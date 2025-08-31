HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 1 de septiembre

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:39

Tal día como hoy cumple años:

Manuel Piñero, golfista de Puebla de la Calzada, 1 de septiembre de 1952

Fue noticia:

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1054.- La Batalla de Atapuerca (Burgos) enfrenta a dos reyes hermanos, Fernando I de Castilla y García de Navarra. Este último muere en la batalla.

1340.- Petrarca recibe del Senado romano la corona de laurel.

1754.- Primera Junta general y pública de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

1904.- Fundación del Estado del Líbano.

1920.- Gabriel D'Annunzio y mil legionarios nacionalistas se apoderan de Fiume y proclaman la Regencia italiana de Carnaro y su devolución a Italia.

1923.- Terremoto en Japón e incendios masivos: 140.000 muertos en Tokio, Yokohama y entornos.

1929.- Atentado nazi con bombas en el Parlamento (Reichstag) de Berlín.

1939.- Comienza la II Guerra Mundial con la invasión nazi de Polonia y anexión de Danzig.

1946.- Los griegos aprueban en referéndum la restauración de la monarquía.

1948.- Se constituye en Bonn (Alemania) el Consejo Parlamentario presidido por Konrad Adenauer.

1951.- Australia, Nueva Zelanda y EE.UU. firman el Tratado de Seguridad Tripartito del Pacífico (ANZUS).

1962.- Un terremoto asola Irán: 12.000 muertos.

1969.- El coronel Muammar el Gadafi y jóvenes oficiales de la izquierda del Ejército derrocan en Libia al rey Idris, e instauran el Consejo Supremo de la Revolución.

1971.- El emirato de Qatar se declara independiente, y deja de ser protectorado británico.

1981.- Dimite Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Justicia español, y crisis de la UCD.

1983.- Cazas soviéticos derriban por error un avión comercial surcoreano a la altura de la isla de Sajalín: 269 muertos.

1985.- Hallazgo de los restos del Titanic en el Átlantico Norte por la expedición del oceanógrafo estadounidense Robert Ballard y un equipo internacional.

1986.- Hundimiento en el Mar Negro del buque soviético «Almirante Najimov» al chocar contra un carguero: 116 muertos y 282 desaparecidos.

1991.- Líbano y Siria firman un pacto de defensa y seguridad mutua que otorga a Damasco el derecho a responder a cualquier ataque israelí contra Líbano.

1999.- Militares y milicias indonesias toman Dili (Timor Oriental): miles de huidos.

2004.- Asalto a una escuela de Beslán (Osetia del Norte) por 32 terroristas chechenos: 1.127 rehenes, 331 muertos, de ellos 186 niños y solo un terrorista superviviente.

2006.- El Gobierno español aprueba el envío de hasta 1.100 soldados a Líbano.

2008.- El juez Garzón pide a diferentes instituciones datos sobre los muertos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

2009.- 70 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial.

2010.- 35 muertos y 200 heridos en Pakistán en un atentado contra una procesión chií en Lahore, segunda ciudad más poblada del país.

2011.- Angela Merkel insta a la eurozona a que incluyan en sus Constituciones un límite legal al déficit público.

2012.- Protesta contra la anulación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia en España.

2015.- El papa Francisco concede que se absuelva el pecado del aborto durante el Jubileo.

El 1 de septiembre nacieron:

1453.- Gonzalo Fernández de Córdoba, el «Gran Capitán» español.

1804.- Mariana Pineda, heroína española.

1881.- José Pijoán, arquitecto español e historiador de arte.

1906.- Joaquín Balaguer, siete veces presidente de la República Dominicana.

1913.- Mary Santpere, actriz cómica española.

1922.- Vittorio Gassman, actor italiano.

1931.- Arturo Pomar, ajedrecista español.

1935.- Seiji Ozawa, director de orquesta japonés.

1939.- Xavier Rubert de Ventós, escritor y político español.

1950.- Fernando García Román, escritor español.

1957.- Gloria Estefan, cantante estadounidense nacida en Cuba.

El 1 de septiembre murieron:

1970.- Francois Mauriac, escritor francés, Nobel 1952.

1986.- Ramón Carande, historiador y economista español.

1986.- Jorge Alessandri, expresidente chileno.

1995.- Domingo Fletcher Valls, arqueólogo español.

2003.- Ramón Serrano Súñer, político español.

2005.- Manuel Asensi, barítono catalán.

2008.- Edwin Guthman, periodista estadounidense.

2016.- Jon Polito, actor estadounidense.

.- Carlos Díez, ilustrador español. EFE

