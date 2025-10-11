Tal día como HOY, 12 de octubre
Tal día como hoy cumple años:
Melody, cantante española: 12 de octubre de 1990
Fue noticia
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1492.- Cristóbal Colón desembarca en la isla de Guanahaní, a la que llamó San Salvador, y descubre América.
1840.- María Cristina, viuda de Fernando VII, abdica como reina gobernadora de España.
1892.- En coincidencia con el cuarto centenario del descubrimiento de América, la reina María Cristina declara fiesta nacional el 12 de octubre.
1910.- Hallan en la catedral de Aquisgrán el sarcófago con los restos del emperador Otón III (983-1002).
1934.- Represión de la revolución de Asturias. Las tropas de López Ochoa ocupan Oviedo.
1936.- Guerra Civil española: Miguel de Unamuno pronuncia la frase «Venceréis pero no convenceréis» en un discurso en la Universidad de Salamanca.
1943.- Segunda Guerra Mundial: el Gobierno italiano de Badoglio declara la guerra a Alemania.
1968.- Independencia de Guinea Ecuatorial tras 180 años de soberanía española. Su primer presidente es Francisco Macías.
1984.- La primera ministra británica, Margaret Thatcher, sale ilesa de un atentado del IRA en el Grand Hotel Brighton (Londres), aunque perecieron cuatro personas.
1992.- Los Reyes de España clausuran la Exposición Universal de Sevilla (Expo 92), visitada por 41 millones de personas.
1994.- Los Reyes reinauguran en Madrid el Museo de América.
1995.- La antigua plaza Hit de Mostar (Bosnia) cambia su nombre por el de Plaza de España en homenaje a los «cascos azules» españoles.
1999.- Golpe de Estado en Pakistán, encabezado por Pervez Musharraf.
.- El secretario general de la ONU, Kofi Annan, proclama el habitante 6.000 millones a un recién nacido en Sarajevo a (Bosnia).
2000.- El dramaturgo chino exiliado en Francia, Gao Xingjian, recibe el Nobel de Literatura.
2002.- Un atentado del grupo yihadista Jemaa Islamiya, relacionado con Al Qaeda, en una discoteca en Bali (Indonesia) mata a 202 personas, la mayoría turistas australianos.
2003.- El piloto español Dani Pedrosa gana en Malasia el Mundial de Motociclismo en 125 cc.
2005.- China lanza con éxito su segunda misión tripulada al espacio.
2006.- El escritor turco Orhan Pamuk gana el Premio Nobel de Literatura.
2007.- El exvicepresidente de EEUU Al Gore y el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU ganan el Premio Nobel de la Paz.
2008.- Nace en Sevilla el primer «bebé medicamento» de España, gestado para curar a un hermano.
2011.- Rebeldes libios capturan a Mutasim Gadafi, hijo del expresidente y jefe del Consejo Revolucionario libio, Muamar el Gadafi.
2014.- Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, presiden su primer desfile de la Fiesta Nacional.
2017.- Estados Unidos anuncia que abandona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), una decisión que fue secundada por Israel.
El 12 de octubre nacieron:
1745.- Félix María Samaniego, fabulista español.
1798.- Pedro I, emperador de Brasil.
1912.- Dionisio Ridruejo, escritor y político español.
1918.- Francisco Javier Saénz de Oiza, arquitecto español.
1934.- Richard Alan Meier, arquitecto neomodernista estadounidense.
1935.- Luciano Pavarotti, tenor italiano.
.- Salvador Gabarró Serra, empresario español, presidente de Gas Natural y vicepresidente de La Caixa.
1936.- José Antonio Escudero López, jurista e historiador español.
1941.- José María González-Sinde, productor y director cinematográfico español.
1943.- Jacob «Koebi» Kuhn, exjugador y entrenador de fútbol suizo.
1945.- Fernando Ortuño Blasco, futbolista español.
1949.- Ilich Ramírez Sánchez, terrorista venezolano conocido por «Carlos» o «Chacal».
1950.- Paul Otellini, empresario y ejecutivo de tecnología estadounidense.
1952.- José Luis Turina, compositor español.
1955.- Ante Gotovina, general del Ejército croata, acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia.
1961.- Miguel Porlan Noguera, «Chendo», futbolista español.
1968.- Hugh Jackman, actor australiano.
1975.- Marion Jones, atleta y jugadora de baloncesto estadounidense.
El 12 de octubre murieron:
1822.- Antonio Canova, escultor italiano.
1870.- Robert Edward Lee, «General Lee», militar estadounidense, comandante en jefe del Ejército de los Estados Confederados de América durante la Guerra de Secesión.
1869.- Julián Sanz del Río, filósofo español.
1924.- Anatole France, escritor francés.
1997.- John Denver, cantante «country» estadounidense.
1999.- Wilt Chamberlain, jugador de baloncesto estadounidense.
2002.- Ray Conniff, compositor y director de orquesta estadounidense.
2004.- Jacobo Morcillo Usera, publicista español.
2005.- Roberto Uranga, cantante español, miembro fundador del grupo Mocedades.
.- Gazi Kanaan, ministro de Interior sirio.
2007.- Carlos Victoria, escritor cubano.
.- Manuela Vargas, bailaora española.
2009.- Enrique Miret Magdalena, teólogo y químico español.
.- Frank Vandenbroucke, ciclista belga.
2013.- Óscar Hijuelos, escritor estadounidense de origen cubano, ganador del premio Pulitzer.
2015.- Manuel Fernández Mota, poeta y escritor español.