Charlie Sheen.

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 3 de septiembre

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:04

Tal día como hoy cumple años:

Charlie Sheen, actor. Nueva York, 3 de septiembre de 1965. 60 años.

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1189.- Ricardo «Corazón de León» es coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster.

1539.- Aprobados los Estatutos de la Compañía de Jesús por el Papa Paulo III.

1770.- Carlos III declara la «Marcha de Honor», una composición regalo de Federico de Prusia, como 'Himno Real' de España.

1783.- Concluye la guerra de Independencia de EEUU con la firma del Tratado de París.

1919.- Italia reconoce el derecho de voto de la mujer.

1936.- Guerra Civil Española: las tropas franquistas ocupan Mallorca.

1939.- Invasión nazi de Polonia: Bélgica se declara neutral, y Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania.

1943.- II Guerra Mundial: El Gobierno del mariscal Pietro Badoglio firma la rendición de Italia a las fuerzas aliadas.

1944.- Las tropas aliadas liberan Bruselas de la ocupación nazi.

1947.- EEUU entrega isótopos radiactivos a científicos de países amigos.

1953.- Entra en vigor la Convención Europea de los Derechos del Hombre.

1980.- El presidente chino, Hua Goufeng, confirma la dimisión de su cargo y anuncia como sucesor a Zhao Ziyang.

1982.- Asesinados en Palermo el general Alberto Della Chiesa, encargado de luchar contra la Mafia en Sicilia, y su esposa.

1986.- El obispo surafricano Desmon Tutú, Nobel de la Paz 1984, nombrado arzobispo anglicano de El Cabo.

1992.- La Conferencia de Desarme de la ONU adopta en Ginebra el proyecto de Convención para la eliminación total de armas químicas.

1994.- China y Rusia acuerdan el control de armas nucleares y dejar de apuntarse con misiles.

1996.- EEUU lanza dos ataques con 44 misiles crucero Tomahawk contra objetivos militares en Irak en represalia por la intervención antikurda iraquí en la 'zona de exclusión'.

1998.- Estalla en pleno vuelo un MD-11 de la Swissair frente a las costas de Nueva Escocia (Canadá): 229 muertos.

2004.- Desenlace del secuestro de la Escuela de Beslán (Osetia del Norte) por 32 terroristas chechenos: 331 muertos, entre ellos 186 niños.

2005.- La guerrilla maoísta nepalí declara un alto el fuego de 3 meses.

2008.- Los líderes greco y turcochipriota abren proceso negociador directo para reunificar la isla, dividida desde 1974.

2009.- Entierro de Michael Jackson en el cementerio californiano Forest Lawn de Glendale, dos meses después de su muerte.

2010.- 60 muertos y más de 200 heridos en tres atentados terroristas en Pakistán.

2011.- Las lluvias monzónicas causan graves inundaciones en Pakistán, con un balance de 350 muertos.

2013.- Microsoft acuerda la compra de las patentes y negocios de móviles de la finlandesa Nokia.

2016.- El Parlamento chino ratifica el acuerdo alcanzado en la cumbre del clima de París 2015 (COP21). También lo ratifica el presidente Obama durante su visita a China para la Cumbre del G20.

2017.- Corea del Norte prueba su bomba atómica más potente hasta la fecha.

El 3 de septiembre nacieron:

1875.- Ferdinand Porsche, fundador de la firma automovilística Porsche.

1898.- Federico Carlos Sáinz de Robles, escritor español.

1913.- Ignacio Agustí, escritor y periodista español.

1926.- Irene Papas, actriz griega.

1928.- Renán Flores Jaramillo, escritor ecuatoriano.

1933.- Antonio Quilis, lingüista y profesor español.

1944.- Daniel Giralt Miracle, profesor y crítico español de arte.

1951.- Luis Castells Arteche, catedrático de historia español.

1959.- José Luis Laguía, ciclista español.

El 3 de septiembre murieron:

1658.- Oliver Cromwell, estadista británico.

1883.- Ivan Turguenev, novelista ruso.

1948.- Edvard Benes, expresidente y cofundador de la República de Checoslovaquia.

1969.- Ho Chi Minh, dirigente comunista vietnamita.

1991.- Frank Capra, director estadounidense de cine.

1993.- Baltasar Lobo, escultor y pintor español.

1996.- Estanislao Aranzadi, editor español.

1998.- Espartaco Santoni, actor y productor venezolano.

2005.- Luis de Ussía, conde de Gaitanes.

2010.- Mike Edwards, músico británico.

2011.- Julio Casas Regueiro, ministro cubano.

2012.- Sun-Myung Moon, fundador de la «Iglesia de la Unificación», Secta Moon.

2016.- Miguel Ángel Bustillo, futbolista español.

2017.-Joan Colom, fotógrafo español.

.- Ultiminio «Sugar» Ramos, excampeón mundial de boxeo cubano nacionalizado mexicano. EFE

Te puede interesar

