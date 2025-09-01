Tal día como HOY, 2 de septiembre

R. H. Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:11 Comenta Compartir

César Sánchez, exfutbolista, 2 de septiembre de 1971

Ramón Pereira Gómez, exfutbolista, 2 de septiembre de 1978

Las efemérides del día:

1666.- Un incendio destruye gran parte de la ciudad de Londres. El fuego devastó la ciudad medieval dentro de la antigua muralla, amenazó Westminster y arrasó palacios, la mayoría de las viviendas de sus habitantes y los edificios públicos.

1667.- Se instala en la ciudad de París el primer sistema de alumbrado público.

1900.- Entra en servicio un cable telegráfico entre Borkun y Nueva York que pasa por las islas Azores.

1906.- El explorador Roald Amundsen alcanza el puerto de Nome (Alaska) tras cruzar el N.O. del Ártico.

1933.- Italia y la URSS firman un acuerdo de no agresión.

1941.- Durante la Segunda Guerra Mundial, la aviación inglesa bombardea Berlín.

1945.- Con la firma del acta de rendición incondicional de Japón, a bordo del acorazado Missouri, se pone fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial.

1970.- El Parlamento de India anula los privilegios de los 279 maharajas e iguala al resto de la ciudadanía.

1989.- El Gobierno de Hungría autoriza el éxodo masivo hacia la RFA, vía Austria, de miles de alemanes del este en espera.

1990.- El Ejército soviético comienza su retirada de la RDA con la salida de la Octava División Blindada de Neuruppin.

1991.- Los ministros de Obras Públicas de España y Portugal inauguran oficialmente el puente sobre el río Guadiana entre Ayamonte (Huelva) y Vila Real (Portugal).

1998.- El Parlamento valenciano aprueba la ley de creación de la Academia valenciana de la Lengua.

2002.- Sudán suspende las negociaciones de paz con los rebeldes del sur.

2006.- Catorce soldados británicos mueren al estrellarse su avión en Afganistán.

2008.- El primer ministro de Tailandia, Samak Sundaravej, decreta el estado de excepción.

2011.- El Congreso aprueba, con los votos del PSOE y PP, la reforma constitucional que establece una regla de estabilidad presupuestaria.

2014.- Un vídeo muestra el asesinato de Steven Sotloff, periodista secuestrado por el EI.

2016.- El Congreso rechaza en segunda votación la investidura de Mariano Rajoy como presidente.

2019.- La excandidata a la Presidencia de Guatemala y antigua primera dama del país, Sandra Torres, es detenida por supuesta financiación electoral ilícita.

El 2 de septiembre nacieron:

1775.- Juan Martín Díaz, el Empecinado, héroe de la guerra de la Independencia española.

1876.- Francisco Cambó, político catalanista español.

1940.- Alejandro Rojas Marcos, político andalucista español.

.- Regis Debray, escritor político francés.

1946.- Abel Caballero, político español.

1952.- Jimmy Connors, tenista estadounidense.

1964.- Keanu Reeves, actor estadounidense.

1965.- Lennox Lewis, boxeador británico.

1966.- Salma Hayek, actriz mexicana.

El 2 de septiembre murieron:

1652.- José Ribera, el Españoleto, pintor barroco español.

1845.- Bernardino Rivadavia, estadista y político argentino.

1937.- Pierre de Coubertin, pedagogo e historiador francés, fundador de los Juegos Olímpicos modernos.

1969.- Ho Chi Minh, líder revolucionario vietnamita.

1973.- J.R.R. Tolkien, escritor británico.

1991.- Alfonso García Robles, pacifista mexicano, Premio Nobel de la Paz en 1982.

1995.- Vaclav Neumann, director de orquesta checo.

2013.- Isidro Sánchez, futbolista español.

2014.- Daniel Dicenta, actor español.

2016.- Francisco Álvarez, Paco Taranto, cantaor flamenco.

2018.- El Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), sostenido por la ONU en Trípoli, declara el estado de emergencia en la capital tras los peores combates entre milicias rivales desde el inicio de la segunda guerra civil en Libia (2014-20).

.- Un incendio en el Museo Nacional de Brasil destruye el 85 % de una colección de 20 millones de piezas, un acerbo histórico que había acumulado durante 200 años.

2020.- Alemania confirma que el opositor ruso Alexei Navalni fue envenenado con el agente tóxico Novichok.

.- Un juzgado de A Coruña (España) condena a la familia Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado, por ser un regalo que se hizo al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal.

.- Microsoft lanza «Video Authenticator», plataforma inteligente de detección de «deepfakes» (edición de vídeos falsos de personas que parecen reales).

.- Científicos del CNRS francés detectan la fuente de ondas gravitacionales más grande hasta la fecha y su surgimiento se debe a la fusión binaria de dos agujeros negros.

2021.- «The Lancet Diabetes & Endocrinology» revela en un estudio el doble riesgo de mortalidad de las personas transgénero sobre el de los hombres y mujeres cisgénero. EFE

