado Común.

1965.- Albert Schweitzer, teólogo, misionero y musicólogo francés, Nobel de la Paz

1987.- Victor Nekrasov, escritor y disidente soviético.

1989.- Georges Simenon, novelista belga.

1992.- Luis Cardoza y Aragón, historiador guatemalteco.

1997.- Aldo Rossi, arquitecto italiano.

2004.- André Stil, escritor francés.

2006.- Giacinto Facchetti, exfutbolista italiano y presidente Inter de Milán.

.- Steve Irwin, naturista y divulgador científico australiano.

2011.- Lala Aicha, princesa marroquí.

2012.- Lluís Gomis, batería de Los Sirex.

2014.- Gustavo Cerati, músico argentino.

2015.-«Rico Rodríguez», trombonista jamaicano nacido en Cuba.

2018.- Amazon se convierte en la segunda empresa estadounidense en alcanzar una valoración bursátil de un billón de dólares, exclusivo club al que sólo pertenecía Apple.

2019.- Google, penalizada con una multa récord de 170 millones de dólares por violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.

2020.- La directora y guionista Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía.

