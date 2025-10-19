Tal día como HOY, 20 de octubre

R.H. Domingo, 19 de octubre 2025, 11:15 Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Alberto Amarilla, actor, 20 de octubre de 1980

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1924.- La Conferencia de Embajadores aprueba un texto de la Sociedad de Naciones por el que se fijan las fronteras entre Polonia y Rusia.

1944.- Segunda Guerra Mundial. Tropas estadounidenses conquistan Aquisgrán (Alemania).

1968.- Boda de Jacqueline Kennedy con Aristóteles Onassis.

1978.- En la segunda jornada del I Congreso de la UCD, Adolfo Suárez se convierte en su presidente al ser único aspirante.

1981.- Ratificado en referéndum el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

1986.- Pilar Miró toma posesión como directora general de RTVE y se convierte en la primera mujer en ocupar el puesto.

1987.- Helmut Kohl y Francois Mitterrand acuerdan en Bonn acelerar el eje Bonn-París, firmando nuevos acuerdos de cooperación.

1991.- Las elecciones celebradas en Turquía dan 178 escaños al centroderechista Partido de la Recta Vía de Suleyman Demirel, que se convierte en primer ministro al mes siguiente, y 115 al Partido de la Madre Patria de Turgut Ozal.

1991.- Un terremoto en Uttar Pradesh, en el norte de la India, con una magnitud de 6,1 grados Richter, causa unos 2.000 fallecidos.

2002.- El IRA auténtico anuncia su disolución y el fin de sus actividades terroristas.

2005.- La Unesco aprueba el Convenio sobre Diversidad Cultural, con el voto en contra de EEUU e Israel.

2007.- Cientos de miles de personas se manifiestan en Roma (Italia) contra la precariedad laboral y en favor de los derechos civiles.

2010.- El Gobierno británico del primer ministro David Cameron presenta el mayor programa de recortes presupuestarios en décadas para reducir el déficit, que implica suprimir medio millón de puestos de trabajadores públicos.

2011.- ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada en un vídeo enviado al diario «Gara».

.- El dictador libio Muamar el Gadafi es asesinado por los rebeldes.

El 20 de octubre nacieron:

1854.- Jean-Arthur Rimbaud, poeta francés.

1917.- Stephane Hessel, diplomático, político, filósofo y escritor francés, co-redactor de la «Declaración Universal de los Derechos Humanos».

1923.- Enric Bernat Fontlladosa, empresario español, presidente de Chupa Chups.

1925.- Art Buchwald, periodista y escritor estadounidense.

1931.- Joan Salvat Dalmau, empresario y editor español.

1932.- Julia Gutiérrez Caba, actriz española.

1934.- Michiko, emperatriz de Japón.

1938.- Antonio Giménez-Rico, director de cine español.

1942.- Christiane Nusslein-Volhard, bioquímica alemana y premio Nobel de Medicina.

1946.- Elfriede Jelinek, escritora austríaca, premio Nobel de Literatura 2004.

1951.- Claudio Ranieri, entrenador de fútbol y exfutbolista italiano.

1956.- Danny Boyle, director y productor británico de ascendencia irlandesa.

1958.- Viggo Mortensen, actor estadounidense.

El 20 de octubre murieron:

1949.- Jacques Copeau, dramaturgo francés.

1978.- Gunnar Nilsson, piloto automovilista sueco.

1983.- Valentín González, «El Campesino», general del Ejército republicano durante la Guerra Civil.

1994.- Burt Lancaster, actor estadounidense.

2007.- Juan Antonio Cebrián, periodista español.

2011.- Muamar el Gadafi, dictador libio.

2014.- Oscar de la Renta, modisto y diseñador dominicano.

1952.- Perico Fernández, exboxeador español.

1944.- Francisco González, expresidente del BBVA español.

1963.- Mark Reuss, presidente de General Motors.

1969.- Erwin Sánchez Freeking, «Platini», entrenador y exfutbolista boliviano.

Temas

Cumpleaños de HOY