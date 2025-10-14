Tal día como HOY, 15 de octubre

R.H. Martes, 14 de octubre 2025, 16:39 Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Carlos Alsina, periodista, 15 de octubre de 1969

1749.- Se suprime por primera vez la pena de galera en España.

1815.- Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena, lugar de su destierro hasta su muerte.

1841.- Fusilamiento en Madrid del general Diego de León, por su frustrado asalto al Palacio Real.

1894.- El capitán judío francés Alfred Dreyfus es detenido tras ser acusado de alta traición a favor de Alemania. Condenado injustamente a cadena perpetua, fue indultado en 1899.

1917.- Un pelotón de ejecución fusila, en el bosque de Vincennes, cerca de París, a la célebre espía y bailarina Mata-Hari, condenada por pasar información a Alemania.

1940.- Ejecución del ex presidente de la Generalitat catalana Lluis Companys.

1946.- Se suicida en Nuremberg, dos horas antes de su ejecución, el mariscal alemán Hermann Goering.

1949.- Tropas comunistas entran en Cantón, lo que supone el final de la guerra civil china.

1962.- Comienza la crisis de los misiles, después de que un avión espía estadounidense fotografiara y descubriera rampas de misiles en Cuba.

1987.- Blaise Compaoré da un golpe de Estado en Burkina Faso, en el que muere el presidente, Thomas Sankara.

1992.- Presentación en Madrid de la XXI edición del Diccionario de la Real Academia Española, que incorpora cinco mil nuevas voces.

1998.- El Vaticano difunde la encíclica Fe y Razón, de Juan Pablo II, en coincidencia con el XX aniversario de su pontificado.

1999.- El Tribunal Supremo condena al juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, a 15 años de inhabilitación especial para empleo público con pérdida definitiva de su cargo de juez por un delito continuado de prevaricación en el caso Sogecable.

.- La ONG Médicos Sin Fronteras es galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

2001.- El primer ministro japonés, Junichiro Koizujmi, pide perdón por los sufrimientos infligidos al pueblo coreano durante la colonización nipona de la península (1919-1954).

2003.- China sitúa en órbita a su primer astronauta, Yang Liwei, que da 14 vueltas a la Tierra antes de aterrizar en el desierto de Gobi.

2014.- Las dos Coreas celebran su primera reunión militar bilateral en siete años.

.- Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, dimite de este último cargo, por el uso de una tarjeta opaca.

2016.- Cerca de 200 países acuerdan en Kigali la eliminación progresiva de los hidrofluorocarbonos (HFC), localizados en aires acondicionados y aerosoles, y con fuerte impacto sobre el calentamiento global.

2017.- Tras 13 años, concluye la Misión de la ONU en Haití, creada tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide y reforzada para ayudar al país a recuperarse del terremoto de 2010.

El 15 de octubre nacieron:

1775.- Alberto Lista, escritor y poeta español.

1844.- Friedrich Wihelm Nietzsche, filósofo alemán.

1869.- Francisco Largo Caballero, dirigente socialista español.

1901.- Enrique Jardiel Poncela, escritor español.

1908.- J. Kennet Galbraith, economista estadounidense.

1922.- Carlos Castilla del Pino, psiquiatra español.

1923.- Antonio Fontán Pérez, periodista y filólogo español, ex presidente del Senado y ministro.

1925.- Aurora Bautista, actriz española.

1926.- Michel Foucault, pensador francés.

1944.- David Trimble, político irlandés.

1949.- Gustavo Villapalos Salas, catedrático, exconsejero de la Comunidad de Madrid y exrector de la Universidad Complutense.

1956.- Peter Richard Caruana, exministro principal de Gibraltar.

1972.- Carlos Checa, piloto de motociclismo español.

El 15 de octubre murieron:

1865.- Andrés Bello, filólogo y humanista venezolano.

1917.- Margaretha Geertruida Zelle, espía neerlandesa conocida como Mata Hari.

1934.- Raymond Poincaré, expresidente francés.

1987.- Thomas Sankara, militar, expresidente de Burkina Faso.

2002.- Emilio Villaescusa, militar español.

2005.- Ramón Gaya, pintor de la Generación del 27 y poeta.

2006.- Antonio Alegre Cremades, pintor y académico de Bellas Artes.

2012.- Norodom Sihanuk, exmonarca de Camboya. EFE

