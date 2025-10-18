HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 19 de octubre

R.H.

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:16

Tal día como hoy cumple años:

Iñaki Gabilondo, periodista, 19 de octubre de 1942

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1469.- Boda en Valladolid de Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, futuros Reyes Católicos.

1706.- Guerra de Sucesión española: sublevación en Menorca, en favor del archiduque Carlos de Austria, sofocada por los partidarios de Felipe V.

1845.- Estreno de la ópera Tannhauser, de Wagner, en Dresde (Alemania).

1849.- Conjura en Madrid contra el Gobierno del general Narváez, sustituido durante un solo día por el conde Cleonard, hecho conocido como «Ministerio relámpago».

1868.- Se establece en España la peseta como unidad monetaria.

1889.- Coronación de Carlos I de Portugal.

1900.- El teniente general Valeriano Weyler, nombrado capitán general de Castilla la Nueva.

1901.- Se estrena en Liverpool la marcha «Pomp and Circumstance», de Edward Elgar.

1902.- Ramón Menéndez Pidal pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia Española, contestado por Marcelino Menéndez Pelayo.

1921.- Movimiento revolucionario militar en Portugal: asesinado el presidente del Gobierno, Antonio Granjo, y otras personalidades, en Lisboa.

1934.- Los militares sofocan la revolución de Asturias, que ocasiona en dos semanas de lucha 1.335 muertos, 2.932 heridos y 15.000 encarcelados.

1935.- La prensa publica la corrupción política del «Straperlo» en la concesión de licencias para unas ruletas eléctricas, cuando los juegos de azar estaban prohibidos en España y provoca una crisis gubernamental.

1935.- Concluye la «Larga Marcha», iniciada en octubre de 1934 en Jiangxi. Tras recorrer 12.000 kilómetros, las tropas del Ejército Popular Chino, dirigidas por Mao Tse-tung, se establecen en Shaanxi.

1956.- Firma del acuerdo que pone fin al estado de guerra entre Japón y la URSS.

1957.- El gimnasta español Joaquín Blume se proclama campeón de Europa en París, supera al soviético Yuri Titov. Gana en anillas, caballo con arcos y paralelas y queda segundo en las restantes.

1973.- Alrededor de 200 muertos por las lluvias torrenciales en el sureste de España, con hasta 600 litros por metro cuadrado. Las más afectadas: Murcia -un centenar de muertos en un mercadillo en Puerto Lumbreras y en Lorca-, Granada -medio centenar de fallecidos en La Rábita- y Almería.

1980.- Grecia reingresa en la estructura militar de la OTAN que abandonó seis años antes.

1986.- Fallece en accidente de aviación el presidente de Mozambique, Samora Machel, y 30 altos cargos de su gobierno, cuando la aeronave se estrella cerca del aeropuerto de Maputo.

1987.- La Bolsa neoyorkina pierde 508 puntos, «El Lunes Negro», la mayor caída desde el «crack» de 1929 al perder el 22,61 %.

1989.- Incendio en la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), con nivel 3, el accidente nuclear más grave ocurrido España, que obliga a su cierre definitivo.

1989.- El español Camilo José Cela consigue el premio Nobel de Literatura.

1990.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba el plan de transición hacia la economía de mercado.

1994.- Atentado suicida de Hamas en Tel Aviv contra un autobús urbano, con 23 muertos y 49 heridos.

1999.- El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Argentaria se fusionan y nace el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el mayor banco español por capitalización bursátil.

1999.- El Parlamento indonesio acepta la independencia de Timor Oriental tras 24 años de ocupación.

2001.- Fallecen 377 personas, la mayoría iraquíes indocumentados, en el naufragio de un barco en el mar de Java (Indonesia) con destino a Australia.

2002.- Irlanda ratifica en un referéndum el tratado de Niza y abre la puerta a la ampliación de la UE.

2003.- Juan Pablo II beatifica a la Madre Teresa de Calcuta.

2007.- Los veintisiete jefes de Estado o Gobierno de la UE acuerdan en la Cumbre de Lisboa el texto del nuevo Tratado europeo.

2008.- El Estado holandés inyecta 10.000 millones de euros en el banco ING para asegurar su futuro.

2009.- Astrónomos europeos descubren 32 exoplanetas desde el observatorio chileno de La Silla.

2014.- Podemos finaliza su primera Asamblea Ciudadana «Sí se puede», que congrega a 7.000 personas en el madrileño Palacio de Vistalegre.

2017.- El presidente Mariano Rajoy recibe el apoyo de la UE frente al desafío secesionista catalán.

El 19 de octubre nacieron:

1779.- Pedro Velarde Santillán, militar español y héroe del 2 de Mayo.

1862.- Augusto Lumiére, químico francés y uno de los inventores del cinematógrafo.

1892.- Hermann Hubert Knaus, ginecólogo austriaco, descubridor de los periodos de infertilidad femenina.

1899.- Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco.

1919.- Malcolm Stevenson Forbes, editor estadounidense.

1931.- John Le Carré, escritor británico.

1931.- Manolo Escobar, cantante español.

1943.- Adolfo Aristarain, director de cine argentino.

1952.- Perico Fernández, exboxeador español.

1944.- Francisco González, expresidente del BBVA español.

1963.- Mark Reuss, presidente de General Motors.

1969.- Erwin Sánchez Freeking, «Platini», entrenador y exfutbolista boliviano.

El 19 de octubre murieron:

1745.- Jonathan Swift, escritor irlandés, autor de «Los viajes de Gulliver».

1913.- Alejandro Pidal y Mon, político y escritor español.

1914.- Julio Roca, militar y expresidente argentino.

1937.- Ernest Rutherford, físico británico y Nobel 1908.

1970.- Lázaro Cárdenas, político mexicano.

1997.- Pilar Miró, directora de cine española.

1997.- Francisco Guerrero, compositor español.

2001.- José Manuel Vargas, «Bozo», el payaso más famoso de México.

2002.- Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo mexicano.

2005.- Eduardo Haro Tecglen, escritor y periodista.

2005.- Luis Adolfo Siles Salinas Vega, expresidente boliviano.

2017.- Eugenio Fontán, expresidente de la Cadena SER.

2018.- Luis Henry Molina, líder sindicalista dominicano.

2018.- Osamu Shimomura, químico y biólogo marino japonés y Nobel 2008.

