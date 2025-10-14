HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 15 de octubre

R.H.

Martes, 14 de octubre 2025, 16:39

Comenta

Tal día como hoy cumple años:

Carlos Alsina, periodista, 15 de octubre de 1969

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1749.- Se suprime por primera vez la pena de galera en España.

1815.- Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena, lugar de su destierro hasta su muerte.

1841.- Fusilamiento en Madrid del general Diego de León, por su frustrado asalto al Palacio Real.

1894.- El capitán judío francés Alfred Dreyfus es detenido tras ser acusado de alta traición a favor de Alemania. Condenado injustamente a cadena perpetua, fue indultado en 1899.

1917.- Un pelotón de ejecución fusila, en el bosque de Vincennes, cerca de París, a la célebre espía y bailarina Mata-Hari, condenada por pasar información a Alemania.

1940.- Ejecución del ex presidente de la Generalitat catalana Lluis Companys.

1946.- Se suicida en Nuremberg, dos horas antes de su ejecución, el mariscal alemán Hermann Goering.

1949.- Tropas comunistas entran en Cantón, lo que supone el final de la guerra civil china.

1962.- Comienza la crisis de los misiles, después de que un avión espía estadounidense fotografiara y descubriera rampas de misiles en Cuba.

1987.- Blaise Compaoré da un golpe de Estado en Burkina Faso, en el que muere el presidente, Thomas Sankara.

1992.- Presentación en Madrid de la XXI edición del Diccionario de la Real Academia Española, que incorpora cinco mil nuevas voces.

1998.- El Vaticano difunde la encíclica Fe y Razón, de Juan Pablo II, en coincidencia con el XX aniversario de su pontificado.

1999.- El Tribunal Supremo condena al juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, a 15 años de inhabilitación especial para empleo público con pérdida definitiva de su cargo de juez por un delito continuado de prevaricación en el caso Sogecable.

.- La ONG Médicos Sin Fronteras es galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

2001.- El primer ministro japonés, Junichiro Koizujmi, pide perdón por los sufrimientos infligidos al pueblo coreano durante la colonización nipona de la península (1919-1954).

2003.- China sitúa en órbita a su primer astronauta, Yang Liwei, que da 14 vueltas a la Tierra antes de aterrizar en el desierto de Gobi.

2014.- Las dos Coreas celebran su primera reunión militar bilateral en siete años.

.- Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, dimite de este último cargo, por el uso de una tarjeta opaca.

2016.- Cerca de 200 países acuerdan en Kigali la eliminación progresiva de los hidrofluorocarbonos (HFC), localizados en aires acondicionados y aerosoles, y con fuerte impacto sobre el calentamiento global.

2017.- Tras 13 años, concluye la Misión de la ONU en Haití, creada tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide y reforzada para ayudar al país a recuperarse del terremoto de 2010.

El 15 de octubre nacieron:

1775.- Alberto Lista, escritor y poeta español.

1844.- Friedrich Wihelm Nietzsche, filósofo alemán.

1869.- Francisco Largo Caballero, dirigente socialista español.

1901.- Enrique Jardiel Poncela, escritor español.

1908.- J. Kennet Galbraith, economista estadounidense.

1922.- Carlos Castilla del Pino, psiquiatra español.

1923.- Antonio Fontán Pérez, periodista y filólogo español, ex presidente del Senado y ministro.

1925.- Aurora Bautista, actriz española.

1926.- Michel Foucault, pensador francés.

1944.- David Trimble, político irlandés.

1949.- Gustavo Villapalos Salas, catedrático, exconsejero de la Comunidad de Madrid y exrector de la Universidad Complutense.

1956.- Peter Richard Caruana, exministro principal de Gibraltar.

1972.- Carlos Checa, piloto de motociclismo español.

El 15 de octubre murieron:

1865.- Andrés Bello, filólogo y humanista venezolano.

1917.- Margaretha Geertruida Zelle, espía neerlandesa conocida como Mata Hari.

1934.- Raymond Poincaré, expresidente francés.

1987.- Thomas Sankara, militar, expresidente de Burkina Faso.

2002.- Emilio Villaescusa, militar español.

2005.- Ramón Gaya, pintor de la Generación del 27 y poeta.

2006.- Antonio Alegre Cremades, pintor y académico de Bellas Artes.

2012.- Norodom Sihanuk, exmonarca de Camboya. EFE

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  3. 3 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5

    El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud
  6. 6

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  7. 7

    El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9 Atrio recupera el pan
  10. 10 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY, 15 de octubre

Tal día como HOY, 15 de octubre