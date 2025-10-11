Tal día como HOY, 12 de octubre

R. H. Sábado, 11 de octubre 2025, 16:10 Comenta Compartir

Tal día como hoy cumple años:

Melody, cantante española: 12 de octubre de 1990

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1492.- Cristóbal Colón desembarca en la isla de Guanahaní, a la que llamó San Salvador, y descubre América.

1840.- María Cristina, viuda de Fernando VII, abdica como reina gobernadora de España.

1892.- En coincidencia con el cuarto centenario del descubrimiento de América, la reina María Cristina declara fiesta nacional el 12 de octubre.

1910.- Hallan en la catedral de Aquisgrán el sarcófago con los restos del emperador Otón III (983-1002).

1934.- Represión de la revolución de Asturias. Las tropas de López Ochoa ocupan Oviedo.

1936.- Guerra Civil española: Miguel de Unamuno pronuncia la frase «Venceréis pero no convenceréis» en un discurso en la Universidad de Salamanca.

1943.- Segunda Guerra Mundial: el Gobierno italiano de Badoglio declara la guerra a Alemania.

1968.- Independencia de Guinea Ecuatorial tras 180 años de soberanía española. Su primer presidente es Francisco Macías.

1984.- La primera ministra británica, Margaret Thatcher, sale ilesa de un atentado del IRA en el Grand Hotel Brighton (Londres), aunque perecieron cuatro personas.

1992.- Los Reyes de España clausuran la Exposición Universal de Sevilla (Expo 92), visitada por 41 millones de personas.

1994.- Los Reyes reinauguran en Madrid el Museo de América.

1995.- La antigua plaza Hit de Mostar (Bosnia) cambia su nombre por el de Plaza de España en homenaje a los «cascos azules» españoles.

1999.- Golpe de Estado en Pakistán, encabezado por Pervez Musharraf.

.- El secretario general de la ONU, Kofi Annan, proclama el habitante 6.000 millones a un recién nacido en Sarajevo a (Bosnia).

2000.- El dramaturgo chino exiliado en Francia, Gao Xingjian, recibe el Nobel de Literatura.

2002.- Un atentado del grupo yihadista Jemaa Islamiya, relacionado con Al Qaeda, en una discoteca en Bali (Indonesia) mata a 202 personas, la mayoría turistas australianos.

2003.- El piloto español Dani Pedrosa gana en Malasia el Mundial de Motociclismo en 125 cc.

2005.- China lanza con éxito su segunda misión tripulada al espacio.

2006.- El escritor turco Orhan Pamuk gana el Premio Nobel de Literatura.

2007.- El exvicepresidente de EEUU Al Gore y el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU ganan el Premio Nobel de la Paz.

2008.- Nace en Sevilla el primer «bebé medicamento» de España, gestado para curar a un hermano.

2011.- Rebeldes libios capturan a Mutasim Gadafi, hijo del expresidente y jefe del Consejo Revolucionario libio, Muamar el Gadafi.

2014.- Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, presiden su primer desfile de la Fiesta Nacional.

2017.- Estados Unidos anuncia que abandona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), una decisión que fue secundada por Israel.

El 12 de octubre nacieron:

1745.- Félix María Samaniego, fabulista español.

1798.- Pedro I, emperador de Brasil.

1912.- Dionisio Ridruejo, escritor y político español.

1918.- Francisco Javier Saénz de Oiza, arquitecto español.

1934.- Richard Alan Meier, arquitecto neomodernista estadounidense.

1935.- Luciano Pavarotti, tenor italiano.

.- Salvador Gabarró Serra, empresario español, presidente de Gas Natural y vicepresidente de La Caixa.

1936.- José Antonio Escudero López, jurista e historiador español.

1941.- José María González-Sinde, productor y director cinematográfico español.

1943.- Jacob «Koebi» Kuhn, exjugador y entrenador de fútbol suizo.

1945.- Fernando Ortuño Blasco, futbolista español.

1949.- Ilich Ramírez Sánchez, terrorista venezolano conocido por «Carlos» o «Chacal».

1950.- Paul Otellini, empresario y ejecutivo de tecnología estadounidense.

1952.- José Luis Turina, compositor español.

1955.- Ante Gotovina, general del Ejército croata, acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia.

1961.- Miguel Porlan Noguera, «Chendo», futbolista español.

1968.- Hugh Jackman, actor australiano.

1975.- Marion Jones, atleta y jugadora de baloncesto estadounidense.

El 12 de octubre murieron:

1822.- Antonio Canova, escultor italiano.

1870.- Robert Edward Lee, «General Lee», militar estadounidense, comandante en jefe del Ejército de los Estados Confederados de América durante la Guerra de Secesión.

1869.- Julián Sanz del Río, filósofo español.

1924.- Anatole France, escritor francés.

1997.- John Denver, cantante «country» estadounidense.

1999.- Wilt Chamberlain, jugador de baloncesto estadounidense.

2002.- Ray Conniff, compositor y director de orquesta estadounidense.

2004.- Jacobo Morcillo Usera, publicista español.

2005.- Roberto Uranga, cantante español, miembro fundador del grupo Mocedades.

.- Gazi Kanaan, ministro de Interior sirio.

2007.- Carlos Victoria, escritor cubano.

.- Manuela Vargas, bailaora española.

2009.- Enrique Miret Magdalena, teólogo y químico español.

.- Frank Vandenbroucke, ciclista belga.

2013.- Óscar Hijuelos, escritor estadounidense de origen cubano, ganador del premio Pulitzer.

2015.- Manuel Fernández Mota, poeta y escritor español.

